ЛУКОЙЛ-Коми увеличил объемы замены нефтепроводов

14 апреля 2017 года, 17:00 | Усинск
Фото пресс-службы Лукойл-Коми

ЛУКОЙЛ-Коми увеличил объемы замены нефтепроводов

В 2017 году ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" заменит 310 километров промысловых нефтепроводов. Показатель прошлого года – 241 км.

При замене будут применяться трубы с внутренним и наружным антикоррозийным покрытием заводского исполнения: двухслойным эпоксидным или силикатно-эмалевым. Благодаря этому доля промысловых трубопроводов в антикоррозийном исполнении по ЛУКОЙЛ-Коми к концу 2017 года вырастет до 21% от общего парка, и в будущем тенденция к увеличению этой части сохранится.

В частности, в Ижемском районе в 2017 году начнется, а в 2018 году завершится полная реконструкция 33-километрового нефтепровода УПСВ "Макарьель" - УПСВ "Щельяюр" с применением труб со специальным антикоррозионным покрытием, при этом будет полностью заменен подводный участок, проходящий через реку Печору.

Трубная продукция закупается у ряда отечественных компаний. Организован тщательный входной контроль материалов (труб, отводов, переходников) с привлечением независимых специализированных организаций, которые осуществляют контроль качества на всех этапах производственного цикла непосредственно на заводах-изготовителях. Кроме того, введен технический надзор силами независимых организаций над строительством трубопроводов, сообщает пресс-служба компании.

Комиинформ
  Ключевые слова: трубопровод, замена, Лукойл
  Рубрика: Экономика
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