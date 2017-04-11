Сергей Гапликов поддержал инициативы Коми регионального отделения Общероссийского народного фронта

11 апреля 2017 года, 14:47 |
Фото rkomi.ru

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поддержал ряд предложений актива Коми регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Рабочая встреча с представителями общественной организации состоялась сегодня, 11 апреля, в Сыктывкаре, сообщает пресс-служба главы.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов отметил, что активистами ОНФ проводится большая и значимая работа, и все проекты, реализуемые на федеральном уровне, актуальны и для нашей республики.

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"Задачи, которые ставит Общероссийский народный фронт - поддержка в благоустройстве городов, ремонте дорог, ликвидации несанкционированных свалок - это наши общие задачи; задачи, которые я ставлю перед Правительством республики, органами местного самоуправления. Органы власти готовы оказывать вам поддержку в реализации проектов для улучшения качества жизни в республике", - подчеркнул С.Гапликов.

В ходе встречи, в частности, обсуждались проекты ОНФ "Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок"; "Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог"; "Благоустройство городской среды", а также вопросы реализации общественных предложений.

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Глава Республики Коми поддержал ряд инициатив представителей Коми регионального отделения Общероссийского народного фронта, дав соответствующие поручения по использованию органами власти в регионе материалов, подготовленных ОНФ.

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Как рассказала "Комиинформу" руководитель РИК ОНФ в Республике Коми Елена Иванова, глава внимательно отнесся к инициативам "фронтовиков". В частности, общественники обсудили с главой результаты общественного мониторинга. "Мы вышли с конкретным предложением об организации межведомственного взаимодействия по определению порядка эксплуатации и обслуживания внутридомовых вентиляционных каналов с привлечением всех заинтересованных сторон: Минстроя, УК, МЧС, газовиков, руководителей муниципалитетов, - отметила она. - Из-за состояния вентиляции в республике случались отравления угарным газом, поэтому проблема требует серьезного подхода. Глава поддержал это предложение".

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Кроме того, Е.Иванова отметила низкую информированность населения республики относительно интерактивной карты свалок и разбитых дорог. В связи с этим предложение о размещении ссылок на соответствующие ресурсы на официальных сайтах администрации муниципалитетов нашло поддержку у Сергея Гапликова.

Комиинформ
  Ключевые слова: онф
  Рубрика: Общество
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