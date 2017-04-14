В отношении Игоря Терентьева возбуждены новые уголовные дела

В отношении депутата Игоря Терентьева возбуждены еще два уголовных дела. Депутату инкриминируют статьи 160 и 174 УК РФ.

В отношении фигуранта возбуждены два новых уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному, в крупном размере) и ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), - сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, в апреле 2016 года Терентьев фиктивно трудоустроил в возглавляемую им организацию на должность главного специалиста свою близкую знакомую. В течение шести месяцев до момента увольнения ей начислялась и выплачивалась заработная плата, при этом фактически женщина никаких трудовых функций в организации не выполняла. Сумма незаконно начисленны денежных средств составила более 280 тысяч рублей.

В июле 2015 года Терентьев в целях формирования своего избирательного фонда открыл в отделении банка специальный избирательный счет и привлек подчиненных работников, которые под видом добровольных пожертвований внесли на данный счет 40 тысяч рублей, придав правомерный вид распоряжению денежными средствами, выделенными из созданного Терентьевым фонда неучтенных средств.

Возбужденные уголовные дела, производство по одному из которых (ч.3 ст.174.1 УК РФ) начато по материалам проверки, проведенной органами прокуратуры, соединены в одном производстве с основным уголовным делом, из материалов которого следует, что указанный фонд был создан Терентьевым в 2011 году. По указанию руководителя все сотрудники Управления противопожарной службы и гражданской защиты, которым начислялись надбавки "за интенсивность и высокие результаты работы", сдавали полученные денежные средства в этот фонд.

В общей сложности за период 2012-2016 годов в фонд поступило более 14 миллионов рублей. В личных целях Терентьев присвоил из фонда сумму в размере не менее 1,5 миллионов рублей.

Напомним, одно уголовное дело по ч.3 ст.160 УК бывший начальник Управления противопожарной службы и гражданской защиты Игорь Терентьев "заработал", похитив ноутбук, принадлежащий ведомству ("Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения").

Также Игорь Терентьев подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) и присвоении имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

В 2011 году фигурант создал фонд неучтенных денежных средств и распорядился, чтобы сотрудники учреждения, которым начислялись надбавки "за интенсивность и высокие результаты работы", сдавали полученные деньги в этот фонд. В общей сложности за период 2012-2016 годов в фонд поступило более 14 миллионов рублей. В личных целях Терентьев присвоил из фонда сумму в размере не менее 1,5 миллионов рублей.

И.Терентьев признает вину частично: соглашается с тем, что он создавал фонд неучтенных денежных средств в интересах предприятия, однако не признает фактов растраты поступающих в фонд денег сотрудников в личных целях.

Сыктывкарский городской суд оставил И.Терентьева под стражей еще на 3 месяца - до 30 апреля.

Расследование уголовного дела продолжается.