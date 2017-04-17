Отец Максим Стыров: "Добрые дела нужно сделать модой"

17 апреля 2017 года, 16:37 |
Фото: Юлии Николаевой

Член Общественной палаты Коми иерей Максим Стыров выразил большие надежды, связанные с "Годом добрых дел", который объявил на прошлой неделе глава Коми Сергей Гапликов.

"Я полностью поддерживаю инициативу главы и надеюсь, что идея осуществится. Но это надо запустить не как ведомственную программу, это нужно сделать модой, - рассказал священнослужитель. - Возможно, сделать сайт, куда каждый человек через элементарную форму без регистрации, без указания имени сможет отправить информацию о том, что он сделал для "Года добрых дел". Давайте запустим лозунг "миллион добрых дел" в Коми. Хэштеги, листовки, плакаты, с участием детей. Может их собрать порассуждать, а как это сделать?"

Как отметил М.Стыров, доброе дело может быть любым - от самого маленького до самого большого, и даже запустить воздушные шары вместе с детьми для кого-то станет важным поступком в его жизни.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: Стыров, мнение, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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