Общегородской субботник в Сыктывкаре - 2017: кто и где убирает

13 апреля 2017 года, 10:35 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Сотрудники всех региональных министерств и ведомств, а также работники всех форм собственности выйду на субботник 22 апреля.

Напомним, на днях мэр Валерий Козлов призвал всех горожан, представителей бюджетных, торговых, коммерческих организаций, промышленных предприятий и банков выйти в этот день на улицы и привести свои территории в порядок. Готовность принять участие в субботнике выразили представители 800 предприятий и организаций Сыктывкара.

В ходе общегородского субботника запланирована уборка городских улиц, площадей, парков, скверов, детских и спортивных площадок, арт-объектов и других общественно значимых мест.

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"Комиинформ" публикует список территорий, закрепленный за ведомствами и учреждениями города.

N п/п

Наименование

Закрепленные участки

1

Правительство Республики Коми. Администрация Главы Республики Коми.
ул. Коммунистическая, 9

- сквер от Церкви Христа-Спасителя по адресу Октябрьский пр. 35 до ФБУ "Коми ЦСМ" по адресу Октябрьский пр. 27

2

Государственный Совет РК ул. Коммунистическая, 8

- ул. Советская от ул. Куратова до ул. Пушкина

3

Министерство культуры, туризма и архивного дела РК,
ул. Ленина, 73
Филармония, ул. Ленина - 61 Колледж искусств РК,

ул. Ленина, 51
Коми Республиканский колледж культуры им. В.Т.Чисталева
ул. Ленина, 63

- ул. Ленина, сквер с памятником В.И.Ленину,
- ул. Коммунистическая от ул. Ленина до ул. Советской

4

Национальный Банк по Республике Коми Северо-Западного Главного управления Центрального Банка России

ул. Ленина, 53, 45

- нечетная сторона ул. Советская от ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина

5

Министерство здравоохранения РК ул. Ленина, 73

- ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Куратова

6

ГУЗ "Консультативно- диагностический центр РК" ул. Куратова, 6

- ул. Советская от ул. Куратова до ул. Коммунистическая

7

ГУЗ РК "Поликлиника",

- ул. Куратова от ул. Ленина до ул.

Росздравнадзор ул. Куратова, 18

Советская

8

Главное управление МЧС России по РК
ул. Советская, 9

- нечетная сторона ул. Советская от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина,
- ул. Орджоникидзе от ул. Советская до ул. Кирова

9

Динамо, Всероссийское физкультурно-спортивное общество в Республике Коми
ул. Кирова, 38

- нечетная сторона ул. Бабушкина от ул. Советская до ул. Кирова

10

МВД по РК ул. Кирова, 38

УВД по г. Сыктывкару ул. Первомайская, 21

- ул. Кирова от ул. Бабушкина до ул. Куратова

-в границах закрепленных территорий

11

Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК
ул. Коммунистическая, 8

- ул. Коммунистическая от ул. Кирова до ул. Советская

12

Отделение пенсионного фонда РФ по РК
ул. Кирова, 36

- ул. Кирова от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе

13

Верховный суд РК,
ул. Домны Каликовой, 22 Адвокатская палата РК ул. Свободы, 17

- ул. Советская от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой

14

ГОУ РК "Республиканский учебный центр Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК "

ул. Юхнина, 22

- ул. Юхнина от ул. Оплеснина до ул. Орджоникидзе

15

Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН ул. Первомайская, 54

- ул. Оплеснина от ул. К.Маркса до ул. Первомайская,
- ул. Первомайская от ул. Оплеснина до ул. Орджоникидзе

16

Министерство образования, науки и молодежной политики РК
ул. К.Маркса, 210

- ул. К.Маркса от ул. Чернова до ул. Оплеснина,
- ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до Музтеатра (четная сторона)

17

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК
ул. Бабушкина, 23

- нечетная сторона ул. Интернациональная от ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина

18

Министерство экономики РК ул. Интернациональная, 108

- ул. Коммунистическая от ул. Интернациональная до ул. Первомайская

19

Торгово-Промышленная Палата РК ул. Интернациональная, 98

- ул. Интернациональная от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе

20

Служба РК по тарифам ул. Ленина, 73

- ул. Куратова от ул. Первомайская до ул. Интернациональная (нечетная сторона)

21

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта РК
ул. Интернациональная, 157 "а"

- ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до ул. Куратова

22

Министерство юстиции РК
ул. Интернациональная, 108 "а"

- ул. Куратова от ул. Советской до ул. Кирова

23

Прокуратура города Сыктывкара ул. Коммунистическая, 51

- в границах закрепленных территорий

24

ГУ РК "Национальный архив РК" ул. Первомайская, 90

- ул. Куратова от ул. Первомайская до ул. Интернациональная (четная сторона)

25

Министерство физической культуры и спорта РК
ул. Катаева, 47

- в границах закрепленных территорий

26

Министерство труда, занятости и социальной защиты РК
ул. Интернациональная, 174

- в границах закрепленных территорий

27

Министерство финансов РК ул. Коммунистическая, 8

- ул. Ленина от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе

28

Управление службы
судебных приставов Российской Федерации по Республике Коми

ул. Пушкина, 110

- ул. Пушкина от ул. Гаражная до дома N 106 по ул. Пушкина

29

Управление Федеральной регистрационной службы по РК Сысольское шоссе, 1/4

Сысольское шоссе от Октябрьского проспекта до ул. Южная

30

Прокуратура РК Пушкина - 23

- ул. Пушкина от ул. Советская до ул. Ленина

31

Министерство национальной политики Республики Коми
ул. Интернациональная, 108

- ул. Ленина от ул. Куратова до ул. Пушкина

32

Министерство РК имущественных и земельных отношений
ул. Интернациональная, 108

- ул. Бабушкина от ул. Интернациональная до ул. Первомайская,
- ул. Первомайская от ул. Бабушкина до ул. Оплеснина

33

ФБУ "Государственный региона- льный центр стандартизации, метрологии и испытаний в РК", Октябрьский проспект, 27

