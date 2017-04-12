В Архангельске вспоминали историческую связь с Усть-Цильмой

Делегация Усть-Цилемского района вернулась из Архангельска, где состоялся круглый стол на тему "Одна история, разная судьба". Мероприятие посвятили 475-летию села Усть-Цильма и 5-летию Архангельского представительства Межрегионального общественного движения "Русь Печорская".

Связь Усть-Цильмы и Архангельска – многовековая. До 1929 года село значилось в административных рамках Архангельской губернии и Архангельской области. Об этой странице истории участникам круглого стола напомнил доктор географических наук, заместитель председателя Архангельского центра "Русского географического общества" Игорь Мискевич.

Председатель Совета МОД "Русь Печорская" Елена Герасимова, в свою очередь, рассказала присутствующим о Межрегиональном общественном движении, об истории его создания, основных направлениях деятельности и представительствах.

Архангельское представительство "Руси Печорской" появилось пять лет назад, однако встреча устьцилемов и архангелогородцев состоялась впервые. Зато теперь, в ходе обсуждений докладов и выступлений, собравшиеся пришли к единому мнению – все они родные по духу люди. А значит, им есть, над чем работать вместе. Именно для этого был разработан проект резолюции по совместной деятельности в области культуры, национальной политики и этнотуризма.

Поездка стала возможной благодаря финансовой помощи ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". С просьбой поддержать мероприятия "Руси Печорской" к генеральному директору предприятия Александру Лейфриду обратилась председатель Совета общественного движения Елена Герасимова. Компания помогает "Руси Печорской" на протяжении уже семи лет, и 2017 не стал исключением.

Активисты движения запланировали провести при участии нефтяников более десятка самых разных мероприятий. Некоторые уже с успехом состоялись. К примеру, школьники Усть-Цильмы участвовали в Межрегиональной историко-краеведческой конференции "Край Печорский". Впереди – музыкальные и литературные вечера, пешие экскурсии по селу и другие интересные события.