Сгоревшая в Прилузье фура везла продукты в сыктывкарский "Магнит"

10 апреля 2017 года, 10:14 | Сыктывкар, Прилузский
Фото МЧС

Сгоревшая на 624 километре федеральной трассы Чебоксары – Сыктывкар фура везла продукты в торговую сеть "Магнит" столицы Коми. В тушении принимали участие не только пожарные, но и специалисты Прилузского спасотряда, сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми".

Напомним, инцидент с автофургоном "MAN" произошел в ночь с 7 на 8 апреля. Погибших и пострадавших в нем не было.

Как уточнили "Комиинформу" в ГУ МЧС России по региону, грузовик ехал из Ижевска в Сыктывкар. Огонь уничтожил автомобиль и перевозившиеся в нем продукты полностью.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в системе механических узлов большегруза.

Ярослава Пархачева
  Ключевые слова: транспорт, торговля, пожар, коми, дорога
  Рубрика: Происшествия
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