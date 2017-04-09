В Коми снова горел грузовик

9 апреля 2017 года, 8:05 | Усть-Вымский
Фото МЧС РФ по Коми

На 72 км автотрассы Сыктывкар-Ухта, в Усть-Вымском районе, произошло возгорание грузового автомобиля. Пожар был зафиксирован 8 апреля в 23 часа 50 минут.

В тушении пожара принимали участие две единицы пожарной техники и четыре человека личного состава пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар на площади 8 кв.м ликвидирован в 00 часов 31 минуту. Погибших и пострадавших нет.

На последние сутки это уже второй случай возгорания грузового автотранспорта. Предыдущей ночью подобный пожар произошел в Прилузском районе.

Илья Баканов
  Ключевые слова: пожар, дороги
  Рубрика: Происшествия
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