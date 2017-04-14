Участница "Мы рядом" Ирина Титова: "Особым людям не нужно зацикливаться на диагнозах. Жизнь и человек ценны сами по себе"

Людям с инвалидностью не нужно акцентировать внимание на своем официальном диагнозе и педалировать проблемы со здоровьем. Ведь они есть абсолютно у всех – и у обычных людей, и у "особых". Просто проблемы – разные. Жизнь и Человек ценны сами по себе, со всеми плюсами и минусами. Этой мудрой мыслью поделилась с "Комиинформом" во время интервью новая участница проекта "Мы рядом" - 37-летняя сыктывкарка Ирина Титова.

- Ира, знакома ли ты с ребятами из проекта?

- С некоторыми, таких немного. Познакомлюсь с остальными совсем скоро, на вашей апрельской акции.

- Отлично! Ты всегда жила в Сыктывкаре?

- Всегда жила с мамой, с ней живу и сейчас. Была и остаюсь человеком коммуникабельным. У меня много приятелей, друзей, знакомых. Все люди очень разные. Есть "шапочные" знакомства, есть и более глубокое общение.

- Каким было твое детство и школьные годы?

- Детство у меня было хорошее и радостное. Посещала специализированный сыктывкарский детский сад №5 для деток с нарушением здоровья. В школе училась хорошо. Вообще мне с коллективами почему-то всегда везет. С любыми. Искренне не понимаю людей, слушая их рассказы о том, что у них с учителями конфликты, с одноклассниками...У меня все было позитивно. Десять лет мама отводила меня в сыктывкарскую школу №1. Если бы не мама, я бы, конечно, не была той Ирой, какая есть сейчас.

- Чему научила тебя мама, прежде всего?

- Быть смелой. Не в том плане, что вообще ничего не бояться, а не бояться людей. Сейчас часто говорят об инклюзивном обучении как о чем-то новом. У меня, по сути, такое инклюзивное обучение было всегда и сразу благодаря маме и учителям. Повезло с первой учительницей - Заремой Кановой. Она поставила детей в известность сразу, рассказав, что в классе будет "особая" девочка, что над ней не надо смеяться, издеваться, а надо помогать. Если кто-то и обижал из ребят чужой школы, наши заступались. И все учителя нам во всем шли навстречу.

- Не раз слышала истории о жестокости детей в школах по отношению к особым людям.

- Это все зависит от родителей, в первую очередь, ну и, конечно, от руководителей учебных заведений и самого человека - как он относится к людям с инвалидностью. Тут важно вот что: я никогда не педалировала свою болезнь. Не акцентировала внимание на своих проблемах, не говорила о них. Конечно, их было много. Это жизнь. Однако все-таки я говорила об этом очень мало и только с теми, кому проблема неудобной коляски или высоких бордюров была понятна и близка. Человеку физически здоровому это и не понятно. Да и я не хотела, чтобы люди, которые знакомились со мной, при первом общении сразу начинали думать: "Вот, бедная девочка, сейчас начнет жаловаться"...

- Слышала, что Минобрнауки собирается включить "Уроки доброты" по пониманию инвалидности в обязательную школьную программу? Это пока планы, как их оцениваешь?

- Идея хорошая, но правильное отношение к людям с инвалидностью, прежде всего, должно воспитываться в семьях. И не с позиции жалости, не с мыслью о том, какие "они" бедные и слава Богу, что "мы" не такие. Суть - в милосердии, стремлении помочь словом, делом, чтобы дети не насмехались над внешне непохожими. Родителям следует объяснять детям, что от этого не застрахован никто, что не обязательно особые дети могут родиться только у пьяниц или наркоманов, а ведь есть и такое убеждение. В то же время надо объяснять детям,что люди с инвалидностью тоже могут быть уязвлены, если об их особенности постоянно напоминают. Если эта тема не замалчивается в семье и детям говорят о людях с особыми потребностями здоровья не как о "чумных",то такие уроки пойдут на пользу. Если же в школе одно, а дома другое, тогда все бесполезно . Доброте тоже надо учиться и желательно на примерах.

- Ира, ты пишешь стихи. Наверняка любила гуманитарные предметы.

- Конечно. Любила историю, литературу, русский язык, музыку. Для меня это естественно. Читать я начала рано - в 3,5 года. Рано начала говорить. Честно, даже не понимаю, как девушка может любить точные науки. Я и в университет поступила на филологический факультет. После университета на работу устроиться было тяжело. Сами понимаете: проблемы безбарьерной среды. С особыми людьми "возиться" практически никто не хочет.

- А чем занималась после того, как получила высшее образование?

