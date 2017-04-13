В 2016 году в Коми было оформлено 50 патентов с нулевой налоговой ставкой.

13 апреля 2017 года, 9:30 |
Фото Антона Пархачева

В 2016 году в Коми было оформлено 50 патентов с нулевой налоговой ставкой.

Возможностью не платить налоги в первые два года после регистрации могут воспользоваться предприниматели, применяющие патентую и упрощенную системы налогообложения.

По состоянию на 1 января текущего года, из 1919 предпринимателей, оформивших патенты, чаще всего налоговыми каникулами пользовались предприниматели Сыктывкара и Ухты – 28 и 10 патентов соответственно. Оставшуюся часть составили предприниматели Печоры, Сосногорска, Княжпогостского, Койгородского, Сыктывдинского и Сысольского районов. В основном это лица, занимающиеся ремонтом и пошивом одежды из текстиля, меха и кожи, предоставляющие услуги по электромонтажу и сварке, а также услуги по физической культуре и спорту, и репетиторству. Полный перечень видов деятельности, попадающий под действие налоговых каникул по патентной системе, состоит из 22 пунктов.

Также на налоговые каникулы могут выйти и предприниматели, использующие упрощенное налогообложение. Список льготных направлений в этой сфере более широк. Он включает 52 пункта, в числе которых не только распространенные виды деятельности, такие как предоставление услуг дошкольного образования, ремонт бытовых изделий, монтаж промышленного оборудования, обработка древесины, но и традиционные виды деятельности: охота, лесное хозяйство и рыболовство.

Как отмечают в Управлении налоговой службы по Коми, налоговые каникулы не несут урона для экономики региона, зато значительно упрощают деятельность начинающих предпринимателей, благодаря чему в республике появляются новые рабочие места. А это, в свою очередь, способствует легализации неформальной занятости и выводит еще не зарегистрированный бизнес из тени.

Напомним, налоговые каникулы были введены в регионе в 2015 году.

Подробнее про льготные системы налогообложения на сайте nalog.ru в разделе "Действующие в РФ налоги и сборы".

Комиинформ
  Ключевые слова: УФНС, налоги
  Рубрика: Экономика
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