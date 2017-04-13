Общегородской субботник в Сыктывкаре - 2017: кто и где убирает

N п/п Наименование Закрепленные участки

1 Правительство Республики Коми. Администрация Главы Республики Коми.

ул. Коммунистическая, 9 - сквер от Церкви Христа-Спасителя по адресу Октябрьский пр. 35 до ФБУ "Коми ЦСМ" по адресу Октябрьский пр. 27

2 Государственный Совет РК ул. Коммунистическая, 8 - ул. Советская от ул. Куратова до ул. Пушкина

3 Министерство культуры, туризма и архивного дела РК,

ул. Ленина, 73

Филармония, ул. Ленина - 61 Колледж искусств РК, ул. Ленина, 51

Коми Республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева

ул. Ленина, 63 - ул. Ленина, сквер с памятником В.И.Ленину,

- ул. Коммунистическая от ул. Ленина до ул. Советской

4 Национальный Банк по Республике Коми Северо-Западного Главного управления Центрального Банка России ул. Ленина, 53, 45 - нечетная сторона ул. Советская от ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина

5 Министерство здравоохранения РК ул. Ленина, 73 - ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Куратова

6 ГУЗ "Консультативно- диагностический центр РК" ул. Куратова, 6 - ул. Советская от ул. Куратова до ул. Коммунистическая

7 ГУЗ РК "Поликлиника", - ул. Куратова от ул. Ленина до ул.

Росздравнадзор ул. Куратова, 18 Советская

8 Главное управление МЧС России по РК

ул. Советская, 9 - нечетная сторона ул. Советская от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина,

- ул. Орджоникидзе от ул. Советская до ул. Кирова

9 Динамо, Всероссийское физкультурно-спортивное общество в Республике Коми

ул. Кирова, 38 - нечетная сторона ул. Бабушкина от ул. Советская до ул. Кирова

10 МВД по РК ул. Кирова, 38 УВД по г. Сыктывкару ул. Первомайская, 21 - ул. Кирова от ул. Бабушкина до ул. Куратова -в границах закрепленных территорий

11 Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК

ул. Коммунистическая, 8 - ул. Коммунистическая от ул. Кирова до ул. Советская

12 Отделение пенсионного фонда РФ по РК

ул. Кирова, 36 - ул. Кирова от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе

13 Верховный суд РК,

ул. Домны Каликовой, 22 Адвокатская палата РК ул. Свободы, 17 - ул. Советская от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой

14 ГОУ РК "Республиканский учебный центр Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК " ул. Юхнина, 22 - ул. Юхнина от ул. Оплеснина до ул. Орджоникидзе

15 Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН ул. Первомайская, 54 - ул. Оплеснина от ул. К.Маркса до ул. Первомайская,

- ул. Первомайская от ул. Оплеснина до ул. Орджоникидзе

16 Министерство образования, науки и молодежной политики РК

ул. К.Маркса, 210 - ул. К.Маркса от ул. Чернова до ул. Оплеснина,

- ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до Музтеатра (четная сторона)

17 Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК

ул. Бабушкина, 23 - нечетная сторона ул. Интернациональная от ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина

18 Министерство экономики РК ул. Интернациональная, 108 - ул. Коммунистическая от ул. Интернациональная до ул. Первомайская

19 Торгово-Промышленная Палата РК ул. Интернациональная, 98 - ул. Интернациональная от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе

20 Служба РК по тарифам ул. Ленина, 73 - ул. Куратова от ул. Первомайская до ул. Интернациональная (нечетная сторона)

21 Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК

ул. Интернациональная, 157 "а" - ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до ул. Куратова

22 Министерство юстиции РК

ул. Интернациональная, 108 "а" - ул. Куратова от ул. Советской до ул. Кирова

23 Прокуратура города Сыктывкара ул. Коммунистическая, 51 - в границах закрепленных территорий

24 ГУ РК "Национальный архив РК" ул. Первомайская, 90 - ул. Куратова от ул. Первомайская до ул. Интернациональная (четная сторона)

25 Министерство физической культуры и спорта РК

ул. Катаева, 47 - в границах закрепленных территорий

26 Министерство труда, занятости и социальной защиты РК

ул. Интернациональная, 174 - в границах закрепленных территорий

27 Министерство финансов РК ул. Коммунистическая, 8 - ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе

28 Управление службы

судебных приставов Российской Федерации по Республике Коми ул. Пушкина, 110 - ул. Пушкина от ул. Гаражная до дома N 106 по ул. Пушкина

29 Управление Федеральной регистрационной службы по РК Сысольское шоссе, 1/4 Сысольское шоссе от Октябрьского проспекта до ул. Южная

30 Прокуратура РК Пушкина - 23 - ул. Пушкина от ул. Советская до ул. Ленина

31 Министерство национальной политики Республики Коми

ул. Интернациональная, 108 - ул. Ленина от ул. Куратова до ул. Пушкина

32 Министерство РК имущественных и земельных отношений

ул. Интернациональная, 108 - ул. Бабушкина от ул. Интернациональная до ул. Первомайская,

- ул. Первомайская от ул. Бабушкина до ул. Оплеснина

33 ФБУ "Государственный региона- льный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РК", Октябрьский проспект, 27 - ул. Куратова от Октябрьского проспекта до ул. Западная

34 Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Сыктывкару ул. Пушкина, 5 - ул. Кирова от ул. Куратова до ул. Д.Каликовой

35 Управление Федерального казначейства по РК

ул. Орджоникидзе, 61 "а" - ул. К.Маркса от ул. Орджоникидзе до ул. Оплеснина

36 Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РК

ул. В.Савина, 55 - ул. В.Савина от ул. Северная до ул. Лесозаводской

37 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РК ул. Интернациональная, 160 - ул. Интернациональная от ул. Куратова до ул. Пушкина