- ул. Куратова от Октябрьского проспекта до ул. Западная

34

Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Сыктывкару ул. Пушкина, 5

- ул. Кирова от ул. Куратова до ул. Д.Каликовой

35

Управление Федерального казначейства по РК
ул. Орджоникидзе, 61 "а"

- ул. К.Маркса от ул. Орджоникидзе до ул. Оплеснина

36

Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по РК
ул. В.Савина, 55

- ул. В.Савина от ул. Северная до ул. Лесозаводской

37

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РК ул. Интернациональная, 160

- ул. Интернациональная от ул. Куратова до ул. Пушкина

38

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по РК ул. Интернациональная, 160 "а"

- ул. Пушкина от ул. Советской до ул. Кирова

39

Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по РК ул. Интернациональная, 160 "а"

- ул. Пушкина от ул. Советской до ул. Кирова

40

Управление Федеральной почтовой связи РК - Филиал ФГУП "Почта России"
ул. Ленина, 60

- закрепленные территории за отделениями почтовой связи

41

Коми отделение Сбербанка N 8617 ул. Советская, 18

- закрепленные территории за отделениями Сбербанка

42

МОУ Гимназия им. А.С.Пушкина ул. Советская, 14

- ул. Советская от ул. Бабушкина до ул. Орджоникидзе (четная сторона)

43

Федерация профсоюзов РК ул. Бабушкина, 4

- ул. Бабушкина от ул. Советская до ул. Кирова (четная сторона)

44

Арбитражный суд РК
ул. Орджоникидзе, 49 "а"

- ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до
ул. Красных партизан

45

Территориальное управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК, ул. Орджоникидзе, 71

- ул. Орджоникидзе; от Октябрьского проспекта до ул. Орджоникидзе, д. 73

46

Магазин "Светик",
Салон красоты "Елисей",
Магазин компьютерной и офисной техники "Оптим-Сервис", Ювелирный магазин "Карат",
ООО "Эверест",
ОАО "Кировский мясокомбинат" ул. Коммунистическая, 44

- территория дома N 44, территория между домами N 44 по ул. Коммунистической и N 58 по Октябрьскому проспекту и территория между домами N 44 и N 46 по ул. Коммунистической

47

ПАО Западно-Уральский банк Сбербанка России
Таверна "Флинт"
МБУ "Городской центр предпринимательства и инноваций" Магазин "Дом книги"

Обувной магазин "ZENDEN", Салон красоты "Елисей" Магазин "Империя сумок" "Московская ярмарка",

585 GOLD, сеть ювелирных магазинов
ул. Коммунистическая 46

"Женский секрет", магазин "Евросвет", магазин
ул. Коммунистическая 46/7 Магазин отделочных материалов Магазин "Ди-Ди"

Магазин "Чулки-Колготки" ИП Илецкий А.А.
Магазин "LAWINE"
ул. Коммунистическая 46/6

- территория от дома N 44 до дома N 48 по ул. Коммунистической

48

ТЦ "Калевала-импекс",
ул. Коммунистическая, 50а

- территория от дома N 48а до дома N 50 по ул. Коммунистической со сквером

49

Торгово-развлекательный центр "Аврора"
ул. Коммунистическая, 52

- территория от дома N 50а по
ул. Коммунистической до дома N 32 по ул. Старовского со сквером

50

Магазин "Антиквариат- Коллекционер",
ПАО "Северный Народный Банк", ООО "Хоум кредит энд Финанс Банк",

"На Вес", магазин одежды, Магазин "Империя вин",
Сеть салонов "Билайн", "Anextour", ИП Илатовская С.И., Цветочный салон "Макси Флора", ул. Коммунистическая, 62

- территория от дома N 32 по ул. Старовского до дома N 72 по ул. Коммунистической

51

Салон красоты "Ассоль и Грей" Юношеская библиотека Республики Коми
ПАО "Восточный экспресс банк" филиал в г. Сыктывкаре,

Магазин "Белорусская обувь" Магазин "Ланти"
ООО "Трал"
ул. Коммунистическая, 78

- территория от дома N 72 до дома N 88 по ул. Коммунистическая

52

Магазин "Л Этуаль"
ПАО Банк "ВТБ 24" филиал в г. Сыктывкаре,
"Йола-маркет", магазин
Сеть аптек "Аптека от склада" Октябрьский проспект, 51

- территория от дома N 49 по Октябрьскому проспекту до пересечения Октябрьского проспекта и ул. Коммунистическая

53

Магазин одежды "М-СТИЛЬ",
Сеть супермаркетов "МАГНИТ", CityCasual, сеть магазинов Компания "Спутниковые Теле Системы"

ул. Коммунистическая, 33

- в границах закреплѐнных территорий

54

Магазин "Галант-Сити", Магазин "РЕАЛЬ", Ателье "Мода"
ул. Коммунистическая, 35

- территория от дома N 33 до дома N 37 по ул. Коммунистическая

55

Сеть аптек "Аптека от склада", "Адамас", ювелирный салон, Сеть аптек "Будь Здоров", Сеть магазинов "Хозмир",

ул. Коммунистическая 37

- территория от дома N 35 до дома N 39 по ул. Коммунистическая

56

Магазин "ОХОТНИК и РЫБОЛОВ",
Магазин "Цветофф",
Кафе "Рябинушка",

Пицерия "М пицца"
ул. Коммунистическая, 45

- территория от дома N 43 до дома N 47 по ул. Коммунистическая

57

Сеть аптек "Будь Здоров" Сыктывкарская детская поликлиника No2
Ювелирный салон "ТОПАЗ-С", Коммунистическая, 59

- территория от дома N 53 по
ул. Коммунистическая до пересечения улиц Старовского и Коммунистическая, прилегающая к дому N 59

58

Сеть аптек "Будь Здоров",
Магазин "ВАШ ДОМ", "ОхотАктив", магазин,
Цветочный салон "Диво" "Вычегда", сеть кулинарий, ИП Аленина Н.И

ЗАО Сыктывкарский ЛВЗ сеть фирменных ликеро-водочных магазинов,
Сеть салонов – магазинов сотовой связи "Теле-2-Коми",

Сеть аптек "Фармакор",
Сеть магазинов "Хозмир", "Пятерочка", сеть супермаркетов, ООО "5 Баллов"
ул. Коммунистическая, 65

- территория от дома N 59 до дома N 67 по ул. Коммунистическая (до гостиницы "Сыктывкар")

59

ООО "Два капитана" аптека,
АО "КБ Рублев",
"Семья", магазин
Цветочный салон "Лилия", Цветочный салон "МАРГАРИТА",

"РосДеньги",
организация,
Центральная
библиотека,
Центральное недвижимости,
ИП Шаповалова Ю.Ю., Магазин "Пивное местечко" ул. Коммунистическая, 69

микрофинансовая

городская

детская агентство

- территория от дома N 67 до дома N 85 по ул. Коммунистическая.

