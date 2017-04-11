За первые десять дней апреля в Сыктывкаре зафиксировано 24 сообщения о подозрительных предметах

В 1 по 10 апреля в Сыктывкаре зарегистрировано 31 происшествие, 24 из которых связаны с сообщениями о подозрительных предметах.

Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сыктывкара Олег Атаманюк на городской планерке сегодня, 11 апреля, передает корреспондент "Комиинформа".

Участившиеся тревожные сигналы специалисты связывают со взрывом в метро в Петербурге. По тревоге поднимались все оперативные службы, информация о взрывных устройствах не подтверждалась.

Кроме того, в этом году зафиксирован первый случай, когда человек провалился под лёд. Напомним, инцидент произошел в м.Заречье. Атаманюк уточнил, что пострадавший был доставлен в реанимацию с шоком первой степени и переохлаждением.

Всего на территории Сыктывкара произошел 21 пожар и два возгорания. Погибших и пострадавших нет.

С сожалением О.Атаманюк констатировал и то, что за март в городе и его пределах произошло 15 аварий на электросетях. Все организации устраняли их оперативно, кроме компании "Энергосервис Коми", куда невозможно дозвониться ни самим горожанам, ни дежурным. На организацию подана жалоба в прокуратуру города.

На сетях теплоснабжения произошло 4 аварии, водоснабжения - 10, газоснабжения - одна. Все аварии устранены.

На контроле находится паводковая ситуация.