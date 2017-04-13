Усть-цилемские лыжники обновили инвентарь с помощью нефтяников.

По оценке тренерского штаба республиканской сборной, лыжники Усть-Цилемского района показали в этом сезоне высокий, а главное – стабильный результат. В этом году сельским спортсменам удалось приобрести 15 комплектов профессионального инвентаря благодаря поддержке социального партнера – ООО "ЛУКОЙЛ Коми".

В конце прошлого года объявили итоги очередного, уже 12-го по счету, ежегодного Конкурса социальных и культурных проектов компании "ЛУКОЙЛ" в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Одним из победителей стал муниципальный "Центр физкультуры, спорта и туризма" Усть-Цилемского района.

Как говорит тренер секции в селе Замежная Анастас Михеев, производители лыж, креплений, палок, ботинок и смазок постоянно совершенствуют технологии. Так что при прочих равных спортсмен вряд ли обойдет соперника, используя инвентарь предыдущих серий.

"На старых лыжах до "золота" не добежишь", - говорит тренер.

"Если силы есть и лыжи хорошо катят, то можно и на финише хорошо поработать", - согласен с ним лидер юношеской сборной Коми, кандидат в мастера спорта Роман Михеев.

Учитывая, что средняя стоимость одних только профессиональных лыж – более 30 тысяч рублей, обновление их "парка" для сельских спортсменов является непростой задачей. Тем более что каждому бегуну они подбираются индивидуально: под рост и вес. Но с помощью нефтяников устьцилемам удается из года в год приобретать современный инвентарь.

По словам директора "Центра физкультуры, спорта и туризма" Дмитрия Истомина, у учреждения с ЛУКОЙЛ-Коми – самое тесное сотрудничество на протяжении многих лет. Нефтяники помогают развивать все виды спорта, которые пользуются популярностью в районе, в том числе мини-футбол, хоккей, волейбол. И, конечно, лыжные гонки, ведь усть-цилемская школа известна по всей стране. Один из ярких ее представителей – член нынешней взрослой сборной России Илья Семиков, пример для сотен сельских мальчишек и девчонок.