60

ОАО "Западно-Уральский банк Сбербанк России",
Мебельный салон "Калина", Магазин "Рыбачьте с нами", Магазин "Сударушка",

Сеть магазинов "7 Марта", ул. Коммунистическая, 85

- территория от дома N 69 до пересечения улиц Морозова и Коммунистическая, прилегающая к данным магазинам

61

Сеть аптек "Будь Здоров",
Сеть салонов связи "Евросеть", "Аптека от склада", сеть аптек, Почтовое отделение No23,
Сеть салонов "Связной", "Даркси", салон-парикмахерская, Компания "Татьяна"
ул. Коммунистическая, 88

- территория от дома N 82 до N 88 по ул. Коммунистическая

62

ПАО"МосОблБанк", филиал в г. Сыктывкаре,
Сеть аптек "Будь Здоров",
Магазин одежды "Дарья"

Сеть салонов "Евросеть", "Золотой", сеть ювелирных магазинов,
Магазин "Карапуз",
Магазин "Ли-Ли",
Оператор связи "Мегафон"
Магазин "Мир сладких снов"
Сеть салонов "Связной",
"Текстиль Коми", сеть магазинов, "FastMoney", микрофинансовая организация,
Сеть аптек "5+", Коммунистическая, 53

- территория от начала дома N 53 по ул. Коммунистическая до пересечения с
ул. Старовского

63

ФКУ Главное бюро медико- социальной экспертизы по Республике Коми,
Городская поликлиника No3,

ул. Коммунистическая, 41

- территория от дома N 39 до дома N 43 по ул. Коммунистическая

64

ГУП Государственные аптеки РК, Магазин "Магнит косметик",
ул. Коммунистическая, 43

- территория от поликлиники N 3 до магазина "Охотник, рыболов" по ул. Коммунистическая

65

Гостиница "Сыктывкар", Агентство недвижимости и права, Салон-парикмахерская,
ИП Вакалюк М.А.,
Формула "SPA",
Ресторан "Rio Maggio",
Кафе "Vesna",
ул. Коммунистическая, 67

- территория от дома, 65 до дома, 69 по ул. Коммунистическая и сквер за гостиницей

66

Сыктывкарский гуманитарно- педагогический колледж им. И.А.Куратова,
Октябрьский проспект, 24

- территория вокруг зданий по Октябрьскому проспекту от ул. Коммунистическая до ул. К.Маркса

67

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина,
Коми Республиканский лицей- интернат для одаренных детей из сельской местности,

ул. Коммунистическая, 25 Сеть аптек "Будь Здоров", Гастроном "Дары Севера", Еврообувь,

Сеть салонов связи "Евросеть", Магазин мясной продукции ОАО "Зеленецкая"
Магазин "Классик-А",
Элитная кондитерская "Кузина", ОАО "Лето Банк",
"Романовъ" ювелирный дом,
ул. Коммунистическая, 31

- территория вокруг зданий по ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до здания 27а по ул. Коммунистическая (нечетная сторона),

- сквер вокруг памятника воинам, погибшим в Афганистане и Чечне

68

Сыктывкарский гуманитарно- педагогический колледж им. И.А.Куратова 2 корпус
ул. Катаева, 14

- Парк в границах улиц Старовского - Оплеснина - Парковой - Катаева

69

МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 16 ул. Димитрова, 8

- Парк культуры и отдыха им. Мичурина

70

МОУ "Русская гимназия" Ул. Советская, 59

- Сквер у памятника Д.Каликовой по ул. Советская

71

МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 25 им. В.А.Малышева
ул. Малышева, 6

- Сквер у памятника В.Малышеву по ул. Малышева

72

МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 1 им. И.А.Куратова
ул. Чернова, 12

- Сквер по ул. Чернова между Театром оперы и балета и школой N 1

73

МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 26 ул. Печорская, 12

- Сквер перед школой по ул. Печорская

74

МОУ Средняя общеобразовательная школа N 3 им. В.И.Лыткина
ул. Тентюковская, 353

- Сквер перед школой по ул. Тентюковская

75

ГБУЗ РК Республиканский кожно- венерологический диспансер
ул. Морозова, 112/1

- В границах закрепленных территорий

76

ООО "Сыктывкарская птицефабрика",
ул. Морозова 176, Производственная компания КомиЭкоДом,

Салон-магазин "МАНДАРИН" Торгово-производственная компания ООО "НордРафЮзд", Автосалон "AVTERRA",

ул. Морозова, 186

- В границах закрепленных территорий

77

ФГОУ ВПО Сыктывкарский государственный университет (общежитие) ул. Коммунистическая, 72

- территория вокруг здания по ул. Коммунистическая от дома 62 до дома 78 (четная сторона)

78

Управление
администрации "Сыктывкар", Продовольственный "Восход",
Автошкола ООО "Автокурсы Технический лицей,

