Управляющая компания продолжит ремонт в подвале дома №52 по улице Печорской

Мэрия города настояла на скорейшем приведении в порядок подвального помещения дома, где в минувшую субботу было зафиксировано нарушение конструктивной целостности вследствие установленной с нарушениями канализации в одной из квартир, что повлекло разрушение перегородки толщиной 250 мм.

По словам заместителя директора управляющей компании "Жилвест" Александра Зинина, угрозы разрушения дома нет. По настоянию горадминистрации для усиления балок в подвале в субботу были установлены подпорки, постепенно вывозится мусор и будет произведена подсыпка подвала песком.

Для ремонта поврежденной конструкции настила пола управляющей компанией в течение недели, но не дольше 10 дней, будут подготовлена смета, определены виды необходимых работ, объемы требуемых материалов, пояснил А. Зинин.

По словам начальника Управления ЖКХ Сыктывкара Александра Гонтаря, мэрия плотно работает с представителями инициативной группы дома, оказывая посильную помощь жильцам.

"Никто жильцов один на один с проблемой не оставит. С 18 апреля начнутся ремонтные работы по восстановлению конструкций и системы канализации. Необходимо перебрать и заменить деревянные настилы, вывезти трубу слива канализации квартиры в общую систему. Параллельно озвучили жильцам, какие документы нужно собрать для признания дома аварийным и получить заключение экспертной организации. После этого у них появится возможность участвовать в программах переселения. Есть конструктивные предложения от самих жителей, которые выразили готовность участвовать в ремонте дома", - пояснил А. Гонтарь.

Помимо этого, управляющая компания проводит работу среди жильцов по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги в размере 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба мэрии.