Коми пьеса зазвучала на чувашском языке

18 апреля 2017 года, 10:21 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Национального музыкально-драматического театра

В Сыктывкаре прошла премьера коми пьесы на чувашском языке.

В Коми в рамках фестиваля "Маръямоль" выступил Чувашский государственный ордена Дружбы народов ТЮЗ им. М. Сеспеля. Артисты из Чебоксар раньше, чем у себя на родине, показали коми зрителям комедию по пьесе Алексея Попова "Рога". Премьера прошла 16 апреля на сцене Национального музыкально-драматического театра Республики Коми и была встречена зрителями очень тепло.

Эта пьеса на двух актёров на сцене коми театра прошла уже в третьем исполнении – сам театр поставил её на коми языке, под названием "Лэбалысь гӧсьт" (Летающий гость), роли сыграли народные артисты Республики Коми Александр Ветошкин и Галина Подорова. На чувашском название постановки тоже было изменено и звучало как "Хороший подарок – рога". Роли исполнили заслуженный артист России, народный артист Чувашии Василий Павлов и заслуженная артистка Чувашии Ирина Архипова. А в прошлом году у наших зрителей была уникальная возможность увидеть эту пьесу и в исполнении артистов из Франции, на французском языке – играли артисты театра имени Франсиса Гага из Ниццы – Стан и Сильвиан Паломба. Стоит отметить, что у каждого театра было своё прочтение этой пьесы и своеобразное видение характеров героев. Эта комедия очень популярна в России, и как признался автор Алексей Вячеславович Попов, в одном из российских театров вообще пошли по необычному пути – роль рогов играл артист.

Перед спектаклем гостей из Чувашии прошла встреча с коми драматургами. Обмен опытом и мнениями был очень полезен: ведь театр из Чебоксар также ставит пьесы на родном языке, заботится о сохранении родного языка, о появлении новых пьес. Гости увезли из Сыктывкара большое количество пьес коми драматургов для своего ТЮЗа, и возможно, в скором времени мы увидим их с новой постановкой в Сыктывкаре, сообщает пресс-служба театра.

Комиинформ
  Ключевые слова: чувашский язык
  Рубрика: Культура
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