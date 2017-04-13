Биологи Коми вступят в диалог с разработчиками нового ГОСТа по рекультивации нефтезагрязненных земель

Активную полемику вызвал документ, подготовленный всероссийским центром стандартизации и технологий: готовый к принятию ГОСТ по рекультивации нефтезагрязненных земель обсудили специалисты нефтегазовых компаний республики, представители власти и природоохранных структур, подрядных и научных организаций на научно-практическом семинаре, посвященном вопросам рекультивации земель и переработки нефтешламов в Республике Коми.

Как пояснили сотрудники института биологии Коми, ГОСТ, принятый ранее, вполне правомочен, но требует дополнений и коррективов с учетом наработанного за минувшие годы мирового опыта. Текст нового документа был предложен к рассмотрению и обсуждению для составления замечаний. Моменты, касающиеся допустимого содержания нефти в почве, стали основой для длительной дискуссии.

Ее основным тезисом стала зависимость этой концентрации от фоновых показателей, которые разнятся уже за счет состава почвы и не могут быть одинаковыми у торфа, глины и песка, из чего следует невозможность установки и использования среднего фонового показателя по России.

"В региональной практике мы должны учитывать уникальность почв, которая нигде больше не отражена", - подчеркнула инженер института биологии Елена Анчугова.

Вторым важным аспектом выступил параметр очистки нефтезагрязненных земель. Вычищение почвы до состояния фоновых концентраций может принести еще больший экологический вред, нежели предшествующее ему загрязнение. Основной задачей биологи видят запуск в почве естественных процессов восстановления и подчеркивают необходимость оценки рекультивации по иным, более достоверным, нежели контрольные фоновые показатели, параметрам. Например, уровень биоразнообразия на рекультивированном участке, то есть наличие там растительных и животных организмов.

"Привести почву в состояние фоновой концентрации угреводородов после нефтеразлива невозможно, если только полностью не удалить с нее весь загрязненный слой. Взять, к примеру, Крайний Север. Если в условиях сплошной мерзлоты мы начнем сдирать тот тонюсенький слой почвы, который там остался, пусть даже на него пролилась нефть, и будем выводить эту почву до состояния фоновых концентраций, это будет экологическая катастрофа. Чистить почву, конечно, нужно и рекультивацию делать необходимо, но главное - это активизировать ее самовосстановление, не препятствовать естественной доочистке", - отметила кандидат биологических наук, член научной группы института биологии по борьбе с нефтезагрязнениями Мария Макарова, .

Также поступили предложения о создании допустимых диапазонов контрольных показателей для различных видов почв и отдельные условия оценки целесообразности проведения рекультивации в местах давних разливов, там, где восстановление экосистемы уже произошло естественным путем и нет дальнейшей угрозы распространения нефтепродуктов в окружающую среду.

Новый ГОСТ, кстати, как раз подразумевает проведение рекультивации до условного предела, разработанного с учетом климатических и иных особенностей регионов. Однако не включает в себя сведений о технологиях этой рекультивации.

Представленная же в приложении документа технология хранения и переработки нефтешламов и вовсе противоречит законам РФ "Об отходах производства и потребления" и "Об охране окружающей среды ".

По итогам семинара специалисты по нефтедобыче и природоохране Коми сформируют список замечаний в адрес разработчиков ГОСТа.

***Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных и загрязненных земель, а также на улучшение условий окружающей среды.

***Нефтешламы (нефтяные шламы) — это сложные физико-химические смеси, которые состоят из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды).