Все больше инвалидов в Коми вовлекаются в спорт

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, по республике в 2016 году составила 8,4 %. Это на 1,1% процент выше, чем в 2015-м. Такую статистику привел министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной.

Самое высокое значение показателей - в Прилузском районе (15,6%) и Вуктыле (14,6%). Прилузье улучшило результаты работы в этом направлении по сравнению с 2015 годом почти в два раза.

Ухта, несмотря на вхождение в тройку лидеров, сбавила темпы и показала отрицательную динамику. Также отрицательная динамика показателя наблюдается в Сысольском и Сыктывдинском районах.

"Серьезно западает работа по привлечению лиц с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физкультурой и спортом в Усть-Цильме, Ижме, Печоре. В связи с самым низким значением этого показателя и отсутствием какого-либо движения вперед считаю работу муниципального района "Печора" неудовлетворительной", - заявил Н.Бережной.

В состязаниях для лиц с ограниченными возможностями министр отметил успехи Ивана Голубкова и Марии Иовлевой, побеждавших на этапах Кубка Мира и Чемпионате России, бронзового призера Чемпионат России по плаванию Ксении Валейской и победителей Чемпионата России по лыжным гонкам Любови Мишариной и Владимира Майорова.