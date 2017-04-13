Плата за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года не может вырасти более чем на 6,5%

13 апреля 2017 года, 11:10 |
vseojkh.ru

Плата каждого жителя Коми за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года не может вырасти более чем на 6,5%. Об этом на коллегии Минстроя Коми сообщил замминистра Павел Секретарев.

При этом, по его словам, прирост в 6,5% является максимально допустимым и в большинстве случаев прирост тарифов за коммунальные услуги в Коми с 1 июля 2017 года будет еще ниже.

"Для соблюдения указанных ограничений платы граждан обеспечено принятие республиканского закона и на основании него установлены льготные тарифы на тепловую энергию, льготные тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения для целого ряда населенных пунктов республики, по большей части находящихся в сельской местности", - рассказал Павел Секретарев.

Он отметил, что в Коми установлен в предельно возможном размере (0,7) понижающий коэффициент, применяемый к тарифам на электроэнергию для сельских жителей и населения, проживающего в городах в домах, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительными установками.

"Между тем, причины роста тарифов являются объективными и по большому счету характерными практически для всех регионов России. Это и рост регулируемых на федеральном уровне цен на энергоносители, низкая экономическая, энергетическая эффективность организаций, связанная с высоким уровнем износа имущественного комплекса. Значительная доля транспортной составляющей в расходах на топливо, а также снижение полезного отпуска коммунальных ресурсов", - высказался докладчик.

По ряду ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории республики, на 2017 год установлены тарифы со снижением, относительно действовавших в 2016 году. Так, например, снижен размер экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию для АО "Монди СЛПК", а также на тепловую энергию и тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения для 13 организаций, входящих в холдинг АО "КТК".

"Основными причинами таких корректировок является непредставление регулируемыми организациями материалов и документов, обосновывающих плановые или фактически понесенные затраты (в т.ч. по приобретенному и планируемому к приобретению топливу, а также связанных с не выполнением запланированных ранее ремонтных работ, затраты на которые были предусмотрены при установлении тарифов на предыдущие периоды регулирования)", - пояснил замминистра.

Также для АО "Монди СЛПК" тариф на электрическую энергию на 2017 год установлен на уровне предыдущего года.

При этом в 2016 году ПАО "Т Плюс" разработан проект инвестпрограммы для реализации на объектах Воркутинской ТЭЦ-2. Финансировать выполнение программы планировалось за счет тарифных источников, что привело бы к существенному увеличению тарифов на электрическую энергию и переносу расходов, связанных с осуществлением ремонтных работ, на всех потребителей Коми. Также это повлекло бы превышение установленных на федеральном и республиканском уровнях ограничений роста платы граждан за коммунальные услуги. По итогам проведенной работы с компанией было обеспечено установление тарифов на электрическую энергию с включением только части расходов на реализацию указанной программы, с учетом значительного снижения уровня роста тарифов для ПАО "Т Плюс" на тепловую энергию. При возможном уровне роста тарифов на тепловую энергию в 4%, для ПАО "Т Плюс" рост тарифов составит не более 3%.

"Для принятия оперативных мер, направленных на недопущение роста платы граждан за потребленные коммунальные услуги выше установленных ограничений, в 2016 году было продолжено осуществление ежемесячного мониторинга ее изменения по каждому виду коммунальных услуг в каждом населенном пункте республики и реализация соответствующих контрольно-надзорных мероприятий", - сообщил выступавший.

По результатам такой работы рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в среднем по республике зафиксирован в размерах, не превышающем ограничений, установленных на федеральном уровне.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: ЖКХ
  Рубрика: Экономика
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