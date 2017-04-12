В Сыктывкаре разыскивают великовозрастного хулигана

Полицейские Сыктывкара разыскивают подозреваемого в повреждении двух автомобилей.

К полицейским УМВД России по городу Сыктывкару обратился владелец Hyundai Santa Fe, сообщив о повреждении его автомобиля. Неизвестный поцарапал транспортное средство, которое было припарковано во дворе дома №45 по улице Катаева, от переднего крыла до заднего. Сумма ущерба превышает 40 тысяч рублей.

На следующий день аналогичное заявление поступило от владелицы ToyotaCorolla, которая была припаркована в том же дворе. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

Злоумышленника запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на близлежащем магазине.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По подозрению в повреждении автомобилей полицией Сыктывкара разыскивается мужчина на вид 50-60 лет, среднего телосложения. Был одет в черную куртку длиной ниже пояса, черную кепку и черные ботинки. Возможные места пребывания – ул.Катаева, 45, Морозова, 43 и Морозова, 37.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просьба сообщить информацию в УМВД России по городу Сыктывкару по телефонам: (8212) 28-26-00 или 02.