Магазин "Восход" ул. Южная 15

образования МО ГО

магазин

- территория вокруг здания No 15 по ул. Южная

79

Торгово-развлекательный центр "Парма"
ул. Коммунистическая, 50

- В границах закрепленных территорий

80

МАОУ Средняя общеобразовательная школа N 4
ул. Орджоникидзе, 44

- Сквер перед школой по ул. Орджоникидзе

81

Гостиница "Полярис", Парикмахерская "Мича Райда" ул. Орджоникидзе, 17

- в границах закрепленных территорий

82

Ювелирный салон "АДАМАС", Сеть супермаркетов "Пятѐрочка", Сеть туристических агентств "География",
Туристическое агентство "Горячие туры",
Медицинский массажный кабинет "Золотые руки",
Магазин "Кутюр",
Сеть ломбардов ООО "Ломбард", Агентство "МОЙ ГОРОД",
Сеть магазинов "Московская ярмарка",
Агентство ООО "Одиссея",
Первый компьютерный сервис, Компания ООО "Проф-Аудит", Салон "SUNMARI", Торгово-производственная компания "SV",

ул. Первомайская, 83

- ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до дома No 115 по ул. Первомайская

83

Гостиница "Югор",
Салон красоты "Лакшми",

- ул. Кирова и ул. М.Горького в границах закрепленных территорий

Бар "Barrymore",
ул. Горького, 2
Коми республиканская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми "Мои документы"
ул. Горького, 2/1

84

Гостиница "Печора" ул. Морозова, 109

- ул. Морозова в границах закрепленных территорий

85

ДЮСШ N 3 по плаванию, Магазин "Аква-спорт", Компания "Максимум", "Спорт-кафе",

Компания ООО "Технопарк"
МАУ "Центр спортивных мероприятий г. Сыктывкара", Сыктывкарский городской плавательный бассейн,
Кафе "ШашлыкоFF",
Кафе быстрого питания "PitStop", Студия загара "SunnyWay",
ул. Первомайская, 74

- ул. Первомайская в границах закрепленных территорий

86

Республиканский стадион ул. Коммунистическая. 21

- Территория вокруг стадиона,
- Сквер на пересечении ул. К.Маркса и ул. Коммунистическая

87

Сеть аптек "Здрава",
Магазин "Пятѐрочка" Салон-магазин цветов, ИП Низовцев А.В.,
Магазин пенных напитков "Beerloga",
ул. Петрозаводская, 38

- ул. Петрозаводская в границах закрепленных территорий

88

ПАО "Банк ВТБ 24" филиал в г.Сыктывкаре,
ул. Ленина, 47 "а"

- ул. Ленина в границах закрепленных территорий

89

ООО "Компания-2000", ООО "Гарантия",

Страховая компания, СПАО, "РЕСО-Гарантия"
Лизинговая компания "РЕСО- Лизинг",

ООО "Сетелем Банк" филиал в г.Сыктывкаре,
Коммуникационное агентство "Со- общение",

ООО "Транзит-Плюс", Инвестиционная компания АО "Финам",
Центр эстетики и аппаратной косметологии "VIP-салон",
ул. Советская, 3

- Территория по ул. Советская, вдоль предприятия до проезжей части

90

Аэронавигация Северного Урала филиал в Сыктывкаре.
ул. Коммунистическая, 62 "а"

- В границах закрепленных территорий

91

ОАО "Комиавиатранс", Медсанчасть аэропорта г. Сыктывкара.
Ул. Советская, 86

- В границах закрепленных территорий

92

ООО "Деловой альянс", Октябрьский проспект, 36

- Территория вокруг здания по Октябрьскому проспекту, 36

93

Кафе "Восток", Компания "ТермоКуб"
ул. Печорская, 67

- Территория по ул. Печорской вдоль предприятия до проезжей части

94

ООО "АвтоДавпон" магазин автозапчастей
ул. Морозова, 175/2

- Территория по ул. Морозова вдоль предприятия до проезжей части

95

ГУ Республиканский врачебно- физкультурный диспансер.
ул. Куратова, 66

- Территория вдоль ул. Куратова до въезда на территорию Центрального стадиона

96

ООО "Лукойл-Северо-Запад нефтепродукт"
ул. Колхозная, 38/6

от ул. Колхозная, 38/6 вдоль дороги до ул. Маркова

97

МРСК "Северо-Запад "Комиэнерго" ул. Красных Партизан - 100

- ул. Орджоникидзе от ул. Советская до ул. Индустриальная

98

Исполком КРО Всероссийской политической партии "Единая Россия"
ул. Интернациональная, 106

- склон стадиона, сквер около павильонов до памятника "Скорбящему воину";
- переход между Октябрьским проспектом, 58 и ул. Чернова 20 "а" (между детскими садами)

99

АКБ "Северный народный банк", ул. Первомайская, 68

- ул. Первомайская от ул. Коммунистическая до ул. Бабушкина

100

ОАО Банк СГБ филиал в г. Сыктывкаре
ООО Энергосервис Коми
Магазин напольных покрытий

ул. Первомайская, 92

- ул. Первомайская от ул. Куратова до ул. Пушкина

101

ОАО "Сыктывкарский ликероводочный завод"
ул. Печорская, 69

- ул. Печорская от Печорского пер. до ул. Зимняя

102

ОАО "Пивоваренный завод "Сыктывкарский",
Октябрьский проспект, 123

- Октябрьский проспект от складов до ул. Печорская,
- от ул. Чкалова до дома N 123

103

ТК ООО "Регина", автоцентр "11 Регион" ул. Печорская, 58

- от ул. Складская до Октябрьского проспекта

104

ТМК ООО "Климат Коми"
ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", ООО "Климат Коми"
ул. Печорская, 67

- ул. Печорская от ул. Зимняя до ул. Складская

105

ОАО "Молочный завод "Сыктывкарский"
ул. Печорская, 71

- ул. Печорская от Октябрьского проспекта до ул. К.Маркса

106

Военный комиссариат РК ул. Катаева, 7

- ул. Катаева от ул. Старовского до ул. Кирпичная

107

ООО "Базис", ООО "Ворк5" ООО "ОфисПлюс", ООО "ПутьСервис", ТК "Север", Сыктывкарское линейное Управление МВД РФ на транспорте, Линейное агентство фирменного транспортного обслуживания РЖД

