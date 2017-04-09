В Печоре водитель на "восьмерке" опрокинулся на крышу

9 апреля 2017 года, 11:50 | Печора
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Печоре водитель без прав опрокинулся на дороге.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, дорожный инцидент произошел 8 апреля около 02:48 водитель.

Водитель 1993 г.р, управляя автомашиной ВАЗ 2108, напротив д. 1 по ул. Железнодорожная не справился с рулевым управлением, совершил наезд на снежную бровку с правой стороны и опрокинулся на крышу.

В результате ДТП пострадала пассажирка - девушка 1988 г.р. Пострадавшая не госпитализирована, в момент ДТП была пристегнута ремнями безопасности, возможно, это обстоятельство ее спасло от более тяжелых травм.

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При проверке сотрудники ГИБДД установили, что водитель "восьмерки" не имеет водительского удостоверения (никогда не получал).

При этом в течение года он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД,

Машину горе-водитель купил два дня назад. Как уточнили в ГИБДД, у молодого человека имелись признаки алкогольного опьянения, материалы отправлены на экспертизу.

По данным Госавтоинспекции республики, за субботу от управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранен 21 водитель.

ГИБДД еще раз напоминает водителям о самом злостном нарушении ПДД — управлении авто в пьяном виде. Это опасная угроза для здоровья и жизни всех участников дорожного движения. ДТП, совершенное такими водителями, почти всегда приводит к тому, что погибают или травмируются ни в чем не повинные люди.

Административные штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения доходят до 30 тысяч рублей, кроме того, водитель лишается прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ольга Белова
  Ключевые слова: Печора, ДТП, ГИБДД, Алкоголь
  Рубрика: Происшествия
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