Пострадавшая в смертельном ДТП сыктывкарка - в коме

16 апреля 2017 года, 19:10 | Сыктывкар

Пострадавшая в смертельном ДТП сыктывкарка - в коме.

Состояние девушки-пассажира, пострадавшей в смертельном ДТП в Сыктывкаре, остается крайне тяжелым.

Напомним, страшная авария произошла вчера, 16 апреля, в 21:02 в районе железнодорожного вокзала.

Водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной "Хендай Соната", двигался по Морозова со стороны Катаева к улице Коммунистической. В районе дома №21 по Морозова водитель не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

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Сам водитель и пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончались до приезда скорой помощи.

Девушка-пассажир, ехавшая на заднем сиденье, доставлена в реанимацию. У нее - ушиб головного мозга, тупая травма шейного отдела позвоночника, перелом бедра. Пострадавшая впала в кому, поэтому ее личность до сих пор не установлена.

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Личность погибшего пассажира также остается неизвестной.

Всех очевидцев трагедии ГИБДД просит звонить по телефону 28-18-00.

Что касается водителя, о нем известно, что молодой человек 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За нарушение скоростного режима молодой человек привлекался один раз, уточнили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.

Права юноша получил пять лет назад. 5 апреля ему исполнилось 23 года.

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Ольга Белова
  Ключевые слова: Сыктывкар, ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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