Мэрам в Коми обозначили жесткие сроки исполнения проекта "Городская среда"

13 апреля 2017 года, 14:09 | Княжпогостский, Сыктывкар, Инта, Воркута, Усть-Вымский
Фото Антона Пархачева

Муниципальные образования в Коми должны до 25 мая этого года утвердить программы по реализации федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Такую задачу руководителям органам местного самоуправления поставили сегодня в Сыктывкаре на коллегии Минстроя региона.

Как уже сообщал "Комиинформ", федеральный проект направлен на создание условий для системного повышения качества и комфортного проживания граждан в регионах. На реализацию мероприятий по благоустройству территорий из федерального бюджета нашей республике выделено 126 миллионов рублей. Общий объем субсидии составил 257 миллионов рублей.

По информации Минстроя Коми, в этом году в рамках проекта планируется благоустроить дворы и общественные зоны в Сыктывкаре, как в административном центре республики, а также в монотерриториях: Воркуте, Инте, Емве и Жешарте.

"До 25 мая руководителям администраций необходимо утвердить муниципальные программы. До 1 ноября – принять правила благоустройства и представить на конкурс проекты по благоустройству общественных территорий. А до 31 декабря – принять муниципальные программы формирования городской среды на 2018 – 2022 годы", - обозначила сроки участвующим в заседании коллегии мэрам замруководителя Минстроя Коми Елена Счастливцева.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: городская среда
  Рубрика: Общество
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