ул. Морозова, 3

- ул. Морозова от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова

108

ГАУ РК Центр спортивных мероприятий и пропаганды физической культуры
ул. Школьная, 13

Детский сад общеразвивающего вида No 4 "Северяночка"
ул. Северная, 51

- ул. Школьная от ул. Почтовая до ул. Серова
- ул. Корткеросская от ул. Почтовая до ул. Серова
- сквер, прилегающий к территории СКЦ

109

ООО "Экстра" Сысольское шоссе, 31

- Сысольское шоссе (в пределах своей территории)

110

Администрация ТЦ "Звездный" ул. Коммунистическая, 7

- в пределах занимаемой территории - ул. Коммунистическая от ул. Советская до ул. Кирова

111

ОАО "Горстрой", ПАО МТС-Банк, Оптика-Люкс, сеть салонов, магазин "Стройхолдинг"
ул. К.Маркса, 197

- ул. Красных Партизан от ул. Первомайская до Октябрьского проспекта

112

ГОУ РК "Детский дом-школа N 1 им. А.А.Католикова"
ул. К.Маркса, 120
ГБУ "Центральная поликлиника" ул. К.Маркса, 116

МОУ Коми национальная гимназия, ул. К.Маркса, 145

- ул. К.Маркса от ул. Чкалова до ул. Печорская

113

Администрация ТЦ "МебельГрад" Сысольское шоссе, 11

- Сысольское шоссе в пределах занимаемой территории

114

ООО Бетон-инвест, ЗАО Комижилстрой Колхозная, 48

- ул. Колхозная в пределах занимаемой территории

115

АвтоКонтроль Дырнос, 5 "а"

- ул. Дырнос в пределах занимаемой территории

116

ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по РК".
ул. Гаражная, 10

- ул. Гаражная от Сысольского шоссе до ул. Пушкина

117

ООО "Хоум Кредит энд Финанс", ООО "Промсервис-Коми,
ООО "ЛесИнтерСтрой",
ООО "Логистика Северо-Запад" (транспортная компания),

ЗАО "Военно-мемориальная компания"
ООО "СК ЛЕОН"
ООО "ТрансКоми"

ООО "Формат-лес"
ул. Гаражная - 9
ГБУЗ РК "Патологоанатомическое бюро"
ул. Гаражная, 8

ул. Гаражная от ул. Пушкина до проезда на инфекционную больницу

118

ООО "АлексМоторс", ООО "Фирма "Овен-авто" ул. Гаражная, 1

- ул. Гаражная от проезда на инфекционную больницу до ул. Димитрова в пределах занимаемой территории

119

ГУ РК Автотранспортное управление здравоохранения РК.
ул. Пушкина, 104

- ул. Пушкина от ул. Гаражная до Пушкинского проезда

120

ГУ Республиканская детская больница.
ул. Пушкина, 116/6

- ул. Маркова от ул. Пушкина до кислородной станции (правая сторона)

121

ГБУЗ РК "Коми республиканская больница"
ул. Пушкина, 114/1

- ул. Пушкина от Пушкинского проезда до ул. Маркова (обе стороны дороги)

122

ГУ РК Кардиологический диспансер ул. Маркова, 1

- ул. Маркова от ул. Димитрова до кислородной станции (обе стороны дороги)

123

ГБУЗ РК "Коми республиканский перинатальный центр"
ул. Пушкина, 114/4

- ул. Маркова от ул. Пушкина до кислородной станции (левая сторона)

124

Региональное отделение ДОСААФ России по РК,
СПбГЭУ филиал в г. Сыктывкаре, Сысольское шоссе, 64

- ул. Маркова от Сысольского шоссе до ул. Пушкина (левая сторона)

125

ГБУ Региональный центр развития социальных технологий,
ул. Маркова, 13

- ул. Маркова от Сысольского шоссе до ул. Пушкина (правая сторона)

126

В/часть N 5134 ВВ МВД РФ ул. Катаева, 48

- ул. Катаева от ул. Морозова до ул. Старовского

127

ГКУ Управление автомобильных дорог РК
ул. Морозов, 115 "а"

- ул. Морозова от гостиницы Печора до департамента

128

ГПОУ "Сыктывкарский колледж сервиса и связи"
ул. Морозова, 114

- Территория вокруг здания по ул. Морозова от ул. Морозова 122 до ул. Морозова 114, ул. Морозова до бордюрного камня

- Территория вокруг здания по ул. Морозова от ул. Морозова 118 до ул. Морозова 112, ул. Морозова до бордюрного камня

129

ГБУЗ РК Республиканский кожно- венерологический диспансер
ул. Морозова, 112/1

- Территория вокруг здания по ул. Морозова от заезда на автостоянку ул. Морозова 110-а до заезда на КВД 8, ул. Морозова до бордюрного камня

130

Салон оптики "Взгляд",
Маг. "Rieker",
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РК

ул. Ленина, 41

- ул. Ленина от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина

131

ООО "Комфорт-сервис", ООО "Велюр-С",
Салон камня "Обелиск" ООО "Канцлер",

Коми Республиканская типография "Центр технического обслуживания контрольно-кассовых машин".
ул. Первомайская, 70

- Территория парковой зоны (вечный огонь) и в пределах занимаемой территории

132

ООО "Труддорстройпром"
М. Човью ул. 3-я Промышленная, 54

- В пределах занимаемой территории

133

Отель "Северная звезда" Сысольское шоссе, 66

- Сысольское шоссе от ул. Маркова до границ занимаемой территории

134

Магазин автозапчастей "Wagon- Lada"
ул. Орджоникидзе, 91

- ул. Орджоникидзе от Ж/Д переезда до границ занимаемой территории

135

Магазин ООО "Аккумуляторы" ул. Орджоникидзе, 89

- пер. Индустриальный от ул. Орджоникидзе до пределов занимаемой территории

136

Шиномонтаж
ул. Орджоникидзе, 101/3

- Территория от ул. Орджоникидзе, 101 до 101/3

137

Магазин "Kolesadarom" Индустриальный пер. 7

- ул. Индустриальная от ул. Орджоникидзе до перекрестка Индустриального пер. 20/3

138

ЗАО "Электромонтаж" Дырнос, 1

- м. Дырнос от д. N 1 до д. N 3

139

Аэропорт, гостиница Сыктывкарская транспортная прокуратура
ул. Советская, 69

- ул. В.Савина от заезда на старый аэропорт до пер. Кирульский

140

Филиал "Аэронавигация северного Урала" ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ".

