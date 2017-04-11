На завершение строительства школы в Сыктывкаре направят более 440 миллионов рублей

Доходная часть бюджета Коми пополнится на 1,4 млрд. рублей за счет федерального трансфера. Об этом на брифинге по итогам заседания президиума сообщила спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

По ее словам, на предстоящей сессии парламентарии рассмотрят 24 вопроса. Кроме того, состоится правительственный час, в рамках которого руководитель МВД РФ по Коми В. Половников выступит с отчетом о деятельности ведомства в 2016 году.

"Депутаты рассмотрят целый ряд законопроектов, среди которых ключевым являются поправки в республиканский бюджет, - отметила Н. Дорофеева. – Доходная часть бюджета пополнится на 1,4 млрд. рублей за счет федерального бюджета и составит 59,7 млрд. рублей. Расходная часть - 67,4 млрд. рублей, дефицит составит 7,7 млрд. рублей".

Финансовые вливания коснутся большинства республиканских целевых программ, в том числе программы развития образования. В частности, 440,6 млн. рублей будет направлено на строительство средней школы на ул. Петрозаводская в Сыктывкаре, 101 млн. рублей - на создание детского технопарка в столице Коми, еще 141 миллион - на укрепление материально-технической базы учреждений образования.

Парламентарии рассмотрят также законопроекты об объединении сельских поселений Туръя и Ветью в Княжпогостском районе, Носим и Усть-Кулом, Аныб и Руч в Усть-Куломском районе в рамках оптимизации системы управления, о поддержке социально ориентированных НКО, дополнительных соцгарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и многое другое.

В качестве дополнительного вопроса депутаты заслушают доклад своего коллеги, гендиректор ООО "Газпром трансгаз Ухта" А. Гайворонского, который расскажет о деятельности группы компаний "Газпром" на территории республики в 2016 году.

"Нам будет интересно услышать, как "Газпром" поддерживает социальную инфраструктуру на территории региона. У нас будет возможность задать вопросы о планах компании на этот и последующие годы", - добавила Н. Дорофеева.