Общегородской субботник в Сыктывкаре - 2017: кто и где убирает
Сотрудники всех региональных министерств и ведомств, а также работники всех форм собственности выйду на субботник 22 апреля.
Напомним, на днях мэр Валерий Козлов призвал всех горожан, представителей бюджетных, торговых, коммерческих организаций, промышленных предприятий и банков выйти в этот день на улицы и привести свои территории в порядок. Готовность принять участие в субботнике выразили представители 800 предприятий и организаций Сыктывкара.
В ходе общегородского субботника запланирована уборка городских улиц, площадей, парков, скверов, детских и спортивных площадок, арт-объектов и других общественно значимых мест.
"Комиинформ" публикует список территорий, закрепленный за ведомствами и учреждениями города.
|
N п/п
|
Наименование
|
Закрепленные участки
|
1
|
Правительство Республики Коми. Администрация Главы Республики Коми.
|
- сквер от Церкви Христа-Спасителя по адресу Октябрьский пр. 35 до ФБУ "Коми ЦСМ" по адресу Октябрьский пр. 27
|
2
|
Государственный Совет РК ул. Коммунистическая, 8
|
- ул. Советская от ул. Куратова до ул. Пушкина
|
3
|
Министерство культуры, туризма и архивного дела РК,
ул. Ленина, 51
|
- ул. Ленина, сквер с памятником В.И.Ленину,
|
4
|
Национальный Банк по Республике Коми Северо-Западного Главного управления Центрального Банка России
ул. Ленина, 53, 45
|
- нечетная сторона ул. Советская от ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина
|
5
|
Министерство здравоохранения РК ул. Ленина, 73
|
- ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Куратова
|
6
|
ГУЗ "Консультативно- диагностический центр РК" ул. Куратова, 6
|
- ул. Советская от ул. Куратова до ул. Коммунистическая
|
7
|
ГУЗ РК "Поликлиника",
|
- ул. Куратова от ул. Ленина до ул.
|
Росздравнадзор ул. Куратова, 18
|
Советская
|
8
|
Главное управление МЧС России по РК
|
- нечетная сторона ул. Советская от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина,
|
9
|
Динамо, Всероссийское физкультурно-спортивное общество в Республике Коми
|
- нечетная сторона ул. Бабушкина от ул. Советская до ул. Кирова
|
10
|
МВД по РК ул. Кирова, 38
УВД по г. Сыктывкару ул. Первомайская, 21
|
- ул. Кирова от ул. Бабушкина до ул. Куратова
-в границах закрепленных территорий
|
11
|
Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК
|
- ул. Коммунистическая от ул. Кирова до ул. Советская
|
12
|
Отделение пенсионного фонда РФ по РК
|
- ул. Кирова от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе
|
13
|
Верховный суд РК,
|
- ул. Советская от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой
|
14
|
ГОУ РК "Республиканский учебный центр Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК "
ул. Юхнина, 22
|
- ул. Юхнина от ул. Оплеснина до ул. Орджоникидзе
|
15
|
Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН ул. Первомайская, 54
|
- ул. Оплеснина от ул. К.Маркса до ул. Первомайская,
|
16
|
Министерство образования, науки и молодежной политики РК
|
- ул. К.Маркса от ул. Чернова до ул. Оплеснина,
|
17
|
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК
|
- нечетная сторона ул. Интернациональная от ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина
|
18
|
Министерство экономики РК ул. Интернациональная, 108
|
- ул. Коммунистическая от ул. Интернациональная до ул. Первомайская
|
19
|
Торгово-Промышленная Палата РК ул. Интернациональная, 98
|
- ул. Интернациональная от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе
|
20
|
Служба РК по тарифам ул. Ленина, 73
|
- ул. Куратова от ул. Первомайская до ул. Интернациональная (нечетная сторона)
|
21
|
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК
|
- ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до ул. Куратова
|
22
|
Министерство юстиции РК
|
- ул. Куратова от ул. Советской до ул. Кирова
|
23
|
Прокуратура города Сыктывкара ул. Коммунистическая, 51
|
- в границах закрепленных территорий
|
24
|
ГУ РК "Национальный архив РК" ул. Первомайская, 90
|
- ул. Куратова от ул. Первомайская до ул. Интернациональная (четная сторона)
|
25
|
Министерство физической культуры и спорта РК
|
- в границах закрепленных территорий
|
26
|
Министерство труда, занятости и социальной защиты РК
|
- в границах закрепленных территорий
|
27
|
Министерство финансов РК ул. Коммунистическая, 8
|
- ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе
|
28
|
Управление службы
ул. Пушкина, 110
|
- ул. Пушкина от ул. Гаражная до дома N 106 по ул. Пушкина
