"Гудвин" из Усть-Цильмы отметил 25-летие

"Карусель детства" – так назывался праздничный концерт, организованный по случаю 25-летия Усть-Цилемского районного центра детского творчества "Гудвин".

Сегодня здесь занимаются и продолжают развивать свои таланты не только ребята из Усть-Цильмы, но и из близлежащих деревень Коровий Ручей, Сергеево-Щелья, Карпушевка и Чукчино.

На праздничном концерте выступили детские вокальные и танцевальные коллективы "Гудвина", воспитанники прошлых лет.

История "Гудвина" началась, когда по инициативе двух талантливых педагогов, Льва и Ирины Коришевых, в Усть-Цильме открылась детская студия творчества, которая переросла в крупное учреждение дополнительного образования. Сейчас здесь действуют кружки "Резьба по дереву", "Умелые руки", "Волшебный клубок", "Меховые изделия" Природная мастерская", изо-, вокальная и театральная студии, хореографический коллектив "Ритмы планеты", клуб "Краеведение", фольклорная группа "Лапушки" и другие творческие объединения.

Многие годы поддержку "Гудвину" оказывает ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". В 2013 году нефтяники помогли капитально отремонтировать здание детского центра, закупить современную мебель и оборудование. Работы были выполнены в рамках Соглашения о социальном партнерстве между администрацией Усть-Цилемского района и предприятием.

Не так давно здесь получило развитие новое направление: был создан кружок "Робототехника". Приобрести современное оборудование – комплекты робототехники и конструкторы модульных станков также удалось благодаря помощи ЛУКОЙЛ-Коми. В 2016 году "Гудвин" стал одним из победителей XII Конкурса социальных и культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ" с проектом "Сохранение и воссоздание историко-культурного наследия Печорского края посредством проектной деятельности в театральном объединении". На средства гранта приобретены новые кресла в зрительный зал и экипировка для юных танцоров, сообщает пресс-служба компании.