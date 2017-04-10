Сгоревшая в Прилузье фура везла продукты в сыктывкарский "Магнит"

Сгоревшая на 624 километре федеральной трассы Чебоксары – Сыктывкар фура везла продукты в торговую сеть "Магнит" столицы Коми. В тушении принимали участие не только пожарные, но и специалисты Прилузского спасотряда, сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми".

Напомним, инцидент с автофургоном "MAN" произошел в ночь с 7 на 8 апреля. Погибших и пострадавших в нем не было.

Как уточнили "Комиинформу" в ГУ МЧС России по региону, грузовик ехал из Ижевска в Сыктывкар. Огонь уничтожил автомобиль и перевозившиеся в нем продукты полностью.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность в системе механических узлов большегруза.