|
29
|
Управление Федеральной регистрационной службы по РК Сысольское шоссе, 1/4
|
Сысольское шоссе от Октябрьского проспекта до ул. Южная
|
30
|
Прокуратура РК Пушкина - 23
|
- ул. Пушкина от ул. Советская до ул. Ленина
|
31
|
Министерство национальной политики Республики Коми
|
- ул. Ленина от ул. Куратова до ул. Пушкина
|
32
|
Министерство РК имущественных и земельных отношений
|
- ул. Бабушкина от ул. Интернациональная до ул. Первомайская,
|
33
|
ФБУ "Государственный региона- льный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РК", Октябрьский проспект, 27
|
- ул. Куратова от Октябрьского проспекта до ул. Западная
|
34
|
Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Сыктывкару ул. Пушкина, 5
|
- ул. Кирова от ул. Куратова до ул. Д.Каликовой
|
35
|
Управление Федерального казначейства по РК
|
- ул. К.Маркса от ул. Орджоникидзе до ул. Оплеснина
|
36
|
Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РК
|
- ул. В.Савина от ул. Северная до ул. Лесозаводской
|
37
|
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РК ул. Интернациональная, 160
|
- ул. Интернациональная от ул. Куратова до ул. Пушкина
|
38
|
Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по РК ул. Интернациональная, 160 "а"
|
- ул. Пушкина от ул. Советской до ул. Кирова
|
39
|
Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по РК ул. Интернациональная, 160 "а"
|
- ул. Пушкина от ул. Советской до ул. Кирова
|
40
|
Управление Федеральной почтовой связи РК - Филиал ФГУП "Почта России"
|
- закрепленные территории за отделениями почтовой связи
|
41
|
Коми отделение Сбербанка N 8617 ул. Советская, 18
|
- закрепленные территории за отделениями Сбербанка
|
42
|
МОУ Гимназия им. А.С.Пушкина ул. Советская, 14
|
- ул. Советская от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе (четная сторона)
|
43
|
Федерация профсоюзов РК ул. Бабушкина, 4
|
- ул. Бабушкина от ул. Советская до ул. Кирова (четная сторона)
|
44
|
Арбитражный суд РК
|
- ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до
|
45
|
Территориальное управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК, ул. Орджоникидзе, 71
|
- ул. Орджоникидзе; от Октябрьского проспекта до ул. Орджоникидзе, д. 73
|
46
|
Магазин "Светик",
|
- территория дома N 44, территория между домами N 44 по ул. Коммунистической и N 58 по Октябрьскому проспекту и территория между домами N 44 и N 46 по ул. Коммунистической
|
47
|
ПАО Западно-Уральский банк Сбербанка России
Обувной магазин "ZENDEN", Салон красоты "Елисей" Магазин "Империя сумок" "Московская ярмарка",
585 GOLD, сеть ювелирных магазинов
"Женский секрет", магазин "Евросвет", магазин
Магазин "Чулки-Колготки" ИП Илецкий А.А.
|
- территория от дома N 44 до дома N 48 по ул. Коммунистической
|
48
|
ТЦ "Калевала-импекс",
|
- территория от дома N 48а до дома N 50 по ул. Коммунистической со сквером
|
49
|
Торгово-развлекательный центр "Аврора"
|
- территория от дома N 50а по
|
50
|
Магазин "Антиквариат- Коллекционер",
"На Вес", магазин одежды, Магазин "Империя вин",
|
- территория от дома N 32 по ул. Старовского до дома N 72 по ул. Коммунистической
|
51
|
Салон красоты "Ассоль и Грей" Юношеская библиотека Республики Коми
Магазин "Белорусская обувь" Магазин "Ланти"
|
- территория от дома N 72 до дома N 88 по ул. Коммунистическая
|
52
|
Магазин "Л Этуаль"
|
- территория от дома N 49 по Октябрьскому проспекту до пересечения Октябрьского проспекта и ул. Коммунистическая
|
53
|
Магазин одежды "М-СТИЛЬ",
ул. Коммунистическая, 33
|
- в границах закреплѐнных территорий
|
54
|
Магазин "Галант-Сити", Магазин "РЕАЛЬ", Ателье "Мода"
|
- территория от дома N 33 до дома N 37 по ул. Коммунистическая
|
55
|
Сеть аптек "Аптека от склада", "Адамас", ювелирный салон, Сеть аптек "Будь Здоров", Сеть магазинов "Хозмир",
ул. Коммунистическая 37
|
- территория от дома N 35 до дома N 39 по ул. Коммунистическая
|
56
|
Магазин "ОХОТНИК и РЫБОЛОВ",
Пицерия "М пицца"
|
- территория от дома N 43 до дома N 47 по ул. Коммунистическая
|
57
|
Сеть аптек "Будь Здоров" Сыктывкарская детская поликлиника No2
|
- территория от дома N 53 по
|
58
|
Сеть аптек "Будь Здоров",
ЗАО Сыктывкарский ЛВЗ сеть фирменных ликеро-водочных магазинов,
Сеть аптек "Фармакор",
|
- территория от дома N 59 до дома N 67 по ул. Коммунистическая (до гостиницы "Сыктывкар")
|
59
|
ООО "Два капитана" аптека,
"РосДеньги",
микрофинансовая
городская
детская агентство
|
- территория от дома N 67 до дома N 85 по ул. Коммунистическая.
