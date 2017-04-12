К 1 мая Правительство и муниципалитеты Коми отчитаются о мерах по решению проблемы бродячих животных

12 апреля 2017 года, 11:25 |
Фото Антона Пархачева

К 1 мая Правительство и муниципалитеты Республики Коми отчитаются о мерах по решению проблемы бродячих животных

Такой срок обозначил глава Республики Коми Сергей Гапликов в ходе оперативного совещания с членами кабинета министров региона.

"Правительству и руководителям городов и районов было дано поручение проработать дополнительные механизмы, в том числе финансовые, и обеспечить принятие необходимых решений и реализацию мероприятий для ликвидации проблемы бродячих собак Срок стоял - апрель текущего года. На данный момент задача не выполнена. Предупреждаю, 1 мая отчёт о выполнении поручения должен быть у меня на столе. Это персональная ответственность каждого главы муниципального образования и соответствующих руководителей в Правительстве", - поручил глава Республики Коми.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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