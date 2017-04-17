Житель Подзи напал на главу поселка, полицейских и отделался штрафом

17 апреля 2017 года, 8:41 | Княжпогостский
Фото: tengrinews.kz

Сысольский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Подзь Койгородского района Коми, который признан виновным в применении насилия в отношении представителей власти и оскорблении.

Как сообщили "Коминформу" в прокуратуре Койгородского района, 5 декабря 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, недовольный тем, что ему вынесли предписание об устранении нарушений правил благоустройства территории, мужчина пришел в администрацию и оскорбил главу, потом схватил женщину за шею и волосы.

Сотрудники администрации вызвали полицейских, которых мужчина обозвал нецензурными словами, пнул правоохранителя в плечо, а другого ударил в голову.

В ходе судебного следствия грубиян полностью признал свою вину и отделался штрафом в 30 тысяч рублей.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: полиция, подзь, оскорбление, драка, власть
  Рубрика: Происшествия
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