|
60
|
ОАО "Западно-Уральский банк Сбербанк России",
Сеть магазинов "7 Марта", ул. Коммунистическая, 85
|
- территория от дома N 69 до пересечения улиц Морозова и Коммунистическая, прилегающая к данным магазинам
|
61
|
Сеть аптек "Будь Здоров",
|
- территория от дома N 82 до N 88 по ул. Коммунистическая
|
62
|
ПАО"МосОблБанк", филиал в г. Сыктывкаре,
Сеть салонов "Евросеть", "Золотой", сеть ювелирных магазинов,
|
- территория от начала дома N 53 по ул. Коммунистическая до пересечения с
|
63
|
ФКУ Главное бюро медико- социальной экспертизы по Республике Коми,
ул. Коммунистическая, 41
|
- территория от дома N 39 до дома N 43 по ул. Коммунистическая
|
64
|
ГУП Государственные аптеки РК, Магазин "Магнит косметик",
|
- территория от поликлиники N 3 до магазина "Охотник, рыболов" по ул. Коммунистическая
|
65
|
Гостиница "Сыктывкар", Агентство недвижимости и права, Салон-парикмахерская,
|
- территория от дома, 65 до дома, 69 по ул. Коммунистическая и сквер за гостиницей
|
66
|
Сыктывкарский гуманитарно- педагогический колледж им. И.А.Куратова,
|
- территория вокруг зданий по Октябрьскому проспекту от ул. Коммунистическая до ул. К.Маркса
|
67
|
Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина,
ул. Коммунистическая, 25 Сеть аптек "Будь Здоров", Гастроном "Дары Севера", Еврообувь,
Сеть салонов связи "Евросеть", Магазин мясной продукции ОАО "Зеленецкая"
|
- территория вокруг зданий по ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до здания 27а по ул. Коммунистическая (нечетная сторона),
- сквер вокруг памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне
|
68
|
Сыктывкарский гуманитарно- педагогический колледж им. И.А.Куратова 2 корпус
|
- Парк в границах улиц Старовского - Оплеснина - Парковой - Катаева
|
69
|
МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 16 ул. Димитрова, 8
|
- Парк культуры и отдыха им. Мичурина
|
70
|
МОУ "Русская гимназия" Ул. Советская, 59
|
- Сквер у памятника Д.Каликовой по ул. Советская
|
71
|
МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 25 им. В.А.Малышева
|
- Сквер у памятника В.Малышеву по ул. Малышева
|
72
|
МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 1 им. И.А.Куратова
|
- Сквер по ул. Чернова между Театром оперы и балета и школой N 1
|
73
|
МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 26 ул. Печорская, 12
|
- Сквер перед школой по ул. Печорская
|
74
|
МОУ Средняя общеобразовательная школа N 3 им. В.И.Лыткина
|
- Сквер перед школой по ул. Тентюковская
|
75
|
ГБУЗ РК Республиканский кожно- венерологический диспансер
|
- В границах закрепленных территорий
|
76
|
ООО "Сыктывкарская птицефабрика",
Салон-магазин "МАНДАРИН" Торгово-производственная компания ООО "НордРафЮзд", Автосалон "AVTERRA",
ул. Морозова, 186
|
- В границах закрепленных территорий
|
77
|
ФГОУ ВПО Сыктывкарский государственный университет (общежитие) ул. Коммунистическая, 72
|
- территория вокруг здания по ул. Коммунистическая от дома 62 до дома 78 (четная сторона)
|
78
|
Управление
Магазин "Восход" ул. Южная 15
образования МО ГО
магазин
|
- территория вокруг здания No 15 по ул. Южная
|
79
|
Торгово-развлекательный центр "Парма"
|
- В границах закрепленных территорий
|
80
|
МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 4
|
- Сквер перед школой по ул. Орджоникидзе
|
81
|
Гостиница "Полярис", Парикмахерская "Мича Райда" ул. Орджоникидзе, 17
|
- в границах закрепленных территорий
|
82
|
Ювелирный салон "АДАМАС", Сеть супермаркетов "Пятѐрочка", Сеть туристических агентств "География",
ул. Первомайская, 83
|
- ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до дома No 115 по ул. Первомайская
|
83
|
Гостиница "Югор",
|
- ул. Кирова и ул. М.Горького в границах закрепленных территорий
|
Бар "Barrymore",
|
84
|
Гостиница "Печора" ул. Морозова, 109
|
- ул. Морозова в границах закрепленных территорий
|
85
|
ДЮСШ N 3 по плаванию, Магазин "Аква-спорт", Компания "Максимум", "Спорт-кафе",
Компания ООО "Технопарк"
|
- ул. Первомайская в границах закрепленных территорий
|
86
|
Республиканский стадион ул. Коммунистическая. 21
|
- Территория вокруг стадиона,
|
87
|
Сеть аптек "Здрава",
|
- ул. Петрозаводская в границах закрепленных территорий
|
88
|
ПАО "Банк ВТБ 24" филиал в г.Сыктывкаре,
|
- ул. Ленина в границах закрепленных территорий
|
89
|
ООО "Компания-2000", ООО "Гарантия",
Страховая компания, СПАО, "РЕСО-Гарантия"
ООО "Сетелем Банк" филиал в г.Сыктывкаре,
ООО "Транзит-Плюс", Инвестиционная компания АО "Финам",
|
- Территория по ул. Советская, вдоль предприятия до проезжей части
|
90
|
Аэронавигация Северного Урала филиал в Сыктывкаре.
