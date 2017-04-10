Госсовет Коми рассмотрит законопроект о компенсациях расходов депутатам-бюджетникам

Депутаты Государственного Совета Республики Коми на своем апрельском заседании рассмотрят законопроект о компенсационных выплатах народным избранникам, которые исполняют свои полномочия на неосвобожденной основе. Об этом "Комиинформу" сообщила председатель парламентского Комитета по законодательству и местному самоуправлениюНина Нестерова.

В законопроекте говорится, что депутат, осуществляющий свои полномочия без отрыва от основной деятельности, на период освобождения от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту основной работы или службы, имеет право на компенсационную выплату. Размер этой выплаты определяется исходя из размера месячного денежного содержания депутата, работающего на профессиональной постоянной основе, пропорционально количеству дней освобождения от выполнения производственных или служебных обязанностей по месту основной работы или службы депутата.

"Инициаторами законопроекта выступила группа наших коллег, которые как раз и столкнулись с необходимостью покрывать расходы в связи со своей депутатской деятельностью. Это касается членов фракций различных политических партий, представленных в Госсовете", - отметила Нина Нестерова.

По словам собеседницы агентства, все они работают в учреждениях бюджетной сферы. Это Андрей Климушев, Виктор Поляхов, Валентина Терехова, Екатерина Руденко и Надежда Бажукова.

"Законопроект строго регламентирует условия получения компенсаций.Так называемые "неосвобожденные" депутаты могут получить их за работу в Государственном Совете, куда они прибыли по официальным приглашениям от его руководства. Как правило, это заседания парламентских комитетов, самого Государственного Совета, круглые столы, рабочие совещания", - уточнила "Комиинформу" председатель профильного комитета.

Те же немногочисленные депутаты, которых принято называть "промышленными генералами" - руководители крупного бизнеса – никогда не обращались и не обращаются в парламент за возмещением расходов, связанным с осуществлением ими депутатской деятельности.

Между тем, сегодня из уст члена Общественной палаты Коми из "десятки Госсовета" Раисы Шаховой прозвучала отрицательная оценка законодательной инициативы. Общественница заявила о том, что все депутаты, еще до избрания в Госсовет, должны были осознавать, что им предстоит нести дополнительные расходы.

"Депутаты – по сути, те же общественники. Представлять интересы населения они обязаны не за счет бюджета республики", - пояснила свою позицию "Комиинформу" Раиса Шахова.

"У каждого гражданина Российской Федерации есть право выдвинуть свою кандидатуру в законодательный орган власти – как на местном, так и на региональном, а также на федеральном уровнях. Если бы этим правом пользовались только состоятельные граждане, то заксобрания у нас состояли бы исключительно из бизнесменов. Таковые, если взять конкретно наш Госсовет, присутствуют. И это хорошо, потому что за ними – предпринимательское сообщество. Однако во всем важен баланс. В проблемах "бюджетников" лучше разбираются те, кто сами представляют эту сферу. Потому парламенту важно создать условия для полноценной работы всех депутатов вне зависимости от их личного финансового положения, чтобы каждый мог полноценно представлять интересы групп населения, выдвинувших его в Госсовет", - высказалась Нина Нестерова.

От лица депутатского корпуса она выразила пожелание тем общественникам, которые представляют в Общественной палате Госсовет, теснее взаимодействовать со всеми его комитетами, чтобы глубже погружаться в тематику и квалифицированно нести в массы информацию о работе законодателей.