38 Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по РК ул. Интернациональная, 160 "а" - ул. Пушкина от ул. Советской до ул. Кирова

39 Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по РК ул. Интернациональная, 160 "а" - ул. Пушкина от ул. Советской до ул. Кирова

40 Управление Федеральной почтовой связи РК - Филиал ФГУП "Почта России"

ул. Ленина, 60 - закрепленные территории за отделениями почтовой связи

41 Коми отделение Сбербанка N 8617 ул. Советская, 18 - закрепленные территории за отделениями Сбербанка

42 МОУ Гимназия им. А.С.Пушкина ул. Советская, 14 - ул. Советская от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе (четная сторона)

43 Федерация профсоюзов РК ул. Бабушкина, 4 - ул. Бабушкина от ул. Советская до ул. Кирова (четная сторона)

44 Арбитражный суд РК

ул. Орджоникидзе, 49 "а" - ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до

ул. Красных партизан

45 Территориальное управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК, ул. Орджоникидзе, 71 - ул. Орджоникидзе; от Октябрьского проспекта до ул. Орджоникидзе, д. 73

46 Магазин "Светик",

Салон красоты "Елисей",

Магазин компьютерной и офисной техники "Оптим-Сервис", Ювелирный магазин "Карат",

ООО "Эверест",

ОАО "Кировский мясокомбинат" ул. Коммунистическая, 44 - территория дома N 44, территория между домами N 44 по ул. Коммунистической и N 58 по Октябрьскому проспекту и территория между домами N 44 и N 46 по ул. Коммунистической

47 ПАО Западно-Уральский банк Сбербанка России

Таверна "Флинт"

МБУ "Городской центр предпринимательства и инноваций" Магазин "Дом книги" Обувной магазин "ZENDEN", Салон красоты "Елисей" Магазин "Империя сумок" "Московская ярмарка", 585 GOLD, сеть ювелирных магазинов

ул. Коммунистическая 46 "Женский секрет", магазин "Евросвет", магазин

ул. Коммунистическая 46/7 Магазин отделочных материалов Магазин "Ди-Ди" Магазин "Чулки-Колготки" ИП Илецкий А.А.

Магазин "LAWINE"

ул. Коммунистическая 46/6 - территория от дома N 44 до дома N 48 по ул. Коммунистической

48 ТЦ "Калевала-импекс",

ул. Коммунистическая, 50а - территория от дома N 48а до дома N 50 по ул. Коммунистической со сквером

49 Торгово-развлекательный центр "Аврора"

ул. Коммунистическая, 52 - территория от дома N 50а по

ул. Коммунистической до дома N 32 по ул. Старовского со сквером

50 Магазин "Антиквариат- Коллекционер",

ПАО "Северный Народный Банк", ООО "Хоум кредит энд Финанс Банк", "На Вес", магазин одежды, Магазин "Империя вин",

Сеть салонов "Билайн", "Anextour", ИП Илатовская С.И., Цветочный салон "Макси Флора", ул. Коммунистическая, 62 - территория от дома N 32 по ул. Старовского до дома N 72 по ул. Коммунистической

51 Салон красоты "Ассоль и Грей" Юношеская библиотека Республики Коми

ПАО "Восточный экспресс банк" филиал в г. Сыктывкаре, Магазин "Белорусская обувь" Магазин "Ланти"

ООО "Трал"

ул. Коммунистическая, 78 - территория от дома N 72 до дома N 88 по ул. Коммунистическая

52 Магазин "Л Этуаль"

ПАО Банк "ВТБ 24" филиал в г. Сыктывкаре,

"Йола-маркет", магазин

Сеть аптек "Аптека от склада" Октябрьский проспект, 51 - территория от дома N 49 по Октябрьскому проспекту до пересечения Октябрьского проспекта и ул. Коммунистическая

53 Магазин одежды "М-СТИЛЬ",

Сеть супермаркетов "МАГНИТ", CityCasual, сеть магазинов Компания "Спутниковые Теле Системы" ул. Коммунистическая, 33 - в границах закреплѐнных территорий

54 Магазин "Галант-Сити", Магазин "РЕАЛЬ", Ателье "Мода"

ул. Коммунистическая, 35 - территория от дома N 33 до дома N 37 по ул. Коммунистическая

55 Сеть аптек "Аптека от склада", "Адамас", ювелирный салон, Сеть аптек "Будь Здоров", Сеть магазинов "Хозмир", ул. Коммунистическая 37 - территория от дома N 35 до дома N 39 по ул. Коммунистическая

56 Магазин "ОХОТНИК и РЫБОЛОВ",

Магазин "Цветофф",

Кафе "Рябинушка", Пицерия "М пицца"

ул. Коммунистическая, 45 - территория от дома N 43 до дома N 47 по ул. Коммунистическая

57 Сеть аптек "Будь Здоров" Сыктывкарская детская поликлиника No2

Ювелирный салон "ТОПАЗ-С", Коммунистическая, 59 - территория от дома N 53 по

ул. Коммунистическая до пересечения улиц Старовского и Коммунистическая, прилегающая к дому N 59

58 Сеть аптек "Будь Здоров",

Магазин "ВАШ ДОМ", "ОхотАктив", магазин,

Цветочный салон "Диво" "Вычегда", сеть кулинарий, ИП Аленина Н.И ЗАО Сыктывкарский ЛВЗ сеть фирменных ликеро-водочных магазинов,

Сеть салонов – магазинов сотовой связи "Теле-2-Коми", Сеть аптек "Фармакор",

Сеть магазинов "Хозмир", "Пятерочка", сеть супермаркетов, ООО "5 Баллов"

ул. Коммунистическая, 65 - территория от дома N 59 до дома N 67 по ул. Коммунистическая (до гостиницы "Сыктывкар")

59 ООО "Два капитана" аптека,

АО "КБ Рублев",

"Семья", магазин

Цветочный салон "Лилия", Цветочный салон "МАРГАРИТА", "РосДеньги",

организация,

Центральная

библиотека,

Центральное недвижимости,

ИП Шаповалова Ю.Ю., Магазин "Пивное местечко" ул. Коммунистическая, 69 микрофинансовая городская детская агентство - территория от дома N 67 до дома N 85 по ул. Коммунистическая.

