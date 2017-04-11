О подготовке Сыктывкара к паводку доложили сегодня на общегородской планерке мэру Сыктывкара Валерию Козлову начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олег Атаманюк и руководитель "Жилкомсервиса" Дмитрий Муллаянов, передает корреспондент "Комиинформа".

По словам Д.Муллаянова, в этом году по направлению Алешино-Седкыркещ планируют перевезти более 200 тысяч пассажиров. Сыктывкар - Заречье - более сорока тысяч. По остальным маршрутам до Трехозерки и Сидорполоя объемы меньше - до 30 тысяч человек.

Основные виды затрат по подготовке к навигации: запчасти, помощь сторонних организаций, а также страхование.

До 15 апреля все технические средства будут готовы. По прогнозам, ледоход на реке Сысола начнется 20 апреля.

Как доложил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олег Атаманюк, подготовка к половодью идет активно. Жителей районов в зонах затопления информируют о предстоящем природном явлении, завезено топливо, откомандированы бригады скорой, усилены силы и средства пожарных в этих районах еще до начала навигации. С руководством школ и детсадов ведется работа по возможности организации для детей дистанционного обучения.