|
- В границах закрепленных территорий
|
91
|
ОАО "Комиавиатранс", Медсанчасть аэропорта г. Сыктывкара.
|
- В границах закрепленных территорий
|
92
|
ООО "Деловой альянс", Октябрьский проспект, 36
|
- Территория вокруг здания по Октябрьскому проспекту, 36
|
93
|
Кафе "Восток", Компания "ТермоКуб"
|
- Территория по ул. Печорской вдоль предприятия до проезжей части
|
94
|
ООО "АвтоДавпон" магазин автозапчастей
|
- Территория по ул. Морозова вдоль предприятия до проезжей части
|
95
|
ГУ Республиканский врачебно- физкультурный диспансер.
|
- Территория вдоль ул. Куратова до въезда на территорию Центрального стадиона
|
96
|
ООО "Лукойл-Северо-Запад нефтепродукт"
|
от ул. Колхозная, 38/6 вдоль дороги до ул. Маркова
|
97
|
МРСК "Северо-Запад "Комиэнерго" ул. Красных Партизан - 100
|
- ул. Орджоникидзе от ул. Советская до ул. Индустриальная
|
98
|
Исполком КРО Всероссийской политической партии "Единая Россия"
|
- склон стадиона, сквер около павильонов до памятника "Скорбящему воину";
|
99
|
АКБ "Северный народный банк", ул. Первомайская, 68
|
- ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина
|
100
|
ОАО Банк СГБ филиал в г. Сыктывкаре
ул. Первомайская, 92
|
- ул. Первомайская от ул. Куратова до ул. Пушкина
|
101
|
ОАО "Сыктывкарский ликероводочный завод"
|
- ул. Печорская от Печорского пер. до ул. Зимняя
|
102
|
ОАО "Пивоваренный завод "Сыктывкарский",
|
- Октябрьский проспект от складов до ул. Печорская,
|
103
|
ТК ООО "Регина", автоцентр "11 Регион" ул. Печорская, 58
|
- от ул. Складская до Октябрьского проспекта
|
104
|
ТМК ООО "Климат Коми"
|
- ул. Печорская от ул. Зимняя до ул. Складская
|
105
|
ОАО "Молочный завод "Сыктывкарский"
|
- ул. Печорская от Октябрьского проспекта до ул. К.Маркса
|
106
|
Военный комиссариат РК ул. Катаева, 7
|
- ул. Катаева от ул. Старовского до ул. Кирпичная
|
107
|
ООО "Базис", ООО "Ворк5" ООО "ОфисПлюс", ООО "ПутьСервис", ТК "Север", Сыктывкарское линейное Управление МВД РФ на транспорте, Линейное агентство фирменного транспортного обслуживания РЖД
ул. Морозова, 3
|
- ул. Морозова от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова
|
108
|
ГАУ РК Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры
Детский сад общеразвивающего вида No 4 "Северяночка"
|
- ул. Школьная от ул. Почтовая до ул. Серова
|
109
|
ООО "Экстра" Сысольское шоссе, 31
|
- Сысольское шоссе (в пределах своей территории)
|
110
|
Администрация ТЦ "Звездный" ул. Коммунистическая, 7
|
- в пределах занимаемой территории - ул. Коммунистическая от ул. Советская до ул. Кирова
|
111
|
ОАО "Горстрой", ПАО МТС-Банк, Оптика-Люкс, сеть салонов, магазин "Стройхолдинг"
|
- ул. Красных Партизан от ул. Первомайская до Октябрьского проспекта
|
112
|
ГОУ РК "Детский дом-школа N 1 им. А.А.Католикова"
МОУ Коми национальная гимназия, ул. К.Маркса, 145
|
- ул. К.Маркса от ул. Чкалова до ул. Печорская
|
113
|
Администрация ТЦ "МебельГрад" Сысольское шоссе, 11
|
- Сысольское шоссе в пределах занимаемой территории
|
114
|
ООО Бетон-инвест, ЗАО Комижилстрой Колхозная, 48
|
- ул. Колхозная в пределах занимаемой территории
|
115
|
АвтоКонтроль Дырнос, 5 "а"
|
- ул. Дырнос в пределах занимаемой территории
|
116
|
ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РК".