60 ОАО "Западно-Уральский банк Сбербанк России",

Мебельный салон "Калина", Магазин "Рыбачьте с нами", Магазин "Сударушка", Сеть магазинов "7 Марта", ул. Коммунистическая, 85 - территория от дома N 69 до пересечения улиц Морозова и Коммунистическая, прилегающая к данным магазинам

61 Сеть аптек "Будь Здоров",

Сеть салонов связи "Евросеть", "Аптека от склада", сеть аптек, Почтовое отделение No23,

Сеть салонов "Связной", "Даркси", салон-парикмахерская, Компания "Татьяна"

ул. Коммунистическая, 88 - территория от дома N 82 до N 88 по ул. Коммунистическая

62 ПАО"МосОблБанк", филиал в г. Сыктывкаре,

Сеть аптек "Будь Здоров",

Магазин одежды "Дарья" Сеть салонов "Евросеть", "Золотой", сеть ювелирных магазинов,

Магазин "Карапуз",

Магазин "Ли-Ли",

Оператор связи "Мегафон"

Магазин "Мир сладких снов"

Сеть салонов "Связной",

"Текстиль Коми", сеть магазинов, "FastMoney", микрофинансовая организация,

Сеть аптек "5+", Коммунистическая, 53 - территория от начала дома N 53 по ул. Коммунистическая до пересечения с

ул. Старовского

63 ФКУ Главное бюро медико- социальной экспертизы по Республике Коми,

Городская поликлиника No3, ул. Коммунистическая, 41 - территория от дома N 39 до дома N 43 по ул. Коммунистическая

64 ГУП Государственные аптеки РК, Магазин "Магнит косметик",

ул. Коммунистическая, 43 - территория от поликлиники N 3 до магазина "Охотник, рыболов" по ул. Коммунистическая

65 Гостиница "Сыктывкар", Агентство недвижимости и права, Салон-парикмахерская,

ИП Вакалюк М.А.,

Формула "SPA",

Ресторан "Rio Maggio",

Кафе "Vesna",

ул. Коммунистическая, 67 - территория от дома, 65 до дома, 69 по ул. Коммунистическая и сквер за гостиницей

66 Сыктывкарский гуманитарно- педагогический колледж им. И.А.Куратова,

Октябрьский проспект, 24 - территория вокруг зданий по Октябрьскому проспекту от ул. Коммунистическая до ул. К.Маркса

67 Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина,

Коми Республиканский лицей- интернат для одаренных детей из сельской местности, ул. Коммунистическая, 25 Сеть аптек "Будь Здоров", Гастроном "Дары Севера", Еврообувь, Сеть салонов связи "Евросеть", Магазин мясной продукции ОАО "Зеленецкая"

Магазин "Классик-А",

Элитная кондитерская "Кузина", ОАО "Лето Банк",

"Романовъ" ювелирный дом,

ул. Коммунистическая, 31 - территория вокруг зданий по ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до здания 27а по ул. Коммунистическая (нечетная сторона), - сквер вокруг памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне

68 Сыктывкарский гуманитарно- педагогический колледж им. И.А.Куратова 2 корпус

ул. Катаева, 14 - Парк в границах улиц Старовского - Оплеснина - Парковой - Катаева

69 МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 16 ул. Димитрова, 8 - Парк культуры и отдыха им. Мичурина

70 МОУ "Русская гимназия" Ул. Советская, 59 - Сквер у памятника Д.Каликовой по ул. Советская

71 МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 25 им. В.А.Малышева

ул. Малышева, 6 - Сквер у памятника В.Малышеву по ул. Малышева

72 МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 1 им. И.А.Куратова

ул. Чернова, 12 - Сквер по ул. Чернова между Театром оперы и балета и школой N 1

73 МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 26 ул. Печорская, 12 - Сквер перед школой по ул. Печорская

74 МОУ Средняя общеобразовательная школа N 3 им. В.И.Лыткина

ул. Тентюковская, 353 - Сквер перед школой по ул. Тентюковская

75 ГБУЗ РК Республиканский кожно- венерологический диспансер

ул. Морозова, 112/1 - В границах закрепленных территорий

76 ООО "Сыктывкарская птицефабрика",

ул. Морозова 176, Производственная компания КомиЭкоДом, Салон-магазин "МАНДАРИН" Торгово-производственная компания ООО "НордРафЮзд", Автосалон "AVTERRA", ул. Морозова, 186 - В границах закрепленных территорий

77 ФГОУ ВПО Сыктывкарский государственный университет (общежитие) ул. Коммунистическая, 72 - территория вокруг здания по ул. Коммунистическая от дома 62 до дома 78 (четная сторона)

78 Управление

администрации "Сыктывкар", Продовольственный "Восход",

Автошкола ООО "Автокурсы Технический лицей, Магазин "Восход" ул. Южная 15 образования МО ГО магазин - территория вокруг здания No 15 по ул. Южная

79 Торгово-развлекательный центр "Парма"

ул. Коммунистическая, 50 - В границах закрепленных территорий

80 МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 4

ул. Орджоникидзе, 44 - Сквер перед школой по ул. Орджоникидзе

81 Гостиница "Полярис", Парикмахерская "Мича Райда" ул. Орджоникидзе, 17 - в границах закрепленных территорий

82 Ювелирный салон "АДАМАС", Сеть супермаркетов "Пятѐрочка", Сеть туристических агентств "География",

