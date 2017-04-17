Воркутинка Светлана Чернышова вышла в полуфинал проекта "Ты супер!"

В Москве 15 апреля состоялся десятый выпуск проекта "Ты супер!", который определил полуфиналистов проекта. Среди восьми юных певцов оказалась воркутинка Светлана Чернышова.

Девушка самобытно исполнила хит группы "Нирвана" "Smells Like Teen Spirit" и теперь поборется за победу в международном детском вокальном конкурсе.

Проголосовать за Светлану можно здесь.

Напомним, в феврале в концертном зале "Ты супер!" воркутинка спела песню Земфиры "Небо Лондона" и сразила всех. Зал взорвался, жюри аплодировали стоя. "Света! До мурашек! Тебе удалось прочувствовать и передать невероятную атмосферу песни залу, жюри и нам!" - написали организаторы после выступления.

Члены жюри - певица Ёлка, Виктор Дробыш, Стас Пьеха и Маргарита Суханкина - не скупились на похвалу и заявили, что теперь Светлана - украшение проекта.