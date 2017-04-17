В Ухте бывший руководитель ООО "Центр Газ" подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "Центр Газ" (Ухта), подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п."б" ч.2 ст.199 УК РФ).

По данным следствия, руководитель организации уклонился от уплаты в бюджетную систему налога на прибыль и налога на добавленную стоимость, исчисленных за 2012-2014 годы, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило денежных средств на общую сумму более 47 млн. рублей.

По уголовному делу назначена экспертиза. Проводятся иные необходимые следственные действия.

В 2012-2014 году должность генерального директора ООО занимал ныне депутат Госсовета Коми Игорь Завальнев.