На нефтяные месторождения придет электричество Сосногорской ТЭЦ

На Сосногорской ТЭЦ Коми филиала "Т Плюс" введена в эксплуатацию ячейка № 12 открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ. Работы выполнены в рамках инвестиционного проекта по энергоснабжению объектов Ярегского нефтетитанового месторождения, сообщает пресс-служба филиала Т Плюс.

Ячейка оборудована новыми разъединителями, высоковольтным вакуумным выключателем и другими устройствами, обеспечивающими подключение ВЛ 110 кВ № 159, которая соединяет Сосногорскую ТЭЦ с подстанцией "Верховье". Все оборудование изготовлено российскими производителями.

Объект успешно прошел все испытания, в том числе повышенным напряжением, после чего Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору было выдано разрешение на допуск энергоустановки в эксплуатацию.

Восьмого апреля завершено подключение вновь установленного оборудования ячейки № 12 к рабочим системам шин (ОРУ) 110 кВ Сосногорской ТЭЦ. Все работы по монтажу, наладке, испытаниям велись на территории действующего распределительного устройства. Несмотря на повышенную сложность, все процессы были выполнены без нарушений и каких-либо инцидентов, благодаря высокой квалификации персонала и строгому соблюдению правил охраны труда.

Реализация данного инвестпроекта позволит Сосногорской ТЭЦ увеличить отпуск электроэнергии и обеспечит надежное энергоснабжение объектов нефтедобычи ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".

***Филиал "Коми" – обособленное подразделение Группы "Т Плюс". Основной вид деятельности – производство и поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте. Также в оперативном управлении филиала находится ООО "Воркутинские ТЭЦ". Установленная электрическая мощность – 395 МВт, установленная тепловая мощность – 1804,8 Гкал/ч. Протяженность теплосетей – 569,8 км в двухтрубном исчислении.

***Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.