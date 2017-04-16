На празднике Пасхи в Сыктывкаре разгоняли плохую погоду

16 апреля 2017 года, 15:10 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

Праздничные гулянья, посвященные Светлой Пасхе, развернулись возле Стефановского собора в Сыктывкаре палатками с выпечкой и пловом, а также изделиями ручной работы.

Испортившаяся погода не помешала сотням горожан прийти в собор за благодатным огнем, а также стать зрителями концерта, подготовленного народными коллективами Коми. На сцене выступили ансамбль народной песни "Северная околица", народный хор "Тулыс", народный танцевальный ансамбль "Греннис", квартет русских народных инструментов "Дивертисмент" и многие другие.

Дети и взрослые смогли изготовить пасхальные открытки и яйца, которыми украсят пасхальное дерево. Для маленьких участников праздника студенты Коми республиканского колледжа культуры им. В.Т. Чисталева организовали игровую программу. Скоморохи научили сыктывкарцев разгонять плохую погоду с помощью разноцветного полотна, символизирующего солнечный круг.

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Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим приветствовал православных дважды: в храме и на мирской сцене, где напомнил горожанам о том, что сегодня открылись райские врата: "Радость в Сыктывкаре огромная, потому как в светозарную спасителю ночь перед божественной литургией из Иерусалима чартерным рейсом глава Коми привез благодатный огонь. И он сейчас с нами на этой сцене, в храме, по городам и селам. Когда человек молится, когда верит, то вера очень многое может. Поэтому радость у нас никто никогда не отнимет. Я поздравляю мэра Валерия Владимировича и все наши власти, которые помогли в возрождении духовной жизни республики".

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Руководитель администрации Сыктывкара В.Козлов в своем приветственном слове отметил, что день Пасхи дарит тепло и радость, раскрывает души: "Я хочу пожелать вам благих дел, благих вестей. Пусть с нами будут самые любимые и близкие люди".

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Празднование Светлого Христова Воскресения началось ночью с проведения в храмах торжественных богослужений. Утром с шести точек города стартовали крестные ходы. Верующие шли от Свято-Вознесенского храма (м. Кируль), от храма Воскресения Христова (подворье Кылтовского женского монастыря), от храма Покрова Пресвятой Богородицы (м. Орбита), от храма в честь Смоленской иконы Божией Матери (м. Давпон), от храма Св. блгв. Александра Невского (военный гарнизон) и от храма Рождества Христова (Епархиальное управление). К 12.00 они стянулись к Свято-Стефановскому кафедральному собору, на площади перед которым прошел праздничный молебен архиерейским чином.

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Планируется, что празднование завершится в 15:00 часов. Тем не менее, движение транспорта по ул. Ленина (от ул. Ленина, 28 до ул. Свободы) и по ул. Свободы (от ул. Интернациональной до ул. Кирова) будет перекрыто до 18.00.

В связи с этим временно изменена схема движения автобусного маршрута № 18. Автобус проследует по схеме: ул. Коммунистическая – ул. Первомайская – ул. Интернациональная – ул. Энгельса – далее по маршруту с учетом остановочных комплексов "Гостиница Центральная" – "Драмтеатр" – "Женская консультация" – "ул. Свободы" – далее по маршруту.

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Юлия Николаева
  Ключевые слова: питирим, пасха, козлов, гулянья
  Рубрика: Общество
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