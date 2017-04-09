В Печоре водитель на "восьмерке" опрокинулся на крышу

В Печоре водитель без прав опрокинулся на дороге.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, дорожный инцидент произошел 8 апреля около 02:48 водитель.

Водитель 1993 г.р, управляя автомашиной ВАЗ 2108, напротив д. 1 по ул. Железнодорожная не справился с рулевым управлением, совершил наезд на снежную бровку с правой стороны и опрокинулся на крышу.

В результате ДТП пострадала пассажирка - девушка 1988 г.р. Пострадавшая не госпитализирована, в момент ДТП была пристегнута ремнями безопасности, возможно, это обстоятельство ее спасло от более тяжелых травм.

При проверке сотрудники ГИБДД установили, что водитель "восьмерки" не имеет водительского удостоверения (никогда не получал).

При этом в течение года он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД,

Машину горе-водитель купил два дня назад. Как уточнили в ГИБДД, у молодого человека имелись признаки алкогольного опьянения, материалы отправлены на экспертизу.

По данным Госавтоинспекции республики, за субботу от управления транспортными средствами за нахождение в состоянии опьянения отстранен 21 водитель.

ГИБДД еще раз напоминает водителям о самом злостном нарушении ПДД — управлении авто в пьяном виде. Это опасная угроза для здоровья и жизни всех участников дорожного движения. ДТП, совершенное такими водителями, почти всегда приводит к тому, что погибают или травмируются ни в чем не повинные люди.

Административные штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения доходят до 30 тысяч рублей, кроме того, водитель лишается прав на срок от 1,5 до 2 лет.