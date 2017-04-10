Сергей Гапликов призвал лидеров несистемной оппозиции отстаивать свою точку зрения за столом переговоров

Глава Коми Сергей Гапликов призвал общественность и прессу изобличать манипуляторов из числа несистемной оппозиции, которые используют школьников и молодежь для достижения своих корыстных политических целей.

Члены Общественной палаты Коми, с которыми вот уже третий час общается глава Коми, поинтересовались его мнением о недавних митингах несистемной оппозиции, которые ознаменовались вовлечением в уличные протестные акции подростков, передает корреспондент "Комиинформа".



"Во-первых, я недоумеваю, как вообще кто-либо может чисто идейно, не для заработка, поддерживать так называемую несистемную оппозицию, ведь у них ни в одном слове нет здравого смысла. Во-вторых, определенные СМИ ярко подают такие мероприятия, что просто недопустимо. Ведь эти оппозиционеры пытаются достичь своих корыстных политических целей, причём манипулируя подростками, которые не понимают, куда и зачем их зовут", - высказался глава Коми.



Он призвал не только прессу, но и общественность не закрывать глаза на такие события, а активно публично реагировать - осуждать таких горе-политиков и пояснять, в чем опасность вовлечения населения в их акции.



"То, что они творят, граничит с терроризмом путём расшатывания общественного мнения в вопросе управления государством. Это, по сути, современный вид экстремизма, который грозит завести общество не в то русло. Лидеры общественного мнения и масс-медиа, на мой взгляд, не имеют морального права отмалчиваться и делать вид, что это их не касается. Это касается каждого из нас", - убеждён руководитель региона.



Он также посоветовал Общественной палате приглашать на свою площадку зачинщиков поддержки на местах акций федеральных оппозиционеров, чтобы те пояснили и попробовали убедить в своих тезисах официальную общественность и в ее лице население - не на улицах, а за столом переговоров. "Но, как вы понимаете, они к вам не придут. Они смелые только когда надо за деньги на улицах горлопанить с плакатами", - добавил Сергей Гапликов.