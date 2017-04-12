В Минстрое Коми - кадровые перемены

Николай Сосновский перешел на работу в одно из крупных министерств Коми.

Как стало известно "Комиинформу", бывший руководитель администрации Эжвинского района столицы Коми Николай Сосновский назначен первым заместителем министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики.

Должность оказалась вакантной в связи с истечением трудового контракта Марины Рудавиной, занимавшей ее год: в данном ведомстве на разных должностях она проработала последние восемь лет. На этом посту, помимо курирования всех направлений деятельности министерства, она отвечала за реализацию самой сложной госпрограммы – переселения граждан из аварийного жилья.

Сохранится ли в таком же виде функционал нового первого замминистра, пока неизвестно. В Минстрое "Комиинформу" лишь подтвердили информацию о назначении Николая Сосновского, лаконично пояснив: "К работе Николай Александрович уже приступил, вникает в вопросы деятельности министерства".

Его последним местом работы в органах власти была администрация Эжвинского района Сыктывкара, которую он возглавлял в 2006 – 2009 годах. С отраслью ЖКХ связан предыдущий период его трудовой деятельности: с 1998 года руководил ЭМУП "Эжвинский жилкомхоз", ставший при нем одним из самых эффективных коммунальных предприятий региона.