ул. Коммунистическая, 62 "а"

- ул. В.Савина от пер. Кирульский до Авиационного переулка

141

ООО СПК "Темп-Дорстрой" ООО Нефтедорстрой
ул. Интернациональная, 85

- Интернациональная от Красных Партизан до ул. Свободы

142

ООО "АСБИ"
ООО Партнер Оценка Дырнос - 3/5

- от ул. Дырнос до пределов занимаемой территории

143

ТОО "Прим-Сервис, автосервис" ул. Новая, 1/1 "а"

- ул. Пионерская от ул. Школьная до ул. Северная

144

ООО "СЛДК"
ул. Лесозаводская, 15 "к. - 1"

- ул. Школьная от ул. Лесозаводская до ул. Серова,
- ул. Корткеросская,
- ул. Лесозаводская

145

ООО "Перспектива", ООО "Коми Электро" ул. Огородная, 2

- ул. Огородная от ул. Католикова до проезда на ул. Папанина

146

ООО "Карнавал",
ООО "Промэлектротехника", Магазин "Палитра"
ул. Огородная, 6

- ул. Огородная от проезда на ул. Папанина до ул. Чкалова

147.

МВД по Республике Коми Управление по вопросам миграции МВД России ул. Советская, 63 "а"

- ул. Д.Каликовой от ул. Южная до ул. Советская

148

ГПОУ Сыктывкарский торгово- экономический колледж
ул. Первомайская, 32

- ул. Первомайская от ул. Орджоникидзе до ул. Красных Партизан

149

ГОУ РК "Специальная коррекционная школа No 40"
ул. Интернациональная, 95

- ул. Интернациональная от ул. Орджоникидзе до ул. Красных партизан, земли общего пользования в районе дома N 54 по ул. Максима Горького

150

МКП МО ГО "Сыктывкар" "Дорожное хозяйство" Дырнос, 90
ООО "ЭКО-Технологии Плюс" Дырнос, 92/1

ул. Коммунистическая от ул. К.Маркса до ж/д вокзала,
- ул. Петрозаводская, Малышева, ул. Печорская от ул. К.Маркса до ул. Энгельса

151

АО "Коми тепловая компания" ул. Димитрова, 10

-четная сторона от Октябрьского проспекта до административного здания No 10по ул. Димитрова

152

ООО "Газремонт"
ул. Красных Партизан, 33

- ул. Красных партизан от ул. Первомайская до ул. Интернациональная

153

ООО "Комигеология" ул. Громова, 75

- Октябрьский проспект от ул. Громова до ул. Печорская

154

ГУЧ Военный комиссар Республики Коми Отдел по г. Сыктывкару и Сыктывдинскому району.
ул. Кирова, 79

- ул. Кирова от ул. Береговая до ул. Заводская

155

Сыктывкарская дирекция по обслуживанию пассажиров Северной железной дороги,
ул. Морозова, 1

магазин No 18 "Пеликан", ул. Морозова, 23

- ул. Морозова от ул. Катаева до ул. Коммунистическая

156

Сеть пиццерий "Мм Пицца" Центр дополнительного образования детей No 36
ул. Морозова, 6

ООО "Ломбард"

Ювелирный салон "Изумруд", ул. Морозова, 10
Магазин "Островок"
ООО "Продком",

магазин,
Магазин "Анисья" ул. Морозова, 12

- ул. Морозова от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова
157 АО "Микрофинансовая организация РК, "Белкомур", компания, Министерство национальной политики РК, Министерство экономики РК, Общественная палата РК ул. Интернациональная, 108

- ул. Интернациональная от ул. Бабушкина до ресторана "Вычегда" (четная сторона)
158

ИП Аленина Н.И. Сеть кулинарных магазинов (Вычегда), "Гранат", ресторан ул. Интернациональная, 126

- ул. Интернациональная от ОАО "Комистрой" до магазина "Детский мир" (четная сторона)
159

ГПОУ Сыктывкарский политехнический техникум, ул. Старовского, 22

- ул. Старовского от заезда на училище до ул. Коммунистическая
160

НОУ СПО "Сыктывкарский кооперативный техникум, ул. Старовского, 51

- ул. Старовского от заезда на училище до ул. Катаева
161

ОАО "Сыктывкарский водоканал", ул. Коммунистическая, 51
ООО "Джулия"
ИП Пожаров М.Н., компания грузоперевозок, ул. Старовского, 34

- ул. Старовского от ул. Коммунистическая до ул. Димитрова, пешеходный переход детскими садами по ул. Старовского, 49, 51
162

"Сыктывкарский автомеханический техникум" ул. Морозова, 122

-четная сторона ул. Морозова,от учебного заведения до дома 136 по ул. Морозова
163

ГУ Автохозяйство Администрации главы РК и Правительства РК

ул. Интернациональная, 197

- ул. Интернациональная от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой
164

ЗАО "Интерстом", Центр досуга и кино "Октябрь", "Мы-против наркотиков", Коми республиканская общественная организация, ул. Ленина, 89

- ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Д.Каликовой

166

Объединенное Автохозяйство ГБУ Минкультуры РК
ул. Станционная, 68

- ул. Станционная от переулка Станционной д. 1 до заезда на предприятие "Йолога" (обе стороны дороги)

167

ООО "Фирма "Исток-Д" ул. Станционная, 144

- ул. Станционная от контейнерной площадки до конца металлических гаражей (обе стороны дороги)

168

Автостоянка "Лиза" ул. Станционная, 39/1

- ул. Станционная от ул. Новосельская до переулка Станционный д. 1 (обе стороны дороги)

