Отец Максим Стыров: "Добрые дела нужно сделать модой"

Член Общественной палаты Коми иерей Максим Стыров выразил большие надежды, связанные с "Годом добрых дел", который объявил на прошлой неделе глава Коми Сергей Гапликов.

"Я полностью поддерживаю инициативу главы и надеюсь, что идея осуществится. Но это надо запустить не как ведомственную программу, это нужно сделать модой, - рассказал священнослужитель. - Возможно, сделать сайт, куда каждый человек через элементарную форму без регистрации, без указания имени сможет отправить информацию о том, что он сделал для "Года добрых дел". Давайте запустим лозунг "миллион добрых дел" в Коми. Хэштеги, листовки, плакаты, с участием детей. Может их собрать порассуждать, а как это сделать?"

Как отметил М.Стыров, доброе дело может быть любым - от самого маленького до самого большого, и даже запустить воздушные шары вместе с детьми для кого-то станет важным поступком в его жизни.