Туристическое агентство "Горячие туры",

Медицинский массажный кабинет "Золотые руки",

Магазин "Кутюр",

Сеть ломбардов ООО "Ломбард", Агентство "МОЙ ГОРОД",

Сеть магазинов "Московская ярмарка",

Агентство ООО "Одиссея",

Первый компьютерный сервис, Компания ООО "Проф-Аудит", Салон "SUNMARI", Торгово-производственная компания "SV", ул. Первомайская, 83 - ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до дома No 115 по ул. Первомайская

83 Гостиница "Югор",

Салон красоты "Лакшми", - ул. Кирова и ул. М.Горького в границах закрепленных территорий

Бар "Barrymore",

ул. Горького, 2

Коми республиканская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми "Мои документы"

ул. Горького, 2/1

84 Гостиница "Печора" ул. Морозова, 109 - ул. Морозова в границах закрепленных территорий

85 ДЮСШ N 3 по плаванию, Магазин "Аква-спорт", Компания "Максимум", "Спорт-кафе", Компания ООО "Технопарк"

МАУ "Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара", Сыктывкарский городской плавательный бассейн,

Кафе "ШашлыкоFF",

Кафе быстрого питания "PitStop", Студия загара "SunnyWay",

ул. Первомайская, 74 - ул. Первомайская в границах закрепленных территорий

86 Республиканский стадион ул. Коммунистическая. 21 - Территория вокруг стадиона,

- Сквер на пересечении ул. К.Маркса и ул. Коммунистическая

87 Сеть аптек "Здрава",

Магазин "Пятѐрочка" Салон-магазин цветов, ИП Низовцев А.В.,

Магазин пенных напитков "Beerloga",

ул. Петрозаводская, 38 - ул. Петрозаводская в границах закрепленных территорий

88 ПАО "Банк ВТБ 24" филиал в г.Сыктывкаре,

ул. Ленина, 47 "а" - ул. Ленина в границах закрепленных территорий

89 ООО "Компания-2000", ООО "Гарантия", Страховая компания, СПАО, "РЕСО-Гарантия"

Лизинговая компания "РЕСО- Лизинг", ООО "Сетелем Банк" филиал в г.Сыктывкаре,

Коммуникационное агентство "Со- общение", ООО "Транзит-Плюс", Инвестиционная компания АО "Финам",

Центр эстетики и аппаратной косметологии "VIP-салон",

ул. Советская, 3 - Территория по ул. Советская, вдоль предприятия до проезжей части

90 Аэронавигация Северного Урала филиал в Сыктывкаре.

ул. Коммунистическая, 62 "а" - В границах закрепленных территорий

91 ОАО "Комиавиатранс", Медсанчасть аэропорта г. Сыктывкара.

Ул. Советская, 86 - В границах закрепленных территорий

92 ООО "Деловой альянс", Октябрьский проспект, 36 - Территория вокруг здания по Октябрьскому проспекту, 36

93 Кафе "Восток", Компания "ТермоКуб"

ул. Печорская, 67 - Территория по ул. Печорской вдоль предприятия до проезжей части

94 ООО "АвтоДавпон" магазин автозапчастей

ул. Морозова, 175/2 - Территория по ул. Морозова вдоль предприятия до проезжей части

95 ГУ Республиканский врачебно- физкультурный диспансер.

ул. Куратова, 66 - Территория вдоль ул. Куратова до въезда на территорию Центрального стадиона

96 ООО "Лукойл-Северо-Запад нефтепродукт"

ул. Колхозная, 38/6 от ул. Колхозная, 38/6 вдоль дороги до ул. Маркова

97 МРСК "Северо-Запад "Комиэнерго" ул. Красных Партизан - 100 - ул. Орджоникидзе от ул. Советская до ул. Индустриальная

98 Исполком КРО Всероссийской политической партии "Единая Россия"

ул. Интернациональная, 106 - склон стадиона, сквер около павильонов до памятника "Скорбящему воину";

- переход между Октябрьским проспектом, 58 и ул. Чернова 20 "а" (между детскими садами)

99 АКБ "Северный народный банк", ул. Первомайская, 68 - ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина

100 ОАО Банк СГБ филиал в г. Сыктывкаре

ООО Энергосервис Коми

Магазин напольных покрытий ул. Первомайская, 92 - ул. Первомайская от ул. Куратова до ул. Пушкина

101 ОАО "Сыктывкарский ликероводочный завод"

ул. Печорская, 69 - ул. Печорская от Печорского пер. до ул. Зимняя

102 ОАО "Пивоваренный завод "Сыктывкарский",

Октябрьский проспект, 123 - Октябрьский проспект от складов до ул. Печорская,

- от ул. Чкалова до дома N 123

103 ТК ООО "Регина", автоцентр "11 Регион" ул. Печорская, 58 - от ул. Складская до Октябрьского проспекта

104 ТМК ООО "Климат Коми"

ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", ООО "Климат Коми"

ул. Печорская, 67 - ул. Печорская от ул. Зимняя до ул. Складская

105 ОАО "Молочный завод "Сыктывкарский"

ул. Печорская, 71 - ул. Печорская от Октябрьского проспекта до ул. К.Маркса

106 Военный комиссариат РК ул. Катаева, 7 - ул. Катаева от ул. Старовского до ул. Кирпичная

107 ООО "Базис", ООО "Ворк5" ООО "ОфисПлюс", ООО "ПутьСервис", ТК "Север", Сыктывкарское линейное Управление МВД РФ на транспорте, Линейное агентство фирменного транспортного обслуживания РЖД ул. Морозова, 3 - ул. Морозова от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова

108 ГАУ РК Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры

ул. Школьная, 13 Детский сад общеразвивающего вида No 4 "Северяночка"

