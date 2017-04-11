Глава Республики Коми Сергей Гапликов предложил Правительству региона "быть человечнее".

На оперативном совещании с членами кабинета министров глава республики потребовал, чтобы одним из основных принципов руководителей госорганов стало желание помочь людям и быть ближе к их потребностям.

В качестве ориентира Сергей Гапликов обозначил улучшение состояния жизни граждан, а также нравственного и духовного состояние общества.

"Мы много с вами делаем, коллеги, но делаем рутинно. Надо чаще поднимать голову и задумываться об истинных целях нашей работы. Я проанализировал документы, которые были выпущены в конце 2015 года, в 2016 году, и заметил, что многое из того, что мы принимаем на уровне региона, до общества - до потребителей, не всегда доводится. При этом все прошли учёбу по проектному управлению, все являются грамотными проектными менеджерами, но результаты оставляют желать лучшего. У нас есть много различных концепций - концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2020 годы, есть концепция молодёжной политики, другие документы... Но понимаете, это всё концепции.

При этом есть в регионе некое государственное бюджетное образовательное учреждение, которое взяло и написало программу духовно-нравственного развития и воспитания учащегося. Не концепцию - программный документ отдельного учебного заведения - средней школы. Учителя с родителями, с привлечением экспертов задались целью, собрались и отработали документ, куда включили всё, что сегодня мы с вами обсуждаем, собирая новые комитеты, комиссии… Люди сами написали документ развития человека, как личности, начиная от школьной скамьи.

Это показывает не только интерес учителей, это интерес общественности - всех, чьи дети будут учиться по этой программе, - родители нашли в этом документе материалы, которые им крайне полезны, важны и необходимы…

Я хочу, чтобы вы все подумали, для чего вы здесь, для чего все мы здесь. Если мы сами не будем задумываться об этом, о том, что должно стать реальным итогом работы - грош цена нам как исполнителям задач, которые мы сами ставим перед собой и которые перед нами ставит руководство страны.

Правительство должно работать как экспертное сообщество, не как чиновники, для галочки - чтобы закрыть поручение, отчитаться, а, чтобы решать задачи. А то сегодня во многих программах: планы, графики, проекты, отчёты, коэффициенты, проценты… Человек где? Где его чаяния и беды, его потребности, его состояние?", - обратился к правительству глава Республики Коми.

Сергей Гапликов также поручил изучить представленный пример стратегии, разработанной школой "в качестве практики, на которой нужно учиться", сообщила пресс-служба главы РК.