Минимущество Коми выставило на торги девять неиспользуемых объектов

11 апреля 2017 года, 19:22 |
Фото пресс-службы Минимущества РК

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений сообщает о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества.

На торги выставлены 9 объектов неиспользуемого госимущества различного назначения, включенные в прогнозный план приватизации на 2017 год. В частности, автомобильная дорога "Подъезд к производственному объединению Северных магистральных нефтепроводов" и объекты недвижимого имущества в п. Березовка г. Печоры, среди которых здание казармы и здание контрольно-пропускного пункта.

Заявки принимаются до 19 мая в электронной форме на универсальной торговой платформе ЗАО "Сбербанк-АСТ" (http://utp.sberbank-ast.ru : торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав"). На этой же площадке 26 мая 2017 года пройдет сам аукцион, также в электронной форме.

Информация об объектах недвижимого имущества размещена на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Коми (http://www.agui.rkomi.ru/) разделе "Объявления".

Подробнее с информацией о торгах можно ознакомиться на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов в разделе Продажа государственного и муниципального имущества.

Комиинформ
  Ключевые слова: имущество, торги, недвижимость
  Рубрика: Экономика
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