169

ООО ПМК-307 "Связьстрой-3" ул. Станционная, 118

- отул. Станционная до ул. Новосельской (обе стороны дороги)

170

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 33" ул. Банбана, 21

- территория между зданиями школы и магазина

171

ГУДО Республиканский центр экологического образования
ул. Печорская, 30

- зеленая зона по Октябрьскому проспекту от ул. Печорская до телецентра

172

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7" ул. Кутузова, 11

- зеленая зона за Стефановским собором

173

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 36", ул. Димитрова, 44/1

- зеленая зона по ул. Димитрова между ул. Маркова и ул. Морозова, - гаражи

174

МКП "Жилкомсервис", ул. Первомайская, 7

- Парк им. Кирова

175

Сыктывкарский государственный университет (корпус N 2), ул. Старовского, 55

- по ул. Старовского - вокруг здания до проезжей части

176

Сыктывкарский государственный университет (корпус химико-биологического факультета),

ул. Петрозаводская, 12

- ул. Петрозаводская, 12 - по периметру вокруг здания - 50 м

177

ЗАО "Комижилстрой", ООО "Бетон-инвест" Компания "Аврора ОПБ" ул. Колхозная, 48

- Территория по ул. Колхозная 50; 50/1; 52 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

178

Комиэнерго, ПАО МРСК Северо- Запад, филиал
ул. Интернациональная, 94

- нечетная сторона ул. Интернациональная
от ул. Орджоникидзе до ул. Бабушкина

179

"Лескомплекс" инженерная компания
ООО "МАЗ Коми"
ООО "Техстройконтракт",

ул. Колхозная, 42/4

- Территория по ул. Колхозная 42/4 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

180

Магазин "Крепеж Мартек" ООО "Стройпутьмонтаж", ул. Колхозная, 42/3

- Территория по ул. Колхозная 42/3 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

181

ЗАО "Торгово-транспортная компания",
ООО "КАМАЗ ЦЕНТР"
ул. Колхозная, 42/6

- Территория по Колхозная 42/6 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

182

ООО "Интек" ООО "Баско"
ООО "БиоРесурс" ул. Колхозная, 42/2

- Территория по ул. Колхозная 42/2 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

183

"Автолюбитель" ул. Колхозная, 47/6

- Территория по ул. Колхозная 47/6 по границам зданий вдоль проезжей части дороги

184

Сыктывкарский государственный университет, ГОУ,
Октябрьский проспект, 55

- Территория учреждения до проезжей части, стадион (между домами 44А и 46 по ул. Коммунистическая)

185

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа N 38", ул. Коммунистическая, 74

- Территория учреждения, стадион (между школой и домом N 37/2)

186

ООО "Кранкомплект" ООО "Кранплюс" ООО "Стройбаза" Дырнос, 5/1

Территория здания N, 5/1 м. Дырнос

187

ООО "Промсервис" Дырнос, 3/31

- Территория здания N 3/31 м. Дырнос

188

Компания "АСБИ"
Центр независимых экспертиз ООО "Партнер оценка"; Производственная компания ИП Забоев А.П.
ООО "Стройтех"
Дырнос, 3/5

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

189

Автосалон "Верона-Маторс-Коми" Компания "М-Техно"
Шинный центр "ШинТорг", Дырнос, 3

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

190

Столовая N 97, Дырнос, 22

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

191

ООО "Астра"
"Токио" магазин
ООО "Комфорт" компания Магазин инструмент "технопарк" Дырнос, 10

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

192

Кафе "Канан" Дырнос, 3/6

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

193

ООО "КомиСпецТехСнаб" Дырнос, 1

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

194

ИП Левин С.С. АЗС ул. Орджоникидзе, 99

- Территория АЗС до проезжей части

195

ИП Левин К.С. Автомойка ул. Орджоникидзе, 99/1

- Территория автомойки до проезжей части

196

.ИП Дальке А.В. маг.автозапчасти ул. Орджоникидзе, 91

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

197/1

Закусочная "Зарули", "Автомойка"
ул. Орджоникидзе, 87/1

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

197

Авторынок "Дырнос" ИПКривошева Н.В. маг.автозапчасти;
Компания Масла-смазки N 1 ООО "Чайка"

ТСЦ "Hofmann";
ИП Кожевин К.Ю."Lsda-Detal" ул. Орджоникидзе, 87

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

198

Автофреш,
ул. Орджоникидзе, 85/1

- Территория зданий и прилегающая территория до проезжей части

199

Зал Царства свидетелей Иеговы
г. Сыктывкара, ул. Морозова, 47/1 ООО "Коми республиканский учколлектор",
Ночной клуб "КРЫМ"; закусочная "Зарули"
ул. Морозова, 47

- Перекресток ул. Оплеснина - Морозова до проезжей части

200

ПК "Завод железобетонных изделий - С"
ООО "Гидроизоляция",
ул. Индустриальная, 5

- Территория зданий N 5, ул. Индустриальная до проезжей части

201

РБК- сервис компания ул. Индустриальная, 7

- Территория зданий N 7, ул. Индустриальная до проезда

202

МАОУ Лицей народной дипломатии,
ул. К.Маркса, 202

- Территория, прилегающая к учреждению

203

ООО "ТоргСервис"; Компания "TOPinfo"
ул. Индустриальная, 20/6

- Территория зданий N 20/6, ул. Индустриальная до проезда

204

Компания ООО "Цемент"; ООО "Технология Тепла" ул. Индустриальная, 3/10

- Территория зданий N 3/10, ул. Индустриальная до проезжей части

205

ООО "Creative"студия мебели; ООО ТЭК "Перевозчик",
ул. Индустриальная, 9

Территория здания N 9 по ул. Индустриальной, до проезжей части

206

ПАО "ТПлюс" Сысольское шоссе, 9

- Территория зданий N 74 и прилегающая территория по ул. Орджоникидзе до проезжей части

207

ОАО "Коми энергосбытовая компания",
ул. 28 Невельской дивизии, 27 "а"

