В Сыктывкаре отпразднуют Всемирный день рок-н-ролла

10 апреля 2017 года, 12:21 |
Фото "Вконтакте"

Необычный вечер в формате рок-квартирника пройдет в Национальной библиотеке Республики Коми в 18:00 13 апреля, в день, когда весь мир отмечает день рождения рок-н-ролла. Любителей этого направления ждут музыка и общение с единомышленниками.

Вниманию публики будет предложена коллекция виниловых пластинок с записями рок-н-ролльных групп и исполнителей. Любую из них желающие смогут прослушать.

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Авторский репертуар вживую исполнят группы "Ни на Йоту" и "Своя компания", а также блюз-рок гитарист Владимир Мороков и основатель группы "День гнева" Вячеслав Целинский.

Соберутся на квартирник и другие участники сыктывкарского рок-движения: автор-исполнитель и звукорежиссёр группы "Сумеречная Тайна" Олег Ветошев, битломан и рок-н-ролльщик Александр Чувьюров, музыкант и телерадиоведущий Илья Зубов и музыкант Константин Доронин.

Гости квартирника вспомнят об истории сыктывкарского рок-н-ролла и побеседуют с публикой в приятной атмосфере за чашкой горячего чая.

Вход на мероприятие свободный, приглашаются жители и гости города Сыктывкара старше 16 лет.

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Наталья Петрова
  Ключевые слова: рок, музыка, квартирник
  Рубрика: Культура
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