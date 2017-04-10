Сергей Гапликов не против запрета компьютерных игр в школах Коми

10 апреля 2017 года, 17:24 |
Фото Антона Пархачёва

Эксперт Общественной палаты Коми Максим Стыров предложил вернуть в школы предмет "Семейная этика". Пока в качестве пилотного проекта в отдельных учебных заведениях республики. Эту идею он озвучил на встрече членов ОП РК с главой Коми Сергеем Гапликовым.

Руководитель региона замети, что прежде чем говорить о возвращении уроков по семейной этике, нужно изучить Семейный кодекс.

"В рамках Семейного Совета Республики Коми мы обсуждаем новеллы в законодательстве, которые требуют серьезного осмысления, и общественность должна высказать свое отношение по закреплению таких вещей в Семейном кодексе", - заметил С.Гапликов.

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Также М.Стыров рассказал, что в школе, где учится его ребенок, родители выступили за то, чтобы запретить детям играть в здании учебного заведения в компьютерные игры.

"Сейчас дети на переменах играют в подвижные игры, настольные игры. И со свежими головами идут на уроки. Конечно, этот вопрос еще нужно обсуждать. Но почему бы не принять это на уровне региона. Не запрет на использование телефона, а именно компьютерные игры", - предложил общественник.

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Глава Коми считает, что эта общественная инициатива должна быть доведена до всех. Но именно как общественная инициатива, а не указание сверху.

"Когда идет указание сверху, как правило, все встают на дыбы: "А что это нам запрещают! Дети не имеют права? Мы сами все контролируем". Мы понимаем, что когда дети с еще не устоявшейся психикой совершают акты суицида и другие безрассудные действия, информация идет из интернета. Черпаются оттуда примеры, бахвальство, берут "на слабо". Это слепое подражание какому-то персонажу, который, вроде бы, проявляет себя крутым", - заявил руководитель региона.

С.Гапликов уверен, что у подрастающего поколения необходимо формировать лидерские способности. Он вспомнил, что раньше в школах висели фотографии героев, на которых нужно равняться, и это было правильно. И сегодня в обществе есть люди, которые могут вызывать уважение и стремление повторить их подвиг. Они могли бы стать ориентирами для молодого поколения.

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"Недавно в Москве я общался с молодежью. Они мне рассказали, что недавно читали книгу, которая написана о парне, который себя сделал в городе с двумя буквами "ы" (речь о предпринимателе Фёдоре Овчинникове - прим. авт.). Если сказать, что он достиг этого, не играя в компьютерные игры, а если и сидел в компьютере, то писал программы, дающие дальнейшие действия, вряд ли кто-то будет в Doom играть, а начнут изучать язык программирования", - считает С.Гапликов.

Илья Баканов
  Ключевые слова: школа, игры, дети
Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
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