|
- ул. Гаражная от Сысольского шоссе до ул. Пушкина
|
117
|
ООО "Хоум Кредит энд Финанс", ООО "Промсервис-Коми,
ЗАО "Военно-мемориальная компания"
ООО "Формат-лес"
|
ул. Гаражная от ул. Пушкина до проезда на инфекционную больницу
|
118
|
ООО "АлексМоторс", ООО "Фирма "Овен-авто" ул. Гаражная, 1
|
- ул. Гаражная от проезда на инфекционную больницу до ул. Димитрова в пределах занимаемой территории
|
119
|
ГУ РК Автотранспортное управление здравоохранения РК.
|
- ул. Пушкина от ул. Гаражная до Пушкинского проезда
|
120
|
ГУ Республиканская детская больница.
|
- ул. Маркова от ул. Пушкина до кислородной станции (правая сторона)
|
121
|
ГБУЗ РК "Коми республиканская больница"
|
- ул. Пушкина от Пушкинского проезда до ул. Маркова (обе стороны дороги)
|
122
|
ГУ РК Кардиологический диспансер ул. Маркова, 1
|
- ул. Маркова от ул. Димитрова до кислородной станции (обе стороны дороги)
|
123
|
ГБУЗ РК "Коми республиканский перинатальный центр"
|
- ул. Маркова от ул. Пушкина до кислородной станции (левая сторона)
|
124
|
Региональное отделение ДОСААФ России по РК,
|
- ул. Маркова от Сысольского шоссе до ул. Пушкина (левая сторона)
|
125
|
ГБУ Региональный центр развития социальных технологий,
|
- ул. Маркова от Сысольского шоссе до ул. Пушкина (правая сторона)
|
126
|
В/часть N 5134 ВВ МВД РФ ул. Катаева, 48
|
- ул. Катаева от ул. Морозова до ул. Старовского
|
127
|
ГКУ Управление автомобильных дорог РК
|
- ул. Морозова от гостиницы Печора до департамента
|
128
|
ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи"
|
- Территория вокруг здания по ул. Морозова от ул. Морозова 122 до ул. Морозова 114, ул. Морозова до бордюрного камня
- Территория вокруг здания по ул. Морозова от ул. Морозова 118 до ул. Морозова 112, ул. Морозова до бордюрного камня
|
129
|
ГБУЗ РК Республиканский кожно- венерологический диспансер
|
- Территория вокруг здания по ул. Морозова от заезда на автостоянку ул. Морозова 110-а до заезда на КВД 8, ул. Морозова до бордюрного камня
|
130
|
Салон оптики "Взгляд",
ул. Ленина, 41
|
- ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина
|
131
|
ООО "Комфорт-сервис", ООО "Велюр-С",
Коми Республиканская типография "Центр технического обслуживания контрольно-кассовых машин".
|
- Территория парковой зоны (вечный огонь) и в пределах занимаемой территории
|
132
|
ООО "Труддорстройпром"
|
- В пределах занимаемой территории
|
133
|
Отель "Северная звезда" Сысольское шоссе, 66
|
- Сысольское шоссе от ул. Маркова до границ занимаемой территории
|
134
|
Магазин автозапчастей "Wagon- Lada"
|
- ул. Орджоникидзе от Ж/Д переезда до границ занимаемой территории
|
135
|
Магазин ООО "Аккумуляторы" ул. Орджоникидзе, 89
|
- пер. Индустриальный от ул. Орджоникидзе до пределов занимаемой территории
|
136
|
Шиномонтаж
|
- Территория от ул. Орджоникидзе, 101 до 101/3
|
137
|
Магазин "Kolesadarom" Индустриальный пер. 7
|
- ул. Индустриальная от ул. Орджоникидзе до перекрестка Индустриального пер. 20/3
|
138
|
ЗАО "Электромонтаж" Дырнос, 1
|
- м. Дырнос от д. N 1 до д. N 3
|
139
|
Аэропорт, гостиница Сыктывкарская транспортная прокуратура
|
- ул. В.Савина от заезда на старый аэропорт до пер. Кирульский
|
140
|
Филиал "Аэронавигация северного Урала" ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ".
ул. Коммунистическая, 62 "а"
|
- ул. В.Савина от пер. Кирульский до Авиационного переулка
|
141
|
ООО СПК "Темп-Дорстрой" ООО Нефтедорстрой
|
- Интернациональная от Красных Партизан до ул. Свободы
|
142
|
ООО "АСБИ"
|
- от ул. Дырнос до пределов занимаемой территории
|
143
|
ТОО "Прим-Сервис, автосервис" ул. Новая, 1/1 "а"
|
- ул. Пионерская от ул. Школьная до ул. Северная
|
144
|
ООО "СЛДК"
|
- ул. Школьная от ул. Лесозаводская до ул. Серова,
|
145
|
ООО "Перспектива", ООО "Коми Электро" ул. Огородная, 2
|
- ул. Огородная от ул. Католикова до проезда на ул. Папанина
|
146
|
ООО "Карнавал",
|
- ул. Огородная от проезда на ул. Папанина до ул. Чкалова
|
147.
