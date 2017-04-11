10 лет строгого режима запросило обвинение для Александра Протопопова

Сегодня в Сыктывкарском городском суде в ходе судебных прений гособвинитель попросил признать бывшего начальника УФСИН по Коми Александра Протопопова в получении взятки в крупном размере и назначить ему наказание в виде 10 лет колонии строго режима, пишет БНК.

Помимо этого прокурор запросил Александру Протопопову в качестве наказания штраф в 60-кратном размере полученной взятки, то есть 37,5 млн рублей, а также запрет занимать определенные должности сроком на 8 лет.

***Бывшему начальнику УФСИН России по Республике Коми Александру Протопопову, его бывшему заместителю Валерию Иванову, бывшему начальнику колонии-поселения №34 Роману Коржову и представителю ООО "Эстет" Рамале Джаббарлы предъявлено обвинение в растрате, т.е. хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Кроме того, Протопопову вменяется получение взятки за совершение незаконных действий, в крупном размере (п."в" ч.5 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, с марта 2014 по октябрь 2015 года, Протопопов, будучи руководителем регионального управления ФСИН, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ивановым, Коржовым и Джаббарлы, в нарушение закона демонтировали и вывезли более девяти тысяч железобетонных плит, составлявших дорожное полотно автомобильных дорог, ведущих из поселка Вожский Удорского района и поселка Вежайка Усть-Вымского района республики в сторону Архангельской области. Эти объекты недвижимости находились в федеральной собственности и были закреплены на праве хозяйственного ведения за ГУП "Учреждение М-222/6" ГУИН Минюста России и "Учреждение М-222/3" ГУИН Минюста России, а после его ликвидации переданы в оперативное управление ФКУ КП-34 ГУФСИН России по Республике Коми и ФКУ КП-32 ГУФСИН России по Республике Коми.

В результате реализации похищенного федерального имущества Протопопов, согласно придуманному им порядку распределения средств, получил от Джаббарлы 725 тысяч рублей.

Российской Федерации противоправными действиями причинен ущерб в размере более 14 миллионов рублей.

В период с августа по декабрь 2014 года Протопопов в нарушение требований законодательства о защите конкуренции создал условия для заключения обществом с ограниченной ответственностью "Эстет" с исправительными учреждениями республики договоров поставок овощей, за что получил от представителя ООО Рамала Джаббарлы в качестве взятки денежное вознаграждение в размере 625 тысяч рублей. Общая цена договоров поставок составила не менее 10,5 миллионов рублей, а полученная ООО "Эстет" прибыль - не менее 1,6 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования Протопопов не признал вину по предъявленному обвинению, Иванов и Коржов – признали вину частично, Джаббарлы – признал вину в полном объеме. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу





