Путешественник из Коми Сергей Журавлев претендует на "географический Оскар"

Проект путешественника, альпиниста и члена Союза писателей Коми Сергея Журавлева - словарь-справочник "Азбука Приполярного Урала. Долина Болбанъю", выдвинут на соискание первой всероссийский премии "Хрустальный компас" в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России.

Книга Сергея Журавлева предназначена для тех, кто хочет подробнее ознакомиться с историей, природными особенностями и туристскими характеристиками Приполярного Урала, а именно, участка, прилегающего к самой высокой горе Урала Народной. В словарь-справочник вошли статьи о природе, первооткрывателях и исследователях этого участка горной гряды, проживающем населении, литературные этюды и очерки автора, схемы классифицированных альпинистских маршрутов по системе UIAA, фотосхемы, описания категорийных маршрутов и подходов к ним.

В этом году на соискание престижной награды выдвинуто 389 проектов и достижений — это абсолютный рекорд за всю историю премии.

На сайте национальной премии "Хрустальный компас" началось голосование, которое определит победителя в номинации "Признание общественности". Оставить свой голос за проект нашего земляка можно до 30 апреля в разделе "Проекты". Каждый интернет-пользователь может проголосовать за любое количество понравившихся проектов, но только один раз в сутки. Проголосовать также можно через кнопки социальных сетей.

Победители будут определены в 11-ти номинациях, каждая из которых предполагает высокие достижения в области национальной географии и экологии, сохранении и популяризации природного и историко-культурного наследия России.

В числе претендентов на "географический Оскар" кругосветное путешествие легендарного Федора Конюхова на воздушном шаре; природоохранные инициативы правящего князя Монако Альбера II; создание уникальной трехмерной цифровой системы объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Археологические памятники Пальмиры" группой российских ученых ИИМК РАН в Сирии; проект Музея Мирового океана "3D фильм "Россия на Балтике" для интерактивной кабины "Орион"; Белорусское географическое общество и "Белкартография" с изданием географического атласа-учителя, благотворительный общественный фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" с изданием "Путешествие по России с "Читающим карандашом" и многие другие.

В настоящее время экспертный совет продолжает изучать проекты. Окончательный список финалистов будет утвержден на заседании совета, которое пройдет в московской штаб-квартире Русского географического общества. Заветные статуэтки из хрусталя и серебра будут вручены победителям на пятой юбилейной торжественной церемонии, которая состоится в мае в Сочи.

***Национальная премия "Хрустальный компас" учреждена в 2012 году.

Учредителями премии являются Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация "Газпром на Кубани".

Главная цель премии — найти и поддержать тех, кто искренне считает Россию своим домом, уважает и бережет среду, в которой обитает.

В жюри премии вошли известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов России и Кубани: Владимир Котляков, Артур Чилингаров, Юрий Воробьев, Николай Дроздов, Александр Фролов, Олег Аксютин, Виктор Савиных, Анастасия Чернобровина, Виталий Сундаков, Юрий Ефремов, Сергей Дудко и другие.