Прокуратура признала продажу Toyota Land Cruiser 200 Игорем Осадчим своей матери недействительной

14 апреля 2017 года, 13:16 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре по иску прокуратуры признана недействительной сделка купли-продажи дорогостоящего внедорожника, совершенная с целью ухода от возмещения вреда по коррупционному преступлению.

Руководитель сыктывкарского предприятия, осужденный за пособничество экс-мэру Сыктывкара Роману Зенищеву, в ходе следствия пытался избавиться от имущества, за счет которого может быть возмещен причиненный преступлением ущерб.

Сыктывкарский городской суд рассмотрел и удовлетворил исковое заявление прокурора г. Сыктывкара о признании недействительной сделки отчуждения автомобиля, совершенной директором ООО "Тепловая компания" И.Осадчим.

Исковой работе предшествовала прокурорская проверка и рассмотрение Сыктывкарским городским судом уголовного дела в отношении Осадчего и бывшего главы администрации г. Сыктывкара Р.Зенищева. Приговором суда от 3 ноября 2015 г. Осадчий признан виновным в совершении преступления, предусмотренном ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере), Зенищев осужден за получение взятки в особо крупном размере и растрату в особо крупном размере. Судом установлено, что в 2007 г. бывший градоначальник при пособничестве директора ООО "Тепловая компания" похитил 10 млн рублей, предназначавшихся на приобретение модульной котельной для одного из пригородных поселков г. Сыктывкара.

По иску прокурора Республики Коми с осужденных солидарно взысканы 10 млн ущерба, причиненных преступлением. Помимо этого, прокуратура установила, что в период расследования уголовного дела Осадчий заключил со своей матерью договор купли-продажи автомобиля "Toyota Land Cruiser 200". Сумма сделки составила 1,75 млн рублей.

Прокуратура оспорила данную сделку в суде. В ходе рассмотрения гражданского дела удалось доказать, что действия коммерсанта по отчуждению внедорожника совершены после возбуждения уголовного дела, незадолго до его направления в суд, а оспариваемая сделка совершена с целью уклонения от возмещения причиненного преступлением ущерба. При этом Осадчий продолжил пользоваться автомобилем, поскольку его новая собственница не имеет водительского удостоверения.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, признав сделку по продаже автотранспортного средства недействительным и возложив на Осадчего обязанность по его регистрации в ГИБДД.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, а также вопрос возмещения вреда, причиненного преступлением, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: коррупция, Осадчий, зенищев
  Рубрика: Право
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