ул. Северная, 51 - ул. Школьная от ул. Почтовая до ул. Серова

- ул. Корткеросская от ул. Почтовая до ул. Серова

- сквер, прилегающий к территории СКЦ

109 ООО "Экстра" Сысольское шоссе, 31 - Сысольское шоссе (в пределах своей территории)

110 Администрация ТЦ "Звездный" ул. Коммунистическая, 7 - в пределах занимаемой территории - ул. Коммунистическая от ул. Советская до ул. Кирова

111 ОАО "Горстрой", ПАО МТС-Банк, Оптика-Люкс, сеть салонов, магазин "Стройхолдинг"

ул. К.Маркса, 197 - ул. Красных Партизан от ул. Первомайская до Октябрьского проспекта

112 ГОУ РК "Детский дом-школа N 1 им. А.А.Католикова"

ул. К.Маркса, 120

ГБУ "Центральная поликлиника" ул. К.Маркса, 116 МОУ Коми национальная гимназия, ул. К.Маркса, 145 - ул. К.Маркса от ул. Чкалова до ул. Печорская

113 Администрация ТЦ "МебельГрад" Сысольское шоссе, 11 - Сысольское шоссе в пределах занимаемой территории

114 ООО Бетон-инвест, ЗАО Комижилстрой Колхозная, 48 - ул. Колхозная в пределах занимаемой территории

115 АвтоКонтроль Дырнос, 5 "а" - ул. Дырнос в пределах занимаемой территории

116 ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РК".

ул. Гаражная, 10 - ул. Гаражная от Сысольского шоссе до ул. Пушкина

117 ООО "Хоум Кредит энд Финанс", ООО "Промсервис-Коми,

ООО "ЛесИнтерСтрой",

ООО "Логистика Северо-Запад" (транспортная компания), ЗАО "Военно-мемориальная компания"

ООО "СК ЛЕОН"

ООО "ТрансКоми" ООО "Формат-лес"

ул. Гаражная - 9

ГБУЗ РК "Патологоанатомическое бюро"

ул. Гаражная, 8 ул. Гаражная от ул. Пушкина до проезда на инфекционную больницу

118 ООО "АлексМоторс", ООО "Фирма "Овен-авто" ул. Гаражная, 1 - ул. Гаражная от проезда на инфекционную больницу до ул. Димитрова в пределах занимаемой территории

119 ГУ РК Автотранспортное управление здравоохранения РК.

ул. Пушкина, 104 - ул. Пушкина от ул. Гаражная до Пушкинского проезда

120 ГУ Республиканская детская больница.

ул. Пушкина, 116/6 - ул. Маркова от ул. Пушкина до кислородной станции (правая сторона)

121 ГБУЗ РК "Коми республиканская больница"

ул. Пушкина, 114/1 - ул. Пушкина от Пушкинского проезда до ул. Маркова (обе стороны дороги)

122 ГУ РК Кардиологический диспансер ул. Маркова, 1 - ул. Маркова от ул. Димитрова до кислородной станции (обе стороны дороги)

123 ГБУЗ РК "Коми республиканский перинатальный центр"

ул. Пушкина, 114/4 - ул. Маркова от ул. Пушкина до кислородной станции (левая сторона)

124 Региональное отделение ДОСААФ России по РК,

СПбГЭУ филиал в г. Сыктывкаре, Сысольское шоссе, 64 - ул. Маркова от Сысольского шоссе до ул. Пушкина (левая сторона)

125 ГБУ Региональный центр развития социальных технологий,

ул. Маркова, 13 - ул. Маркова от Сысольского шоссе до ул. Пушкина (правая сторона)

126 В/часть N 5134 ВВ МВД РФ ул. Катаева, 48 - ул. Катаева от ул. Морозова до ул. Старовского

127 ГКУ Управление автомобильных дорог РК

ул. Морозов, 115 "а" - ул. Морозова от гостиницы Печора до департамента

128 ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи"

ул. Морозова, 114 - Территория вокруг здания по ул. Морозова от ул. Морозова 122 до ул. Морозова 114, ул. Морозова до бордюрного камня - Территория вокруг здания по ул. Морозова от ул. Морозова 118 до ул. Морозова 112, ул. Морозова до бордюрного камня

129 ГБУЗ РК Республиканский кожно- венерологический диспансер

ул. Морозова, 112/1 - Территория вокруг здания по ул. Морозова от заезда на автостоянку ул. Морозова 110-а до заезда на КВД 8, ул. Морозова до бордюрного камня

130 Салон оптики "Взгляд",

Маг. "Rieker",

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РК ул. Ленина, 41 - ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина

131 ООО "Комфорт-сервис", ООО "Велюр-С",

Салон камня "Обелиск" ООО "Канцлер", Коми Республиканская типография "Центр технического обслуживания контрольно-кассовых машин".

ул. Первомайская, 70 - Территория парковой зоны (вечный огонь) и в пределах занимаемой территории

132 ООО "Труддорстройпром"

М. Човью ул. 3-я Промышленная, 54 - В пределах занимаемой территории

133 Отель "Северная звезда" Сысольское шоссе, 66 - Сысольское шоссе от ул. Маркова до границ занимаемой территории

134 Магазин автозапчастей "Wagon- Lada"

ул. Орджоникидзе, 91 - ул. Орджоникидзе от Ж/Д переезда до границ занимаемой территории

135 Магазин ООО "Аккумуляторы" ул. Орджоникидзе, 89 - пер. Индустриальный от ул. Орджоникидзе до пределов занимаемой территории

136 Шиномонтаж

ул. Орджоникидзе, 101/3 - Территория от ул. Орджоникидзе, 101 до 101/3

137 Магазин "Kolesadarom" Индустриальный пер. 7 - ул. Индустриальная от ул. Орджоникидзе до перекрестка Индустриального пер. 20/3

