В Коми определены соцобъекты, сдать которые следует в 2017 году

16 апреля 2017 года, 16:13 |
Фото Антона Пархачева

В 2017 году "Служба единого заказчика" обещает завершить на территории Коми строительство четырех социально значимых объектов – школы и газопровода в Сыктывкаре, вертолетной площадки под Ухтой и ФОКа в Сосногорске. Планы озвучены руководителем учреждения, подведомственного Минстрою Коми, на коллегии ведомства.

Как сообщил руководитель ГКУ РК "Служба единого заказчика" Вячеслав Литвинов, в текущем году лимиты бюджетных ассигнований в рамках адресной инвестиционной программы (в разрезе госпрограмм) установлены учреждению в сумме свыше 1,6 миллиарда рублей (1,1 миллиарда из казны Коми, остальное – из бюджета РФ). Наибольшая часть – 836 миллионов (51 процент от общего объема) предусмотрены для сферы образования. На здравоохранение выделено 532 миллиона рублей (32 процента). На развитие спорта более 160 миллионов (10 процентов), культуры – 60 миллионов (4 процента), энергосбережения – 45 миллионов (3 процента).

"Что касается сдачи в эксплуатацию социально значимых объектов, в планах на этот год - обустройство взлетно-посадочной площадки для вертолета санавиации в ухтинском поселке Шудаяг, открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Сосногорске, а в Сыктывкаре - школы по ул. Петрозаводская в микрорайоне Орбита и распределительного газопровода в поселке Краснозатонский (четвертая очередь строительства)", - пообещал Вячеслав Литвинов.

Кроме того, по его словам, Служба намерена в этом году окончить проектирование и получить положительные заключения экспертизы по объектам: "лечебный корпус в селе Усть-Цильма"; "реконструкция республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной (пятая очередь)" и "республиканская инфекционная больница в Сыктывкаре".

"В связи с принятым решением о реконструкции театра оперы и балета в столице Коми необходимо провести обследование и детальную предпроектную подготовку. А для возобновления строительства санаторного комплекса в селе Серегово Княжпогостского района следует собрать исходно-разрешительную документацию, осуществить обследовательские и изыскательские работы для возможности завершения проектирования", - отметил директор Службы.

Он также высказался о причинах, мешающих, на его взгляд, полноценной реализации адресной программы. "Следует обратить внимание на включение в нее объектов с нарушением постановления правительства № 522 "Об инвестиционной деятельности на территории РК", а именно – в "аварийном порядке". Такой режим исключает плановую подготовку, организационную и технологическую последовательность выполнения наших функций, не учитывает сезонность выполнения работ и возможность реализации в текущем году", - посетовал выступавший.

Помимо некачественной проектной документации от органов исполнительной власти и муниципалитетов в числе причин, затрудняющих капстроительство, он обозначил непроведение предпроектной работы со стороны министерств, ответственных за реализацию госпрограмм; долгий временной период между изготовлением проектной документацией и ее реализацией; отсутствие механизма передачи действующих объектов учреждению проектирования и дальнейшей реконструкции. Негативно сказывается, по его мнению, и игнорирование специалистами эксплуатирующей организации участия в процессе пусконаладки и ввода объектов в эксплуатацию.

Дарья Шучалина
  Рубрика: Экономика
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