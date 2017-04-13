Константин Лазарев дал установки мэрам и чиновникам Минстроя по контролю за ЖКХ

13 апреля 2017 года, 20:53 |
Фото Антона Пархачева

Проверки новых домов, построенных для переселенцев из аварийных, контроль за капремонтами жилфонда, погашение долгов за ЖКУ, установление разумных тарифов – эти и другие задачи обозначил сегодня заместитель председателя правительства Коми Константин Лазарев на коллегии возглавляемого им Минстроя.

Как уже сообщал "Комиинформ", сегодня в Сыктывкаре на коллегии Минстроя Коми были подведены итоги работы системообразующего в исполвласти ведомства за прошлый год и поставлены задачи на 2017-ый. Поскольку касаются они, в основном, органов местного самоуправления, на заседание приехали руководители администраций большинства городов и районов.

После выступлений представителей министерства, курирующих ключевые направления деятельности, а также после докладов руководителей подведомственных учреждений итоги подвел председательствующий – Константин Лазарев.

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"В части контроля за переселением из аварийного жилья: необходимо отслеживать состояние заселенных новостроев и устранять недостатки по всем обращениям. Мы для того и предоставляем людям квартиры в новых домах, чтобы они не испытывали те проблемы, которые не позволяли им комфортно жить в старых", - заявил вице-премьер.

По его словам, аналогичные процессы – строгого муниципального контроля – должны производиться и в отношении жилфонда, включенного в программу капремонтов. В некоторых муниципалитетах до сих пор не проведены работы ни в одном доме, поставленном в краткосрочный план еще год назад.

Относительно благоустройства местным властям предстоит в ближайшее время провести уборки территорий. "К празднованию Дня Победы по поручению Главы республики Сергея Гапликова все городские и сельские поселения должны выглядеть надлежащим образом. Поэтому следует провести минимум два субботника в каждом населенном пункте", - отметил председательствующий. Особый акцент он сделал на несанкционированные свалки, ликвидировать которые администрациям предстоит под надзором активистов ОНФ.

Не менее острая проблема в ЖКХ – это долги за потребленные коммунальные ресурсы. На особом контроле правительства – расчеты за газ. "Благодаря договоренностям, достигнутым Сергеем Анатольевичем с "Газпромом", в муниципальные образования планируется направить два миллиарда рублей в рамках соглашения о сотрудничестве. Однако председатель правления концерна Алексей Миллер обозначил условие: долги за газ должны быть погашены", - напомнил мэрам Константин Лазарев, добавив, что таковые превысили 220 миллионов рублей.

Он также призвал собравшихся не расслабляться ввиду предстоящего завершения отопительного сезона, а уже сейчас начинать подготовку к следующему, чтобы не получилось, как нынешней зимой, когда большие проблемы с отоплением возникли в Воркуте и Усинске из-за инцидентов на объектах инженерной инфраструктуры.

Еще одни хлопоты, которые предстоят властям на местах в летний период – это ремонты и строительство дорог. "Работы должны вестись своевременно и качественно. С учетом сигналов от населения, поступающих на федеральный сайт "Убитые дороги России". Приводить в порядок необходимо не только проезжие части, но и тротуары, а также подъезды во дворы. Сделайте все так, чтоб ближайшие лет пять к отремонтированным этим летом дорогам не пришлось возвращаться", - распорядился Константин Лазарев.

Дарья Шучалина
  Рубрика: Экономика
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