138 ЗАО "Электромонтаж" Дырнос, 1 - м. Дырнос от д. N 1 до д. N 3

139 Аэропорт, гостиница Сыктывкарская транспортная прокуратура

ул. Советская, 69 - ул. В.Савина от заезда на старый аэропорт до пер. Кирульский

140 Филиал "Аэронавигация северного Урала" ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ". ул. Коммунистическая, 62 "а" - ул. В.Савина от пер. Кирульский до Авиационного переулка

141 ООО СПК "Темп-Дорстрой" ООО Нефтедорстрой

ул. Интернациональная, 85 - Интернациональная от Красных Партизан до ул. Свободы

142 ООО "АСБИ"

ООО Партнер Оценка Дырнос - 3/5 - от ул. Дырнос до пределов занимаемой территории

143 ТОО "Прим-Сервис, автосервис" ул. Новая, 1/1 "а" - ул. Пионерская от ул. Школьная до ул. Северная

144 ООО "СЛДК"

ул. Лесозаводская, 15 "к. - 1" - ул. Школьная от ул. Лесозаводская до ул. Серова,

- ул. Корткеросская,

- ул. Лесозаводская

145 ООО "Перспектива", ООО "Коми Электро" ул. Огородная, 2 - ул. Огородная от ул. Католикова до проезда на ул. Папанина

146 ООО "Карнавал",

ООО "Промэлектротехника", Магазин "Палитра"

ул. Огородная, 6 - ул. Огородная от проезда на ул. Папанина до ул. Чкалова

147. МВД по Республике Коми Управление по вопросам миграции МВД России ул. Советская, 63 "а" - ул. Д.Каликовой от ул. Южная до ул. Советская

148 ГПОУ Сыктывкарский торгово- экономический колледж

ул. Первомайская, 32 - ул. Первомайская от ул. Орджоникидзе до ул. Красных Партизан

149 ГОУ РК "Специальная коррекционная школа No 40"

ул. Интернациональная, 95 - ул. Интернациональная от ул. Орджоникидзе до ул. Красных партизан, земли общего пользования в районе дома N 54 по ул. Максима Горького

150 МКП МО ГО "Сыктывкар" "Дорожное хозяйство" Дырнос, 90

ООО "ЭКО-Технологии Плюс" Дырнос, 92/1 ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до ж/д вокзала,

- ул. Петрозаводская, Малышева, ул. Печорская от ул. К.Маркса до ул. Энгельса

151 АО "Коми тепловая компания" ул. Димитрова, 10 -четная сторона от Октябрьского проспекта до административного здания No 10по ул. Димитрова

152 ООО "Газремонт"

ул. Красных Партизан, 33 - ул. Красных партизан от ул. Первомайская до ул. Интернациональная

153 ООО "Комигеология" ул. Громова, 75 - Октябрьский проспект от ул. Громова до ул. Печорская

154 ГУЧ Военный комиссар Республики Коми Отдел по г. Сыктывкару и Сыктывдинскому району.

ул. Кирова, 79 - ул. Кирова от ул. Береговая до ул. Заводская

155 Сыктывкарская дирекция по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги,

ул. Морозова, 1 магазин No 18 "Пеликан", ул. Морозова, 23 - ул. Морозова от ул. Катаева до ул. Коммунистическая

156 Сеть пиццерий "Мм Пицца" Центр дополнительного образования детей No 36

ул. Морозова, 6 ООО "Ломбард" Ювелирный салон "Изумруд", ул. Морозова, 10

Магазин "Островок"

ООО "Продком", магазин,

Магазин "Анисья" ул. Морозова, 12 - ул. Морозова от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова

157 АО "Микрофинансовая организация РК, "Белкомур", компания, Министерство национальной политики РК, Министерство экономики РК, Общественная палата РК ул. Интернациональная, 108 - ул. Интернациональная от ул. Бабушкина до ресторана "Вычегда" (четная сторона)

158 ИП Аленина Н.И. Сеть кулинарных магазинов (Вычегда), "Гранат", ресторан ул. Интернациональная, 126 - ул. Интернациональная от ОАО "Комистрой" до магазина "Детский мир" (четная сторона)

159 ГПОУ Сыктывкарский политехнический техникум, ул. Старовского, 22 - ул. Старовского от заезда на училище до ул. Коммунистическая

160 НОУ СПО "Сыктывкарский кооперативный техникум, ул. Старовского, 51 - ул. Старовского от заезда на училище до ул. Катаева

161 ОАО "Сыктывкарский водоканал", ул. Коммунистическая, 51

ООО "Джулия"

ИП Пожаров М.Н., компания грузоперевозок, ул. Старовского, 34 - ул. Старовского от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова, пешеходный переход детскими садами по ул. Старовского, 49, 51

162 "Сыктывкарский автомеханический техникум" ул. Морозова, 122 -четная сторона ул. Морозова,от учебного заведения до дома 136 по ул. Морозова

163 ГУ Автохозяйство Администрации главы РК и Правительства РК ул. Интернациональная, 197 - ул. Интернациональная от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой

164 ЗАО "Интерстом", Центр досуга и кино "Октябрь", "Мы-против наркотиков", Коми республиканская общественная организация, ул. Ленина, 89 - ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой

166 Объединенное Автохозяйство ГБУ Минкультуры РК

ул. Станционная, 68 - ул. Станционная от переулка Станционной д. 1 до заезда на предприятие "Йолога" (обе стороны дороги)

167 ООО "Фирма "Исток-Д" ул. Станционная, 144 - ул. Станционная от контейнерной площадки до конца металлических гаражей (обе стороны дороги)

168 Автостоянка "Лиза" ул. Станционная, 39/1 - ул. Станционная от ул. Новосельская до переулка Станционный д. 1 (обе стороны дороги)

