"НИКА" обыграла "Ставропольчанку" и стала шестой по итогам сезона

12 апреля в Сыктывкаре завершился финал за 5-8 места Суперлиги-1 баскетбольного чемпионата России. Так сложилось, что каждый из участников финала мог стать как пятым, так и последним. В первой игре дня "Динамо-2" (Москва) довольно неожиданно для многих обыграло "Политех-СамГТУ" (Самара) и сделало серьезную заявку на итоговый успех. Москвичкам было нужно, чтобы сыктывкарская "НИКА" взяла верх над "Ставропольчанкой" - тогда команда из Республики Коми по личным встречам стала бы шестой, а "Динамо" пятым. При победе команды из Ставрополя, именно южанки выходили бы на пятую строчку, "Динамо" опускалось на шестую, "НИКА" на седьмую.



"Ставропольчанка", для которой, как принято говорить, "или пан, или пропал" - или пятое место, или восьмое (другого не дано), с первых минут встречи попыталась взять игру под свой контроль и создала небольшой отрыв в шесть очков: 5-11. Правда, хозяйки паркета вовремя сбили настрой гостей тайм-аутом, после которого смогли подобраться к соперницам вплотную: 16-17. Все, что было после первой четверти, не иначе как "качелями" и не назвать.



"НИКА" захватила преимущество в дебюте второй десятиминутки: 25-20, оказалась в роли догоняющих: 31-33, а на большой перерыв ушла снова лидером: 35-33.





Третья четверть ясности в итоговое распределение сил не добавила. В ее середине "Ставропольчанка" при равном счете дважды была точна с дальней дистанции: 40-46, но обилие фолов и реализация штрафных (особенно постаралась Кетрин Пятина (10 штрафных из 10) вновь позволили "НИКЕ" догнать и перегнать южанок: 56-53.



Дебют решающей четверти остался за сыктывкарками – два очка Полины Медведчиковой плюс пара потерь заставили Ставрополь почти сразу же взять тайм-аут, но и после него ситуация не изменилась – "НИКА" набирала обороты: 60-54, и только тут "Ставропольчанка" смогла изменить положение дел, раз за разом отбиваясь от атак хозяек и реализуя свои выпады. Сперва гости сравняли счет: 60-60 за пять с половиной минут до финального свистка, а затем и вышли вперед: 60-65,тем самым совершив за 3 минуты рывок в 11 очков.



Сыктывкарки бросили в бой всех игроков основы – то же сделали и гости, при этом у обеих команд почти все лидеры "висели" на четырех фолах и каждый становился последним. Первой дрогнула Светлана Кузнецова у гостей. Затем ушла капитан "НИКИ" Екатерина Терехова. Всего же до финального свистка отправились на скамейки запасных Альбина Хамитова, Полина Абызова, Галина Ляшенко (у Ставрополя) и Кетрин Пятина (у "НИКИ").





Четыре фола было и у Марины Шевелевой, но она смогла не только не получить пятый, но и сперва в нужный момент попасть издали: 63-65, а после того, как команды обменялись атаками, забить с фолом и реализовать штрафной: 68-67. Вдобавок, при 70-67 Шевелева за 40 секунд до конца игры сделал блокшот, а на последних секундах матча снова забила с фолом. Итоговый счет поединка: 74-67 в пользу "НИКИ".



Таки образом, пятое место в финале досталось "Динамо-2", "НИКА" стала шестой, Политех-СамГТУ" седьмым, а "Ставропольчанка" опустилась на восьмую итоговую позицию.



Самым же результативным игроком встречи стала Марина Шевелева, набравшая 19 очков и забравшая 8 подборов. По 16 баллов у Кетрин Пятиной и Екатерины Безгодовой, сообщает пресс-служба команды.

