В Минстрое Коми - кадровые перемены

12 апреля 2017 года, 22:08 |
Фото Дарьи Шучалиной

Николай Сосновский перешел на работу в одно из крупных министерств Коми.

Как стало известно "Комиинформу", бывший руководитель администрации Эжвинского района столицы Коми Николай Сосновский назначен первым заместителем министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики.

Должность оказалась вакантной в связи с истечением трудового контракта Марины Рудавиной, занимавшей ее год: в данном ведомстве на разных должностях она проработала последние восемь лет. На этом посту, помимо курирования всех направлений деятельности министерства, она отвечала за реализацию самой сложной госпрограммы – переселения граждан из аварийного жилья.

Сохранится ли в таком же виде функционал нового первого замминистра, пока неизвестно. В Минстрое "Комиинформу" лишь подтвердили информацию о назначении Николая Сосновского, лаконично пояснив: "К работе Николай Александрович уже приступил, вникает в вопросы деятельности министерства".

Его последним местом работы в органах власти была администрация Эжвинского района Сыктывкара, которую он возглавлял в 2006 – 2009 годах. С отраслью ЖКХ связан предыдущий период его трудовой деятельности: с 1998 года руководил ЭМУП "Эжвинский жилкомхоз", ставший при нем одним из самых эффективных коммунальных предприятий региона.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: минстрой, кадры, Сосновский
  Рубрика: Политика
  • 1
  • 0
  • 0
  • 8
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

17:23 12.04.2017
Для своевременной замены лифтов в жилфонде Коми требуется госфинансирование
21:13 11.04.2017
В Коми количество жилого фонда, требующего капитального ремонта, растет как снежный ком
17:14 05.04.2017
Коммунальщики Сыктывкара убирают центральные улицы от песка


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта

Новости партнеров

Должникам за услуги ЖКХ в Княжпогостском районе предлагают погасить долги добровольно



Нужна помощь



Интервью

Валерий Козлов
Мэр Сыктывкара
все интервью

Инфоблок

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

10 апреля

День освобождения Одессы от Румынско-немецких войск. (1944)



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus