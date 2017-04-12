Лыжную базу в Усть-Куломе переоборудуют под дошкольные группы

Проблему устройства детей в детские сады подняли жители Усть-Куломского района. В своем обращении на портале "Активный регион" они рассказали, что эта проблема до сих пор актуальна в муниципалитете.

"В очереди на получение места в детские сады с. Усть-Кулом состоят 155 детей в возрасте до трех лет, - пояснили сельчане. – Еще 37 детей из близлежащих поселений - Носим, Кужба, Кебанъель, Паспом, претендует на перевод в детские сады райцентра. Строительство детского сада на 110 мест в райцентре запланировано выполнить в срок с 2016 по 2025 годы, однако конкретные сроки не известны.

Как следует из опубликованного на портале ответа Минобрнауки Коми, в селе Усть-Кулом очередь на устройство в детский сад для детей в возрасте от трех до семи лет – отсутствует.

В райцентре работают семь детских садов, открыто 20 групп для 511 воспитанников, из них две группы для детей в возрасте до трех лет (16 детей), 18 групп для детей в возрасте от трех лет и старше (495 детей). Количество детей в возрасте до трех лет, не обеспеченных местами в детских садах с. Усть-Кулом, составляет 40 человек. Число детей, состоящих в очереди - 195 человек, в том числе 94 ребенка в возрасте до трех лет.

В рамках комплектования групп на 2017-2018 учебный год в детские сады планируется направить более 80 детей.

Стратегической картой развития инфраструктуры образования Коми на период до 2025 года и региональной программой "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в РК в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в 2016 году и на период до 2025 года" планируется строительство спально-игрового комплекса на 110 мест в с. Усть-Кулом.

Сроки начала строительства определяет орган местного самоуправления, исходя из различных факторов (уровень и динамика демографического развития, уровень износа объектов образования, обеспеченность объектами образования, наличие средств на подготовку проектно-сметной документации и т.д.).

Власти муниципалитетов направляют ходатайства в Минобрнауки Коми о включении объектов в адресную инвестиционную программу РК на трехлетний период (с приложением пакета документов, предусмотренных постановлением Правительства Коми от 31 декабря 2010 года № 522).

Дефицит мест в детских садах с. Усть-Кулом в 2017 году планируется ликвидировать за счет переоборудования здания лыжной базы под дошкольные группы.

По информации администрации муниципалитета, расположение лыжной базы более целесообразно вблизи лыжной трассы. За счет средств республиканского бюджета в 2017 году планируется строительство новой лыжной базы. На эти цели запланировано 6 млн. рублей.

По мере готовности документации будет рассмотрен вопрос о строительстве детского сада на 110 мест.