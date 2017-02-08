В связи с убийством ребенка в Воркуте возбуждено уголовное дело по статье "Халатность"

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Коми продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 12-летнего жителя поселка Елецкий г.Воркуты, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

В рамках расследования установлено, что причиной и поводом к совершению фигурантами (два подростка 11 и 12 лет) умышленного причинения смерти потерпевшему могли стать затянувшиеся конфликтные отношения в школе.

12-летний подросток, причастный к гибели подростка, а также сам потерпевший состояли на внутришкольном учете в школе в связи с противоправным поведением. Кроме того, потерпевший состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних отдела полиции. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), в рамках которого будет установлена роль педагогического состава, а также каждого из должностных лиц органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО ГО "Воркута" в принятии мер по разрешению конфликтной ситуации в школе.

По данным следствия, 3 февраля после занятий в школе подросток покинул территорию учебного заведения, однако домой не пришел. В связи с этим следствием незамедлительно были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку проводимые мероприятия результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего.

По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавших нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте2 происшествия. После этого, нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

В настоящее время следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции продолжается проведение оперативно-розыскных, следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

В связи с появлением в СМИ многочисленных публикаций по данной теме, содержащих сведения о несовершеннолетних, зачастую не соответствующие действительности, следственное управление напоминает об установленном законодательством запрете распространять информацию, прямо или косвенно указывающую на несовершеннолетних, как пострадавших в результате противоправных действий, так и совершивших антиобщественное действие.