169 ООО ПМК-307 "Связьстрой-3" ул. Станционная, 118 - отул. Станционная до ул. Новосельской (обе стороны дороги)

170 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 33" ул. Банбана, 21 - территория между зданиями школы и магазина

171 ГУДО Республиканский центр экологического образования

ул. Печорская, 30 - зеленая зона по Октябрьскому проспекту от ул. Печорская до телецентра

172 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7" ул. Кутузова, 11 - зеленая зона за Стефановским собором

173 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 36", ул. Димитрова, 44/1 - зеленая зона по ул. Димитрова между ул. Маркова и ул. Морозова, - гаражи

174 МКП "Жилкомсервис", ул. Первомайская, 7 - Парк им. Кирова

175 Сыктывкарский государственный университет (корпус N 2), ул. Старовского, 55 - по ул. Старовского - вокруг здания до проезжей части

176 Сыктывкарский государственный университет (корпус химико-биологического факультета), ул. Петрозаводская, 12 - ул. Петрозаводская, 12 - по периметру вокруг здания - 50 м

177 ЗАО "Комижилстрой", ООО "Бетон-инвест" Компания "Аврора ОПБ" ул. Колхозная, 48 - Территория по ул. Колхозная 50; 50/1; 52 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

178 Комиэнерго, ПАО МРСК Северо- Запад, филиал

ул. Интернациональная, 94 - нечетная сторона ул. Интернациональная

от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина

179 "Лескомплекс" инженерная компания

ООО "МАЗ Коми"

ООО "Техстройконтракт", ул. Колхозная, 42/4 - Территория по ул. Колхозная 42/4 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

180 Магазин "Крепеж Мартек" ООО "Стройпутьмонтаж", ул. Колхозная, 42/3 - Территория по ул. Колхозная 42/3 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

181 ЗАО "Торгово-транспортная компания",

ООО "КАМАЗ ЦЕНТР"

ул. Колхозная, 42/6 - Территория по Колхозная 42/6 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

182 ООО "Интек" ООО "Баско"

ООО "БиоРесурс" ул. Колхозная, 42/2 - Территория по ул. Колхозная 42/2 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

183 "Автолюбитель" ул. Колхозная, 47/6 - Территория по ул. Колхозная 47/6 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

184 Сыктывкарский государственный университет, ГОУ,

Октябрьский проспект, 55 - Территория учреждения до проезжей части, стадион (между домами 44А и 46 по ул. Коммунистическая)

185 МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", ул. Коммунистическая, 74 - Территория учреждения, стадион (между школой и домом N 37/2)

186 ООО "Кранкомплект" ООО "Кранплюс" ООО "Стройбаза" Дырнос, 5/1 Территория здания N, 5/1 м. Дырнос

187 ООО "Промсервис" Дырнос, 3/31 - Территория здания N 3/31 м. Дырнос

188 Компания "АСБИ"

Центр независимых экспертиз ООО "Партнер оценка"; Производственная компания ИП Забоев А.П.

ООО "Стройтех"

Дырнос, 3/5 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

189 Автосалон "Верона-Маторс-Коми" Компания "М-Техно"

Шинный центр "ШинТорг", Дырнос, 3 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

190 Столовая N 97, Дырнос, 22 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

191 ООО "Астра"

"Токио" магазин

ООО "Комфорт" компания Магазин инструмент "технопарк" Дырнос, 10 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

192 Кафе "Канан" Дырнос, 3/6 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

193 ООО "КомиСпецТехСнаб" Дырнос, 1 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

194 ИП Левин С.С. АЗС ул. Орджоникидзе, 99 - Территория АЗС до проезжей части

195 ИП Левин К.С. Автомойка ул. Орджоникидзе, 99/1 - Территория автомойки до проезжей части

196 .ИП Дальке А.В. маг.автозапчасти ул. Орджоникидзе, 91 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

197/1 Закусочная "Зарули", "Автомойка"

ул. Орджоникидзе, 87/1 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

197 Авторынок "Дырнос" ИПКривошева Н.В. маг.автозапчасти;

Компания Масла-смазки N 1 ООО "Чайка" ТСЦ "Hofmann";

ИП Кожевин К.Ю."Lsda-Detal" ул. Орджоникидзе, 87 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

198 Автофреш,

ул. Орджоникидзе, 85/1 - Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

199 Зал Царства свидетелей Иеговы

г. Сыктывкара, ул. Морозова, 47/1 ООО "Коми республиканский учколлектор",

Ночной клуб "КРЫМ"; закусочная "Зарули"

ул. Морозова, 47 - Перекресток ул. Оплеснина - Морозова до проезжей части

200 ПК "Завод железобетонных изделий - С"

ООО "Гидроизоляция",

ул. Индустриальная, 5 - Территория зданий N 5, ул. Индустриальная до проезжей части

201 РБК- сервис компания ул. Индустриальная, 7 - Территория зданий N 7, ул. Индустриальная до проезда

202 МАОУ Лицей народной дипломатии,

ул. К.Маркса, 202 - Территория, прилегающая к учреждению

203 ООО "ТоргСервис"; Компания "TOPinfo"

ул. Индустриальная, 20/6 - Территория зданий N 20/6, ул. Индустриальная до проезда

204 Компания ООО "Цемент"; ООО "Технология Тепла" ул. Индустриальная, 3/10 - Территория зданий N 3/10, ул. Индустриальная до проезжей части

205 ООО "Creative"студия мебели; ООО ТЭК "Перевозчик",

ул. Индустриальная, 9 Территория здания N 9 по ул. Индустриальной, до проезжей части

206 ПАО "ТПлюс" Сысольское шоссе, 9 - Территория зданий N 74 и прилегающая территория по ул. Орджоникидзе до проезжей части