- Территория здания N 27 "а" по ул. 28 Невельской дивизии

208

ИП Стремедловкая М.В. АЗС-2,
ул. Колхозная, 1/2

- Территория АЗС-2 вдоль проезжей части до дома N 1 ул. Колхозная

209

"Аэронавигация Северного Урала";ФГУП "Госкорпорация по ОрВО"
Институт аэронавигации Северо- Уральский, филиал в г. Сыктывкар ул. Колхозная, 1

- Территория здания вдоль проезжей части до здания N 1/5 по ул. Колхозная
- Территория организации по ул. Колхозная, 3А вдоль проезжей части

210

ООО "Дорожный эксперт" Кафе "Ихтиус"
ООО "Вышка"
ООО ЧОП "Шериф-2",

ул. Колхозная, 3 "а" Кафе "GEORGE" ул, Колхозная, 5

- Территория здания N 3 "а", % по ул. Колхозная, вдоль проезжей части (включая противоположную сторону)

211

ООО "ВетКлиника", Государственное учреждение РК "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных", ул. Колхозная, 45

- Территория здания по ул. Колхозная, 45 до проезжей части

212

Сыктывкарский лесной институт-

филиал ГОУ Петербургская лесотехническая С.М.Кирова", ул. Ленина, 39

ВПО "Санкт- государственная академия им.

- Территория учреждения по ул. Южная, 11 до проезжей части

213

ООО "Мир мебели"; Магазин "Опель-Вектра"; Магазин"Мир инструмента", ул. Южная, 7

- Территория здания по ул. Южная, 7 до проезжей части

214

АЗС "Лукойл",
ул. Колхозная, 38/6

- Территория АЗС по ул. Пермской, 30 до проезжей части, ул. Колхозная, 38/6

215

АЗСИП Левин С.С.; ООО Вианор,
ул. Северная, 67

- Территория АЗС до проезжей части

216

ОГИБДД УВД России по г. Сыктывкару
Дырнос, 5

- Территория учреждения Дырнос, 5

217

МАОУ "СОШ N 35 с углубленным изучением отдельных предметов", ул. Пушкина, 75

- Территория от пересечения Сысольского шоссе и Октябрьского проспекта до пересечения улицы Куратова и Октябрьского проспекта

218

МАОУ СОШ N 33,
ул. Банбана, 21;
Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат,

ул. Северная, 71

- Территория, прилегающая к школе, территория СКЦ и памятник

219

МОУ "Коми национальная гимназия",
ул. К.Маркса, 145

- Территория, прилегающая к гимназии

220

КГМА "Кировская государственная медицинская академия" филиал в г. Сыктывкаре,
ул. Бабушкина, 11

- Территория, прилегающая к академии, до проезжей части

221

НОУ СПО "Сыктывкарский кооперативный техникум", Автошкола "Вираж",
ул. Старовского, 51

- Территория, прилегающая к техникуму по ул. Старовского, 51

222

МОУ "СОШ N 18", ул. Старовского, 53

Территория, прилегающая к школе

223

ГПОУ "Сыктывкарский индустриальный колледж" ул. Катаева, 29

- Территория зеленого массива в районе дома N 41/1 по ул. Оплеснина

224

Сыктывкарский лесной институт -

филиал ГОУ Петербургская лесотехническая С.М.Кирова", ул. Ленина, 39

ВПО "Санкт- государственная академия им.

- Дворовая территория домов NN 32 - 26 по ул. Старовского, от ул. Старовского, 26 до ул. Коммунистическая, 66

225

ОАО "Промжилстрой"
ул. К.Маркса, 197
"Политическая партия Единая Россия",
ул. Интернациональная, 106

- "Поляна невест", запасной стадион, склон у стадиона по ул. Карла Маркса

226

Начальная общеобразовательная школа N 6 г. Сыктывкара,
ул. Школьная, 16

Территория, прилегающая к школе

227

АОУ ВПО "Коми республиканская академия государственной службы и управления",
ул. Коммунистическая, 11

Сквер с ул. Ленина до ул. Куратова (за школой N 12)

228

ГОУ "Коми республиканский лицей СГУ",
Октябрьский проспект, 55

- Территория от пересечения ул. Печорская - Октябрьский пр. вдоль правой стороны автомобильной дороги до остановки по ул. Малышева (зеленый массив)

229

ФБУ Центр защиты леса РК, ул. Гаражная, 9

- Территория ул. Пушкина, 103 - Пушкина, 89

230

ООО "Пригородный", ул. Тентюковская, 425

- Территория на пересечении ул. Лыткина - Тентюковская до остановки тепличный сервис, включая территорию вдоль предприятия

231

Железнодорожный вокзал, ул. Морозова, 1

- Зеленый сквер от ж/д вокзала до контейнерной станции

232

МАДОУ "Детский сад N 86 общеобразовательного вида",
ул. Коммунистическая, 49

- Территория учреждения и теплотрасса

233

ТЦ "Рублик",
ул. Куратова, 73/6

- Территория гаражей в районе домов NN 78, 78А по ул. Пушкина и NN 79, 81 по ул. Куратова

234

Супермаркет "Пятерочка", ул. Орджоникидзе, 50/4

- Территория между домом N 50А по ул. Орджоникидзе и домом No 196 по ул. Карла Маркса до "Северного рая"

235

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сыктывкара"

Ленина, 50

- ул. Бабушкина, 21 вокруг здания бывшей поликлиники

236

МУП "Управление капитального ремонта" м. Дырнос, 112

- Территория учреждения

237

МКП "Жилкомсервис" ул. Первомайская, 7

- рынок "Давпон" до ул. Ярославская
- территория от МКД N 85, ул. Первомайской до дома N 152 по ул. Интернациональной (внутри дворовой проезд вдоль детского сада N 67)

238

ОАО "Расчетный центр" ул. К.Маркса, 158

- в границах закрепленных территорий

С полным списком закрепленных территорий можно ознакомиться здесь - http://syktyvkar.komi.com/component/attachments/download/14442

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: Сыктывкар, субботник, администрация
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Общество
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