|
МВД по Республике Коми Управление по вопросам миграции МВД России ул. Советская, 63 "а"
|
- ул. Д.Каликовой от ул. Южная до ул. Советская
|
148
|
ГПОУ Сыктывкарский торгово- экономический колледж
|
- ул. Первомайская от ул. Орджоникидзе до ул. Красных Партизан
|
149
|
ГОУ РК "Специальная коррекционная школа No 40"
|
- ул. Интернациональная от ул. Орджоникидзе до ул. Красных партизан, земли общего пользования в районе дома N 54 по ул. Максима Горького
|
150
|
МКП МО ГО "Сыктывкар" "Дорожное хозяйство" Дырнос, 90
|
ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до ж/д вокзала,
|
151
|
АО "Коми тепловая компания" ул. Димитрова, 10
|
-четная сторона от Октябрьского проспекта до административного здания No 10по ул. Димитрова
|
152
|
ООО "Газремонт"
|
- ул. Красных партизан от ул. Первомайская до ул. Интернациональная
|
153
|
ООО "Комигеология" ул. Громова, 75
|
- Октябрьский проспект от ул. Громова до ул. Печорская
|
154
|
ГУЧ Военный комиссар Республики Коми Отдел по г. Сыктывкару и Сыктывдинскому району.
|
- ул. Кирова от ул. Береговая до ул. Заводская
|
155
|
Сыктывкарская дирекция по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги,
магазин No 18 "Пеликан", ул. Морозова, 23
|
- ул. Морозова от ул. Катаева до ул. Коммунистическая
|
156
|
Сеть пиццерий "Мм Пицца" Центр дополнительного образования детей No 36
ООО "Ломбард"
Ювелирный салон "Изумруд", ул. Морозова, 10
магазин,
|
- ул. Морозова от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова
|157
|АО "Микрофинансовая организация РК, "Белкомур", компания, Министерство национальной политики РК, Министерство экономики РК, Общественная палата РК ул. Интернациональная, 108
|
- ул. Интернациональная от ул. Бабушкина до ресторана "Вычегда" (четная сторона)
|158
|
ИП Аленина Н.И. Сеть кулинарных магазинов (Вычегда), "Гранат", ресторан ул. Интернациональная, 126
|
- ул. Интернациональная от ОАО "Комистрой" до магазина "Детский мир" (четная сторона)
|159
|
ГПОУ Сыктывкарский политехнический техникум, ул. Старовского, 22
|
- ул. Старовского от заезда на училище до ул. Коммунистическая
|160
|
НОУ СПО "Сыктывкарский кооперативный техникум, ул. Старовского, 51
|
- ул. Старовского от заезда на училище до ул. Катаева
|161
|
ОАО "Сыктывкарский водоканал", ул. Коммунистическая, 51
|
- ул. Старовского от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова, пешеходный переход детскими садами по ул. Старовского, 49, 51
|162
|
"Сыктывкарский автомеханический техникум" ул. Морозова, 122
|
-четная сторона ул. Морозова,от учебного заведения до дома 136 по ул. Морозова
|163
|
ГУ Автохозяйство Администрации главы РК и Правительства РК
ул. Интернациональная, 197
|
- ул. Интернациональная от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой
|164
|
ЗАО "Интерстом", Центр досуга и кино "Октябрь", "Мы-против наркотиков", Коми республиканская общественная организация, ул. Ленина, 89
|
- ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой
|
166
|
Объединенное Автохозяйство ГБУ Минкультуры РК
|
- ул. Станционная от переулка Станционной д. 1 до заезда на предприятие "Йолога" (обе стороны дороги)
|
167
|
ООО "Фирма "Исток-Д" ул. Станционная, 144
|
- ул. Станционная от контейнерной площадки до конца металлических гаражей (обе стороны дороги)
|
168
|
Автостоянка "Лиза" ул. Станционная, 39/1
|
- ул. Станционная от ул. Новосельская до переулка Станционный д. 1 (обе стороны дороги)
|
169
|
ООО ПМК-307 "Связьстрой-3" ул. Станционная, 118
|
- отул. Станционная до ул. Новосельской (обе стороны дороги)
|
170
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 33" ул. Банбана, 21
|
- территория между зданиями школы и магазина
|
171
|
ГУДО Республиканский центр экологического образования
|
- зеленая зона по Октябрьскому проспекту от ул. Печорская до телецентра
|
172
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7" ул. Кутузова, 11
|
- зеленая зона за Стефановским собором
|
173
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 36", ул. Димитрова, 44/1
|
- зеленая зона по ул. Димитрова между ул. Маркова и ул. Морозова, - гаражи
|
174
|
МКП "Жилкомсервис", ул. Первомайская, 7
|
- Парк им. Кирова
|
175
|
Сыктывкарский государственный университет (корпус N 2), ул. Старовского, 55
|
- по ул. Старовского - вокруг здания до проезжей части
|
176
|
Сыктывкарский государственный университет (корпус химико-биологического факультета),
ул. Петрозаводская, 12
|
- ул. Петрозаводская, 12 - по периметру вокруг здания - 50 м
|
177
|
