В Усинске горит нефтяная скважина

10 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании нефтескважины № 2 на месторождении имени А.Алабушина (180 км от Усинска). Скважина принадлежит "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз".

Как сообщает ГУ МЧС по Коми, пострадавших и погибших нет.

На место происшествия оперативно выехали специалисты ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", подразделения противофонтанной службы Государственного казенного учреждения Республики Коми "Профессиональная аварийно-спасательная служба" (ГКУ "СПАС-Коми"), а также пожарные расчеты МЧС.

Для подвоза воды привлечено 18 единиц техники ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Всего для ликвидации последствий привлечено 69 человек и 32 единицы техники. Создан резерв. В 19.00 к месту происшествия направлена оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Коми.

Для координации действий всех привлеченных сил в ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" создан оперативный штаб.

По предварительным данным, озвученным "ЛУКОЙЛ-Коми", причиной инцидента является выброс газожидкостной смеси.





Прокуратура г. Усинска Республики Коми организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также природоохранного законодательства в связи с возгоранием о возгорании нефтескважины № 2 на месторождении имени А.Алабушина. Работник прокуратуры г. Усинска выезжал на место происшествия совместно с комиссией специалистов контролирующих органов и администрации городского округа "Усинск". По итогам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.