207 ОАО "Коми энергосбытовая компания",

ул. 28 Невельской дивизии, 27 "а" - Территория здания N 27 "а" по ул. 28 Невельской дивизии

208 ИП Стремедловкая М.В. АЗС-2,

ул. Колхозная, 1/2 - Территория АЗС-2 вдоль проезжей части до дома N 1 ул. Колхозная

209 "Аэронавигация Северного Урала";ФГУП "Госкорпорация по ОрВО"

Институт аэронавигации Северо- Уральский, филиал в г. Сыктывкар ул. Колхозная, 1 - Территория здания вдоль проезжей части до здания N 1/5 по ул. Колхозная

- Территория организации по ул. Колхозная, 3А вдоль проезжей части

210 ООО "Дорожный эксперт" Кафе "Ихтиус"

ООО "Вышка"

ООО ЧОП "Шериф-2", ул. Колхозная, 3 "а" Кафе "GEORGE" ул, Колхозная, 5 - Территория здания N 3 "а", % по ул. Колхозная, вдоль проезжей части (включая противоположную сторону)

211 ООО "ВетКлиника", Государственное учреждение РК "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных", ул. Колхозная, 45 - Территория здания по ул. Колхозная, 45 до проезжей части

212 Сыктывкарский лесной институт- филиал ГОУ Петербургская лесотехническая С.М.Кирова", ул. Ленина, 39 ВПО "Санкт- государственная академия им. - Территория учреждения по ул. Южная, 11 до проезжей части

213 ООО "Мир мебели"; Магазин "Опель-Вектра"; Магазин"Мир инструмента", ул. Южная, 7 - Территория здания по ул. Южная, 7 до проезжей части

214 АЗС "Лукойл",

ул. Колхозная, 38/6 - Территория АЗС по ул. Пермской, 30 до проезжей части, ул. Колхозная, 38/6

215 АЗСИП Левин С.С.; ООО Вианор,

ул. Северная, 67 - Территория АЗС до проезжей части

216 ОГИБДД УВД России по г. Сыктывкару

Дырнос, 5 - Территория учреждения Дырнос, 5

217 МАОУ "СОШ N 35 с углубленным изучением отдельных предметов", ул. Пушкина, 75 - Территория от пересечения Сысольского шоссе и Октябрьского проспекта до пересечения улицы Куратова и Октябрьского проспекта

218 МАОУ СОШ N 33,

ул. Банбана, 21;

Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат, ул. Северная, 71 - Территория, прилегающая к школе, территория СКЦ и памятник

219 МОУ "Коми национальная гимназия",

ул. К.Маркса, 145 - Территория, прилегающая к гимназии

220 КГМА "Кировская государственная медицинская академия" филиал в г. Сыктывкаре,

ул. Бабушкина, 11 - Территория, прилегающая к академии, до проезжей части

221 НОУ СПО "Сыктывкарский кооперативный техникум", Автошкола "Вираж",

ул. Старовского, 51 - Территория, прилегающая к техникуму по ул. Старовского, 51

222 МОУ "СОШ N 18", ул. Старовского, 53 Территория, прилегающая к школе

223 ГПОУ "Сыктывкарский индустриальный колледж" ул. Катаева, 29 - Территория зеленого массива в районе дома N 41/1 по ул. Оплеснина

224 Сыктывкарский лесной институт - филиал ГОУ Петербургская лесотехническая С.М.Кирова", ул. Ленина, 39 ВПО "Санкт- государственная академия им. - Дворовая территория домов NN 32 - 26 по ул. Старовского, от ул. Старовского, 26 до ул. Коммунистическая, 66

225 ОАО "Промжилстрой"

ул. К.Маркса, 197

"Политическая партия Единая Россия",

ул. Интернациональная, 106 - "Поляна невест", запасной стадион, склон у стадиона по ул. Карла Маркса

226 Начальная общеобразовательная школа N 6 г. Сыктывкара,

ул. Школьная, 16 Территория, прилегающая к школе

227 АОУ ВПО "Коми республиканская академия государственной службы и управления",

ул. Коммунистическая, 11 Сквер с ул. Ленина до ул. Куратова (за школой N 12)

228 ГОУ "Коми республиканский лицей СГУ",

Октябрьский проспект, 55 - Территория от пересечения ул. Печорская - Октябрьский пр. вдоль правой стороны автомобильной дороги до остановки по ул. Малышева (зеленый массив)

229 ФБУ Центр защиты леса РК, ул. Гаражная, 9 - Территория ул. Пушкина, 103 - Пушкина, 89

230 ООО "Пригородный", ул. Тентюковская, 425 - Территория на пересечении ул. Лыткина - Тентюковская до остановки тепличный сервис, включая территорию вдоль предприятия

231 Железнодорожный вокзал, ул. Морозова, 1 - Зеленый сквер от ж/д вокзала до контейнерной станции

232 МАДОУ "Детский сад N 86 общеобразовательного вида",

ул. Коммунистическая, 49 - Территория учреждения и теплотрасса

233 ТЦ "Рублик",

ул. Куратова, 73/6 - Территория гаражей в районе домов NN 78, 78А по ул. Пушкина и NN 79, 81 по ул. Куратова

234 Супермаркет "Пятерочка", ул. Орджоникидзе, 50/4 - Территория между домом N 50А по ул. Орджоникидзе и домом No 196 по ул. Карла Маркса до "Северного рая"

235 ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сыктывкара" Ленина, 50 - ул. Бабушкина, 21 вокруг здания бывшей поликлиники

236 МУП "Управление капитального ремонта" м. Дырнос, 112 - Территория учреждения

237 МКП "Жилкомсервис" ул. Первомайская, 7 - рынок "Давпон" до ул. Ярославская

- территория от МКД N 85, ул. Первомайской до дома N 152 по ул. Интернациональной (внутри дворовой проезд вдоль детского сада N 67)