Отопительный сезон в Коми обошелся в 1,7 млрд рублей

Подготовка к нынешнему отопительному сезону, который через месяц будет завершен, обошлась в Коми в 1,7 млрд рублей. Однако даже столь серьезные денежные вложения не обеспечили бесперебойного прохождения жилищно-коммунальным комплексом зимнего периода. О причинах проблем в отрасли и о подготовке к новому отопительному сезону шла речь сегодня на коллегии Минстроя Коми.

Несмотря на 100-процентную готовность водопроводных и теплосетей и на 105-процентную замену (от плана) ветхих сетей, в ходе отопительного периода в регионе зафиксирован 431 инцидент (в прошлый отопительный период – 638 технологических сбоев). Наибольшая доля принадлежит аварийным сбоям в системе электроснабжения, хотя в целом количество аварий снижается.

"Вопрос достижения безаварийности при прохождении отопительного сезона напрямую связан со своевременным выполнением комплексных планов подготовки к работе в зимних условиях, модернизацией и реформированием ЖКХ", - высказалась на коллегии замминистра Елена Счастливцева.

В прошлом году закрыто 8 убыточных котельных с переводом тепловых нагрузок на более крупные котельные, обеспечен перевод потребителей на автономное отопление. Построено и модернизировано 9 новых блочно-модульных котельных, в том числе 5 газовых в Сыктывдинском, Усть-Вымском и Троицко-Печорском районах, 4 пеллетных (брикетных) в Удорском, Сысольском и Печорском районах. Реализован 21 малый проект в сфере благоустройства в 15 муниципалитетах.

Кроме того, заменены: 51 единица морально устаревших котлоагрегатов на современные; 44,1 км ветхих теплосетей; 45,7 км ветхих водопроводных сетей. Введены 12 модульных станций водоочистки в 8 сельских районах. Построен канколлектор по ул. 30 лет Победы, Интернациональная, 1 Мая, Ручейная в селе Объячево Прилузского района (введен в эксплуатацию).

"Общая сумма выполненных мероприятий при подготовке к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов составила порядка 1,7 миллиарда рублей. Это с учетом ремонтов, техперевооружения и реконструкции оборудования ООО "Воркутинские ТЭЦ -2". Финансирование в целом превысило на 7,6% вложения в прошлом отопительном сезоне", - отметила докладчик.

По ее словам, в связи с высокой степенью износа имущественного комплекса ЖКХ (60-70%) в отрасль требуются частные инвестиции. В 2016 году в Коми заключено первое концессионное соглашение между АО "Коми тепловая компания" и Минимуществом Коми (реконструированы канализационно-очистные сооружения в селе Куниб Сысольского района).

В октябре прошлого года между правительством Коми и ПАО "Т Плюс" заключено соглашение о сотрудничестве в области услуг по производству электрической и теплоэнергии, по оптимизации теплоснабжения и горячего водоснабжения. Акцент сделан на энергоснабжение Воркуты. Сейчас готовится концессионное соглашение по объектам теплоснабжения Заполярья, прорабатывается передача в управление ПАО водоканального и котельного имущества округа.

Руководство Минстроя Коми напомнило мэрам о сроках получения паспортов готовности ЖКХ (регламентированы на федеральном уровне). Для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября; для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября; для муниципальных образований, субъектов энергетического и газового комплексов – не позднее 15 ноября.

По информации министерства, эти требования рядом МО в Коми не соблюдаются второй год. По итогам проверок Ростехнадзора перед прошедшей зимой не получены паспорта готовности четырьмя муниципалитетами. Воркуту подвела неготовность ресурсоснабжающих организаций: ООО "Воркутинские ТЭЦ", ОП филиал "Архангельский" АО "ГУ ЖКХ" (Минобороны), МУП "УМД" и объектов жилищного фонда. Сыктывдинский район поздно оснастил модернизированные котельные резервными источниками электроснабжении (в декабре 2016 года получен акт готовности). В Емве выявлена неудовлетворительная теплоизоляция магистральных тепловых сетей, а Троицко-Печорск оказался не готов жилфонд.

"Основные задачи по подготовке к следующему отопительному сезону для глав администраций таковы: обеспечить своевременное выполнение плановых показателей по подготовке объектов отрасли, сократить объемы просроченной задолженности населения за ЖКУ и предприятий ЖКХ перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. Помимо этого следует создать нормативные запасы топлива и вовремя получить акты и паспорта готовности", - резюмировала замминистра.