В Коми снова горел грузовик
9 апреля 2017 года, 8:05 | Усть-Вымский
На 72 км автотрассы Сыктывкар-Ухта, в Усть-Вымском районе, произошло возгорание грузового автомобиля. Пожар был зафиксирован 8 апреля в 23 часа 50 минут.
В тушении пожара принимали участие две единицы пожарной техники и четыре человека личного состава пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар на площади 8 кв.м ликвидирован в 00 часов 31 минуту. Погибших и пострадавших нет.
На последние сутки это уже второй случай возгорания грузового автотранспорта. Предыдущей ночью подобный пожар произошел в Прилузском районе.
Илья Баканов
Рубрика: Происшествия
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