ЗАО "Комижилстрой", ООО "Бетон-инвест" Компания "Аврора ОПБ" ул. Колхозная, 48
|
- Территория по ул. Колхозная 50; 50/1; 52 по границам зданий вдоль проезжей части дороги
|
178
|
Комиэнерго, ПАО МРСК Северо- Запад, филиал
|
- нечетная сторона ул. Интернациональная
|
179
|
"Лескомплекс" инженерная компания
ул. Колхозная, 42/4
|
- Территория по ул. Колхозная 42/4 по границам зданий вдоль проезжей части дороги
|
180
|
Магазин "Крепеж Мартек" ООО "Стройпутьмонтаж", ул. Колхозная, 42/3
|
- Территория по ул. Колхозная 42/3 по границам зданий вдоль проезжей части дороги
|
181
|
ЗАО "Торгово-транспортная компания",
|
- Территория по Колхозная 42/6 по границам зданий вдоль проезжей части дороги
|
182
|
ООО "Интек" ООО "Баско"
|
- Территория по ул. Колхозная 42/2 по границам зданий вдоль проезжей части дороги
|
183
|
"Автолюбитель" ул. Колхозная, 47/6
|
- Территория по ул. Колхозная 47/6 по границам зданий вдоль проезжей части дороги
|
184
|
Сыктывкарский государственный университет, ГОУ,
|
- Территория учреждения до проезжей части, стадион (между домами 44А и 46 по ул. Коммунистическая)
|
185
|
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", ул. Коммунистическая, 74
|
- Территория учреждения, стадион (между школой и домом N 37/2)
|
186
|
ООО "Кранкомплект" ООО "Кранплюс" ООО "Стройбаза" Дырнос, 5/1
|
Территория здания N, 5/1 м. Дырнос
|
187
|
ООО "Промсервис" Дырнос, 3/31
|
- Территория здания N 3/31 м. Дырнос
|
188
|
Компания "АСБИ"
|
- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части
|
189
|
Автосалон "Верона-Маторс-Коми" Компания "М-Техно"
|
- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части
|
190
|
Столовая N 97, Дырнос, 22
|
- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части
|
191
|
ООО "Астра"
|
- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части
|
192
|
Кафе "Канан" Дырнос, 3/6
|
- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части
|
193
|
ООО "КомиСпецТехСнаб" Дырнос, 1
|
- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части
|
194
|
ИП Левин С.С. АЗС ул. Орджоникидзе, 99
|
- Территория АЗС до проезжей части
|
195
|
ИП Левин К.С. Автомойка ул. Орджоникидзе, 99/1
|
- Территория автомойки до проезжей части
|
196
|
.ИП Дальке А.В. маг.автозапчасти ул. Орджоникидзе, 91
|
- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части
|
197/1
|
Закусочная "Зарули", "Автомойка"
|
- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части
|
197
|
Авторынок "Дырнос" ИПКривошева Н.В. маг.автозапчасти;
ТСЦ "Hofmann";
|
- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части
|
198
|
Автофреш,
|
- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части
|
199
|
Зал Царства свидетелей Иеговы
|
- Перекресток ул. Оплеснина - Морозова до проезжей части
|
200
|
ПК "Завод железобетонных изделий - С"
|
- Территория зданий N 5, ул. Индустриальная до проезжей части
|
201
|
РБК- сервис компания ул. Индустриальная, 7
|
- Территория зданий N 7, ул. Индустриальная до проезда
|
202
|
МАОУ Лицей народной дипломатии,
|
- Территория, прилегающая к учреждению
|
203
|
ООО "ТоргСервис"; Компания "TOPinfo"
|
- Территория зданий N 20/6, ул. Индустриальная до проезда
|
204
|
Компания ООО "Цемент"; ООО "Технология Тепла" ул. Индустриальная, 3/10
|
- Территория зданий N 3/10, ул. Индустриальная до проезжей части
|
205
|
ООО "Creative"студия мебели; ООО ТЭК "Перевозчик",
|
Территория здания N 9 по ул. Индустриальной, до проезжей части
|
206
|
ПАО "ТПлюс" Сысольское шоссе, 9
|
- Территория зданий N 74 и прилегающая территория по ул. Орджоникидзе до проезжей части
|
207
|
ОАО "Коми энергосбытовая компания",
|
- Территория здания N 27 "а" по ул. 28 Невельской дивизии
|
208
|
ИП Стремедловкая М.В. АЗС-2,
|
- Территория АЗС-2 вдоль проезжей части до дома N 1 ул. Колхозная
|
209
|
"Аэронавигация Северного Урала";ФГУП "Госкорпорация по ОрВО"
|
- Территория здания вдоль проезжей части до здания N 1/5 по ул. Колхозная
|
210
|
ООО "Дорожный эксперт" Кафе "Ихтиус"
ул. Колхозная, 3 "а" Кафе "GEORGE" ул, Колхозная, 5
|
- Территория здания N 3 "а", % по ул. Колхозная, вдоль проезжей части (включая противоположную сторону)
|
211
|
ООО "ВетКлиника", Государственное учреждение РК "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных", ул. Колхозная, 45
|
- Территория здания по ул. Колхозная, 45 до проезжей части
|
212
|
Сыктывкарский лесной институт-
филиал ГОУ Петербургская лесотехническая С.М.Кирова", ул. Ленина, 39
ВПО "Санкт- государственная академия им.
