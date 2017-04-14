Самым богатым депутатом в Госдуме от Коми вновь стала Ольга Епифанова

Госдума опубликовала сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов и их семей за 2016 год.

В Госдуме Коми представляют три депутата.

Самый большой доход традиционно показала Ольга Епифанова (Справедливая Россия), представляющая также Архангельскую область.

В 2016 году, согласно декларации, Ольга Епифанова заработала 24 млн. 532 тыс. рублей.

В собственности депутата - два земельных участка 778 и 287 кв.м, два жилых дома 148 и 308 кв.м, две квартиры - 145 и 235 кв.м, два нежилых помещения - 153 и 101 кв.м, нежилое здание 86 кв.м.

Кроме того, в Москве ей, как депутату Госдумы, предоставлена квартира площадью 82,90 кв.м.

Автомобиль Епифановой тот же, что и в прошлом году - Toyota Land Cruiser 200, добавился еще ГАЗ 27527.

На втором месте по уровню доходов идет Иван Медведев (Единая Россия). Его годовой заработок составил 17 млн.329 тыс.рублей. В собственности Медведева - земельный участок земли поселений для обслуживания жилого дома 1400 кв.м, жилое здание 119 кв.м, гараж 1118 кв.м.



Супруга депутата владеет земельным участком - 1686 кв.м, жилым домом 316 кв.м, двумя квартирами - 151 и 94 кв.м, гаражным боксом - 24 кв.м, нежилыми помещениями 26,9 кв.м. За год она заработала 2 млн. 354 рублей.

На срок полномочий депутата Госдумы ему также предоставлена квартира площадью 90 кв.м.

Кроме того, Медведев владеет автомашиной Mercedes-Benz GL 350 Bluetec 4Matic и надувной резиновой лодкой "Quick-Silver" с мотором "Honda".



Доход депутата Ольги Савастьяновой (Единая Россия) составил 2 млн. 940 тыс.рублей. В собственности Савастьяновой нет ничего, лишь квартира, находящаяся в безвозмездном пользовании, площадью 113,90 кв.м.