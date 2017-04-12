Министр культуры Коми предложил создать в Сыктывкаре театр юного зрителя

Направление "Театр юного зрителя" появится на базе Академического театра драмы им. В. Савина в следующем сезоне, сообщается на официальном портале Коми. Первым спектаклем для юношества станет "Ромео и Джульетта" по трагедии Шекспира.

Как рассказали "Комиинформу" в театре, постановка одной из самых известных историй о любви будет в меру современной, но сохранит шекспировские идеи.

По словам директора театра драмы им. В. Савина Михаила Матвеева, решение о создании тюзовского направления было закономерным. Инициатором его стал министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей Емельянов, принявший решение об открытии ТЮЗа после подробного знакомства с деятельностью театра.

"Наш театр последовательно занимается воспитанием театрального зрителя, - отметил М.Матвеев. - Даже многочисленные постановки для детей ориентированы на разный возраст: от самых маленьких зрителей до старших школьников. Из этой практики и родилась идея создания ТЮЗа – нового направления на базе нашего театра. Кроме того, мы обладаем хорошей материально-технической базой, у нас хорошая труппа, в ней много молодых актеров. Правда, не хватает финансовой поддержки. Первый спектакль будем ставить больше на энтузиазме, за счет собственных ресурсов. Надеемся, в дальнейшем министерство культуры, туризма и архивного дела республики поддержит развитие этого направления".

Комментируя выбор материала для первого тюзовского спектакля, М.Матвеев отметил, что "Ромео и Джульетта" - классическая постановка, востребованная на мировой сцене на протяжение многих веков, и она украсит репертуар любого театра.

По мнению М.Матвеева, "Ромео и Джульетта" - это стопроцентное попадание в аудиторию. Важно, чтобы юный зритель пришел на громкое название и не разочаровался. Это должно быть современно, интересно, увлекательно.

ТЮЗ как одно из направлений основной деятельности театра им. Савина не потребует отдельной сценической площадки.

Планируется, что постановкой "Ромео и Джульетты" займется главный режиссер театра Юрий Попов.

"Одна из самых главных историй о большой любви – лучший вариант для открытия ТЮЗа и наиболее удачный материал для нашей труппы, - считает режиссер. - В текущем сезоне мы набрали молодых артистов и должны максимально использовать их ресурс. Это возможность постановки спектакля со сложными пластическими номерами, сценическим боем, чистой психофизической основой. Ставя спектакль для молодежи, хочется использовать приемы современного театра, работать смело, не боясь критики. Потому что если материал вскрыт, тема сохранена, спектакль смотрится на одном дыхании, то он имеет право содержать какие-то загадки, метафоры, символы, которые зритель может трактовать по-разному".