|
- Территория учреждения по ул. Южная, 11 до проезжей части
|
213
|
ООО "Мир мебели"; Магазин "Опель-Вектра"; Магазин"Мир инструмента", ул. Южная, 7
|
- Территория здания по ул. Южная, 7 до проезжей части
|
214
|
АЗС "Лукойл",
|
- Территория АЗС по ул. Пермской, 30 до проезжей части, ул. Колхозная, 38/6
|
215
|
АЗСИП Левин С.С.; ООО Вианор,
|
- Территория АЗС до проезжей части
|
216
|
ОГИБДД УВД России по г. Сыктывкару
|
- Территория учреждения Дырнос, 5
|
217
|
МАОУ "СОШ N 35 с углубленным изучением отдельных предметов", ул. Пушкина, 75
|
- Территория от пересечения Сысольского шоссе и Октябрьского проспекта до пересечения улицы Куратова и Октябрьского проспекта
|
218
|
МАОУ СОШ N 33,
ул. Северная, 71
|
- Территория, прилегающая к школе, территория СКЦ и памятник
|
219
|
МОУ "Коми национальная гимназия",
|
- Территория, прилегающая к гимназии
|
220
|
КГМА "Кировская государственная медицинская академия" филиал в г. Сыктывкаре,
|
- Территория, прилегающая к академии, до проезжей части
|
221
|
НОУ СПО "Сыктывкарский кооперативный техникум", Автошкола "Вираж",
|
- Территория, прилегающая к техникуму по ул. Старовского, 51
|
222
|
МОУ "СОШ N 18", ул. Старовского, 53
|
Территория, прилегающая к школе
|
223
|
ГПОУ "Сыктывкарский индустриальный колледж" ул. Катаева, 29
|
- Территория зеленого массива в районе дома N 41/1 по ул. Оплеснина
|
224
|
Сыктывкарский лесной институт -
филиал ГОУ Петербургская лесотехническая С.М.Кирова", ул. Ленина, 39
ВПО "Санкт- государственная академия им.
|
- Дворовая территория домов NN 32 - 26 по ул. Старовского, от ул. Старовского, 26 до ул. Коммунистическая, 66
|
225
|
ОАО "Промжилстрой"
|
- "Поляна невест", запасной стадион, склон у стадиона по ул. Карла Маркса
|
226
|
Начальная общеобразовательная школа N 6 г. Сыктывкара,
|
Территория, прилегающая к школе
|
227
|
АОУ ВПО "Коми республиканская академия государственной службы и управления",
|
Сквер с ул. Ленина до ул. Куратова (за школой N 12)
|
228
|
ГОУ "Коми республиканский лицей СГУ",
|
- Территория от пересечения ул. Печорская - Октябрьский пр. вдоль правой стороны автомобильной дороги до остановки по ул. Малышева (зеленый массив)
|
229
|
ФБУ Центр защиты леса РК, ул. Гаражная, 9
|
- Территория ул. Пушкина, 103 - Пушкина, 89
|
230
|
ООО "Пригородный", ул. Тентюковская, 425
|
- Территория на пересечении ул. Лыткина - Тентюковская до остановки тепличный сервис, включая территорию вдоль предприятия
|
231
|
Железнодорожный вокзал, ул. Морозова, 1
|
- Зеленый сквер от ж/д вокзала до контейнерной станции
|
232
|
МАДОУ "Детский сад N 86 общеобразовательного вида",
|
- Территория учреждения и теплотрасса
|
233
|
ТЦ "Рублик",
|
- Территория гаражей в районе домов NN 78, 78А по ул. Пушкина и NN 79, 81 по ул. Куратова
|
234
|
Супермаркет "Пятерочка", ул. Орджоникидзе, 50/4
|
- Территория между домом N 50А по ул. Орджоникидзе и домом No 196 по ул. Карла Маркса до "Северного рая"
|
235
|
ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сыктывкара"
Ленина, 50
|
- ул. Бабушкина, 21 вокруг здания бывшей поликлиники
|
236
|
МУП "Управление капитального ремонта" м. Дырнос, 112
|
- Территория учреждения
|
237
|
МКП "Жилкомсервис" ул. Первомайская, 7
|
- рынок "Давпон" до ул. Ярославская
|
238
|
ОАО "Расчетный центр" ул. К.Маркса, 158
|
- в границах закрепленных территорий
С полным списком закрепленных территорий можно ознакомиться здесь - http://syktyvkar.komi.com/component/attachments/download/14442
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