- Писала на дому контрольные и дипломные на заказ по гуманитарным дисциплинам, кроме экономики и юриспруденции. Одно время работала внештатным сотрудником корпоративной газеты для предпринимателей, выходившей по подписке. У редактора была такая позиция: об экономике должны писать люди неэкономисты. Поэтому я туда и влилась хорошо. Кроме того, занималась и занимаюсь репетиторством. Мне нравится обучать, объяснять, это меня никогда не напрягало. А еще - администрирую группу в соцсетях своего любимого певца - Димы Маликова.

- Чем он тебя так покорил и когда?

- Дима появился в моей жизни 30 лет назад, то есть ровно столько, сколько он на сцене. Увидела по телевизору, когда была маленькой, он мне сразу понравился. Понравилось все: внешность, голос, песни, музыка, манера поведения... до сих пор мурашки.

- Ты общалась с ним лично?

- Да, писать письма я ему начала еще в эпоху, когда не было соцсетей и доступности интернета. У меня и раньше были, как мне казалось, любимые артисты, но когда поняла, что симпатия к Диме не проходит ни через пять лет, ни через десять, ни через 15, знакомые от меня отстали с вопросом: "До сих пор ли тебе нравится Маликов?".

- Как удалось познакомиться?

- Раньше, без интернета, писала письма по разным каналам связи, просила передать песни Димы Маликова. Обычно я это делала перед его днем рождения. При появлении соцсетей и узнавания компьютерных дел, конечно, в первую очередь, нашла Диму в "Моем мире". Сейчас я администратор его официальной группы "В Контакте", постоянно борюсь с клонами, "гоняю" их (смеется). Тогда, в "Моем мире", я написала ему, что не могу зарегистрироваться в "Твиттере". Не знаю, что мне "капнуло" на голову, но написала я ему об этом так непосредственно, как будто так и надо. Еще и смело добавила: "Вышли мне инструкцию для регистрации!". При этом понимала, что он занят и через пару дней уезжает на гастроли в Париж. На следующий день мне пришла от него инструкция и сообщение: "Жду, что ты хочешь мне написать?". Так стали разговаривать на отвлеченные темы.

- И дообщались вы до того, что он сделал тебе весомый подарок...

- Да. О моих особых потребностях здоровья Дима знает. В 2011-ом году у меня возникли проблемы со старой коляской, о чем я ему рассказала. Буквально через десять дней после того, как он приехал с гастролей, ответил: "Пиши мне, я все сделаю". Вскоре германскую коляску с электроприводом мне доставили прямо домой.

- Ирина, помимо этого, у тебя ведь есть еще одно важное увлечение - литература.

- Да. Первые стихи были опубликованы в сборнике "Алый парус", который добровольно выпустило любительское литературное общество на средства самих авторов в 2008 году. Пишу иногда для себя рассказы, но прозы все-таки меньше.

- О чем больше любишь писать, как у тебя рождается стихотворение?

- Конечно, любимые темы у меня есть. Первая - философская, вторая - любовная. Очень мало пейзажной лирики. Фотографировать природу я люблю, а вот писать про березу и цветок...мне становится скучновато. Стихи - это мои впечатления, ощущения, эмоции, переживания. Сначала возникают образы, потом они выливаются в слова. Вдохновение по обыкновению приходит ночью. Иногда меня упрекают за грустные стихи, а я вообще считаю, что хорошая литература должна быть с ноткой грусти. Литература - это не смешной анекдот. Веселье поверхностно, печаль - гораздо глубже.

- У тебя есть свой любимый стих?

- "Маски".

- Твои любимые поэты?

- Пастернак и Цветаева.

- Ты позитивный человек?

- Не негативный - это точно. Не люблю нагружать людей своими проблемами, показывать какое-то печальное настроение. Не каждый может понять причины этого, а стихи как раз помогают показать то, что ты можешь не сказать в быту. Это второе лицо. Хотя, даже, скорее, первое.

- В твоей анкете проекта "Мы рядом" удивил и порадовал твой ответ на вопрос "В чем моя проблема". Ты ответила, что особых проблем в жизни у тебя нет, разве что то, что передвигаешься с помощью коляски. Что настраивает тебя на позитивное отношение к людям, жизни, миру?

- Понимание того, что у каждого человека своя судьба. Тебе может быть плохо, очень плохо, но в такие моменты я сравниваю: кому-то может быть еще хуже! И я знаю людей, которым по сравнению со мной гораздо хуже. Я также осознаю, что все люди разные и одинаковыми не будут никогда. А позитив надо видеть в том, что тебе дано и то, что ты сам - есть! Со всеми своими плюсами и минусами.