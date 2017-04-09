Сыктывкарцы вдохнули позитив на Дне здоровья и прогнали депрессию

9 апреля 2017 года, 19:30 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

В столице Коми 8 апреля сыктывкарцы определяли свое эмоциональное состояние с помощью цветового экспресс-теста, измеряли давление, выбрасывали негатив, вдыхали позитив и оставляли пожелания. В рамках Всемирного дня здоровья на Стефановской площади все желающие могли пообщаться с медиками врачебно-физкультурного диспансера.

Традиционно большая очередь собралась возле автомобилей маммографии и флюорографии. Именно поэтому второй "кабинет" открыли в самом Центре здоровья на Куратова, 66. Пройти обследование молочных желез приглашали женщин после 40 лет, но среди желающих можно было увидеть и дам помоложе.

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Как рассказала "Комиинформу" главный специалист по профилактический медицине Минздрава Коми Татьяна Лыюрова, маммографию действительно рекомендовано проходить женщинам старшего возраста. Но в борьбе с новообразованиями большая роль принадлежит и самой представительнице прекрасного пола.

"Достаточно встать утром, поднять руки перед зеркалом и самостоятельно пощупать грудь, - пояснила Т.Лыюрова. - Если вы не нашли никаких уплотнений, беспокоиться не о чем. Но если все-такие переживаете, вы можете пройти УЗИ молочных желез".

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Кроме автомобилей с услугами маммографии и флюорографии на площади установили палатку МЧС, в которой развернулись обследования уровня глюкозы в крови и содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью прибора "Смокелайзер", а также пункт измерения артериального давления, на которое большинство людей не обращает внимание в то время, как именно давление приводит к серьезным заболеваниям и является одним из веских симптомов обратиться к врачу.

Кроме того, в выездном Центре здоровья для всех желающих провели экспресс-тест психоэмоционального состояния, а также обучили технике дыхания и технике избавления от негативных эмоций. Сыктывкарцы писали на листках плохие мысли, рвали их и выбрасывали, а положительные эмоции оставляли на специальном стенде. Все желающие смогли получить рекомендации Т.Лыюровой по ведению здорового образа жизни. Помощь медику оказывали и сотрудники МЧС по Коми, которые лучше всех знают, как справляться со стрессовыми состояниями.

Молодежь привлекли гирями и турниками на площадке по подготовке к ГТО. Там же свое мастерство показали мастера кроссфита - специальных упражнений на быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и меткость.

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В этом году день здоровья в Сыктывкаре прошел под девизом "Депрессия: давай поговорим". С призывом вдохнуть позитив на Стефановскую площадь пришел и министр здравоохраннеия Коми Дмитрий Березин: "Я рад приветствовать вас на этом праздничном мероприятии, которое посвящено Всемирному дню здоровья. Рецепт, с которого необходимо начать бороться с депрессией, прост. Это общение с людьми, активность и хорошее внутреннее самочувствие. Сегодня на нашем мероприятии есть все для этого. Я призываю всех, кто здесь собрался, задуматься о своем физическом здоровье и душевном благополучии. Сегодня здесь вы можете еще раз проверить параметры здоровья своего организма, пообщаться с квалифицированными специалистами и пройти диагностику на факторы риска развития социально значимых заболеваний".

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Проверить, на сколько сыктывкарцы вняли словам эксперта, можно было на зарядке под открытым небом, которую провели чемпион Европы и России по таэквондо и киокушинкай Валерий Малышев и шестикратный чемпион мира и Европы по таэквондо Анатолий Чиканчи.

Для тех, кто это утро провел на Стефановской площади, познавательной стала площадка возле Главпочтамта, где у всех была возможность ознакомиться с оснащением реанимобиля Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи. Фельдшер реанимационной бригады продемонстрировал оборудование спецмашины и рассказал об особенностях своей работы.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: здоровье, зарядка, диагностика, депрессия, Березин
  Рубрика: Общество
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